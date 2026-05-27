River vs. Blooming, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

River llega a la última fecha como puntero del Grupo H, con 11 puntos, seguido por Carabobo (9) y Bragantino (7), mientras que Blooming (1) no tiene chances de seguir en carrera. En concreto, para pasar de manera directa a los octavos le alcanza con un empate a los dirigidos por Eduardo Coudet, porque, en una hipotética igualdad en puntos con Carabobo, desequilibrará en su favor por haber logrado mejores resultados en el cruce contra los venezolanos, a los que superaron en ambos encuentros. Sólo cederá el primer puesto si pierde en el Monumental y Carabobo le gana a Bragantino en Brasil; en ese caso,