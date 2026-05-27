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En qué canal pasan hoy Racing vs. Independiente Petrolero, por la Copa Sudamericana 2026

El encuentro entre la Academia y el club boliviano se disputa este miércoles a las 19 en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón

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Facundo Cambeses será uno de los pocos titulares de Racing que sumará minutos ante Independiente Petrolero
Facundo Cambeses será uno de los pocos titulares de Racing que sumará minutos ante Independiente PetroleroGonzalo Colini

Este miércoles, desde las 19, Racing e Independiente Petrolero se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del ecuatoriano Augusto Aragón, se disputa en el Cilindro de Avellaneda y se puede ver en vivo por TV a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia ya se despidió del certamen continental. Quedó eliminada con una fecha de anticipación y, por ese motivo, la dirigencia comandada por Diego Milito despidió al DT Gustavo Costas luego de un semestre para el olvido. Sin importar el resultado del compromiso de este miércoles, culminará su participación en el tercer lugar de la tabla de posiciones de su zona. Sebastián ‘Chirola’ Romero, el entrenador interino tras la salida de Costas, dirigirá al plantel y pondría en cancha a varios juveniles.

Sebastián 'Chirola' Romero asumió como DT interino de Racing tras la salida de Gustavo Costas
Sebastián 'Chirola' Romero asumió como DT interino de Racing tras la salida de Gustavo CostasTélam

El combinado boliviano, por su parte, es el único de los 32 participantes de esta edición que aún no sumó puntos. Está condenado al último puesto en la clasificación general del Grupo E, por lo que tampoco pelea por nada en el encuentro ante Racing. Hay dos argentinos en el equipo: Heber Leaños y Jonatan Cristaldo, delantero que vistió la camiseta de la Academia entre 2018 y 2020, con 10 goles en 46 partidos y dos títulos (Superliga 2018-2019 y Trofeo de Campeones 2019).

Racing vs. Independiente Petrolero: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles en Avellaneda y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.13 contra los 23.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente Petrolero. El empate, por su parte, cotiza cerca de 11.00.

Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en el duelo ante Independiente Petrolero
Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en el duelo ante Independiente PetroleroLUIS ROBAYO - AFP

Posibles formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Adrián Fernández o Felipe Schaare, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Duván Vergara, Tomás Pérez y Gonzalo Sosa.
  • Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Ronny Montero, Brahian Palma, Eduardo Porto, Heber Leaños; Daniel Rojas, Ruddy Cardozo, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo; Willie Barbosa y Rodrigo Rivas.
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