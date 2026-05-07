Santiago Sosa se vistió de arquero ante Botafogo tras la expulsión de Facundo Cambeces

El mediocampista Santiago Sosa tuvo que vestirse de arquero y defender el arco de Racing después de la expulsión de Facundo Cambeces, que sobre el final de la derrota ante Botafogo en Brasil le dio una dura patada a Lucas Villalba. Gustavo Costas ya había agotado todas sus variantes, con lo cual un jugador de campo debía ponerse los guantes, y fue el caso del exfutbolista de River.

Lo que empezó a una ilusión para la Academia de poder ponerse a tiro en el grupo E de la Conmebol Sudamericana terminó siendo un duro golpe anímico y Racing complicó su situación. Debía ganar para -aún quedando tercero del grupo- depender de sí mismo, sin embargo, perdió 2 a 1 y quedó lejos de la clasificación.

Incluso, las malas noticias para Racing se mantuvieron hasta el final del encuentro: cuando se jugaban tres minutos del tiempo adicionado, Villalba, delantero de Botafogo, fue a buscar una pelota dividida a un espacio cercano al área de Racing. Sosa, que lo marcaba, le cedió el lugar para que Cambeces anticipe y rechace la pelota, pero el arquero dudó, salió tarde y terminó dándole una dura patada en la cabeza al rival.

Expulsaron a Cambeces y Santiago Sosa fue al arco

Por la entrada, el árbitro colombiano Wilmar Roldán expulsó a Cambeces, que no solo dejó a Racing con 10 jugadores y sin su arquero titular para el próximo partido, sino que, además, obligó a Costas a poner a un futbolista de campo bajo los tres palos porque ya no le quedaban cambios. En este sentido, el capitán, Sosa, se calzó los guantes y reemplazó al exguardameta de Banfield.

Además se vivió un momento insólito en el estadio Nilton Santos: Sosa se había puesto la camiseta y los guantes de Cambeces y estaba listo para atajar, sin embargo, Roldán le advirtió que no podía atajar con el pantalón suyo porque era del mismo color que el de sus compañeros y tenía el dorsal 13. Así, el ex River se tuvo que poner el short del arquero en pleno campo de juego para poder seguir.

Santi Sosa en MODO CAMBESES en el final del partido en Brasil, tras la expulsión del arquero.



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Después de la expulsión, Botafogo pateó el tiro libre cobrado tras la falta pero la jugada terminó en nada. Finalmente, el conjunto brasileño ganó y se acomodó en el primer lugar del grupo, con 10 unidades. Luego le siguen Caracas, con ocho, Racing, con cuatro, e Independiente Petrolero, sin puntos.

En diálogo con la prensa, Sosa hizo una autocrítica sobre la derrota y dijo que Racing está en un momento crítico del que no puede salir. “Es difícil dar una explicación. Son errores nuestros y nos hacemos responsables de esta situación”, sostuvo.

A su vez, Cambeces tuvo una noche negra, no solo por la expulsión, sino por el segundo gol que recibió. Con el partido igualado 1 a 1, a quince minutos del final, Danilo Oliveira sacó un remate suave sobre el borde del área de Racing y el arquero no pudo contener el disparo y la terminó yendo a buscar adentro del arco.

En tanto, en el primer gol hubo un desentendimiento de la defensa de la Academia y, tras una salida de Cambeces, Marco Di Cesare empujó la pelota hacia su arco. Agustín García Basso la corrió y barrió para intentar despejarla, pero no pudo y Racing arrancó el partido con un error fatal.