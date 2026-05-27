River vs. Blooming, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana
Se enfrentan en el Monumental por la sexta y última fecha del grupo H
El aplausómetro en el Monumental
Un estadio al 40 por ciento da su veredicto tras la final perdida contra Belgrano por 3-2, en Córdoba, por el torneo Apertura. El DT Eduardo Coudet se llevó aplausos y silbidos; Kevin Castaño y Giuliano Galoppo fueron los más reprobados; también hubo pulgares para abajo para Fabricio Bustos, Lautaro Rivero, Maximiliano Salas y Germán Pezzella.
Con nueva camiseta
Para el 125° aniversario del club, que se cumplió el lunes pasado, River estrena en este partido una camiseta especial, que incluye el primer escudo de la historia del club, y un cuello de chomba y solapa con botones, acorde a los modelos de aquellos primeros tiempos, e incluso sin los sponsors habituales.
Vestuario Ángel Labruna 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/3JeTEj1ZfI— River Plate (@RiverPlate) May 27, 2026
Formación confirmada
Qué necesita para seguir en carrera
River llega a la última fecha como puntero del Grupo H, con 11 puntos, seguido por Carabobo (9) y Bragantino (7), mientras que Blooming (1) no tiene chances de seguir en carrera. En concreto, para pasar de manera directa a los octavos le alcanza con un empate a los dirigidos por Eduardo Coudet, porque, en una hipotética igualdad en puntos con Carabobo, desequilibrará en su favor por haber logrado mejores resultados en el cruce contra los venezolanos, a los que superaron en ambos encuentros. Sólo cederá el primer puesto si pierde en el Monumental y Carabobo le gana a Bragantino en Brasil; en ese caso,
Una baja de última hora
River tendrá varias bajas, como las de Gonzalo Montiel, Aníbal Moreno, Sebastián Driussi, Juan Fernando Quintero y Matías Viña, a la cual se suma la ausencia a última hora de Facundo Colidio, que quedó fuera de los convocados por una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda, que se produjo el domingo pasado en la final contra Belgrano, y de la que aún no se recuperó. La posible formación:
- River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Germán Pezzella y Facundo González; Lucas Silva o Kevin Castaño; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván; Maxi Salas y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.
Por la clasificación
Bienvenidos al minuto a minuto de River Plate vs. Blooming, partido con el que se cierra el grupo H de la Copa Sudamericana, y en el que el Millonario busca asegurar la clasificación a los octavos de final. El encuentro, que será dirigido por el peruano Roberto Pérez, comienza a las 21.30 en el estadio Monumental, con transmisión en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play, y por streaming en Disney +. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
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