Racing - Newell’s, por la Copa de la Liga: la Academia fue tan ofensiva como siempre y pateó ¡26 veces! al arco, pero empató 0-0

Domingo de sol, temperatura ideal y estadio repleto. Se medían el primero y uno de los segundos de la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional. El plan parecía perfecto. Pero falló el resultado. Fue 0 a 0 entre Racing y Newell’s, un marcador que no refleja el trámite de un partido muy entretenido. Más allá de las situaciones de gol que se repartieron por lado y de la búsqueda local por sostener su racha de triunfos, las luces se las llevaron los arqueros. El empate resultó inamovible.

La racha de triunfos de Racing llegó hasta diez. La tarde había comenzado a pura euforia en la mitad celeste y blanca de Avellaneda, más allá de los incidentes que hubo afuera del estadio por la interna que vive la barrabrava para quedarse con el mando de la tribuna.

Dentro del Estadio Presidente Perón la ilusión se hacía sentir. No es para menos: la Academia llevaba más de dos meses ganando partidos de manera consecutiva. Y con buen juego. Esta vez faltó el resultado. Más allá de la desilusión la despedida al equipo fue con aplausos y ovaciones ya que Racing remató 26 veces durante el partido , diez de ellas en dirección al arco defendido por Mauricio Arboleda.

Racing vs Newells. 24/04/22 Fotobaires

Para recibir al Newell’s, que llegaba como escolta al Cilindro de Avellaneda, Gago eligió lo más parecido a un once titular en medio de la rotación que suele disponer el entrenador. El equipo habitual mostró sus armas para hacerse dueño del partido desde el comienzo. A los 3 minutos, tras un centro de Piovi, Enzo Copetti hizo esforzar al arquero Mauricio Arboleda, que tuvo mucha tarea durante toda la tarde.

Con su intensidad característica para recuperar la pelota bien lejos del arco de Gastón Gómez, el local logró jugar siempre con la pelota y en el campo rival. Pero entre el orden de Newell’s y la poca frescura que tuvieron sus hombres de ataque durante el primer tiempo no pudo mover el cero. No estuvo certero en los metros finales. Chances no le faltaron: sólo en los primeros 45 minutos generó seis situaciones de peligro.

Racing vs Newells. 24/04/22 Fotobaires

En la segunda parte el trámite fue parecido, con el visitante cada vez más aferrado al cero a cero. Haciendo correr el reloj y los nervios. Y también dando algunos avisos en ataque: Gastón Gómez tuvo que volar dos veces hasta su ángulo para tapar los remates de Nicolás Castro. El ingreso de Djorkeff Reasco como centrodelantero también trajo complicaciones para la defensa académica. Racing tuvo voracidad y empuje para ir a buscar el partido pero casi no logró quedar de cara a Arboleda.

Gago intentó ganar peso ofensivo con sus dos centrodelanteros Copetti y Javier Correa que llegan de racha, con 11 goles entre ambos en los últimos seis partidos. Pero tampoco esa fue la fórmula. El cordobés se paró como número 9 y Copetti se tiró a la izquierda. No cambió las cosas.

Racing vs Newells. 24/04/22 Fotobaires

Newell’s se llevó el punto que fue a buscar a Avellaneda, que lo deja muy bien parado para la clasificación de cara a los cuartos de final cuando restan dos fechas de la fase regular. Racing, en tanto, ya dejó atrás la histórica racha de triunfos. Aún mantiene la chapa de ser el único invicto del año , con 13 sin caer. Ahora deberá sostener su buen andar en estas instancias decisivas.

Lo mejor del partido

Las formaciones y las tablas