Racing vs. Newell’s, por el Torneo Apertura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

La última fecha del Torneo Apertura 2025, la que definirá los dos últimos cupos a octavos de final y los cruces de esa instancia, comenzará este viernes con cuatro partidos y uno de ellos será el que protagonizarán Racing Club y Newell’s en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro está programado para las 15.30 y se transmitirá en vivo por TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al encuentro que arbitrará Leandro Rey Hilfer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.75 contra 2.95 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.25.

El encuentro se disputa en simultáneo con otros tres -Argentinos Juniors vs. Estudiantes de La Plata, Banfield vs. Central Córdoba e Independiente Rivadavia vs. Defensa y Justicia- porque la Academia define su posición final y la Lepra se juega su clasificación a los octavos con el Pincha, el Halcón de Florencio Varela y el Ferroviario.

Racing se ubica 5° en la tabla de posiciones con 25 puntos producto de ocho victorias, una igualdad y seis caídas y el máximo puesto al que puede aspirar es el tercero. Para ello, necesita ganar y que no lo hagan Huracán -recibirá el sábado a Barracas Central- y Tigre -será local el domingo de Boca Juniors-. El conjunto de Gustavo Costas acumula cuatro triunfos en fila y quiere meterse entre los cuatro líderes para tener la localía en la primera ronda de eliminación directa.

La Lepra llegó con chances de clasificar a la próxima instancia gracias a que elevó su nivel con Cristian Fabiani al mando. Con el ‘Ogro’ acumula ocho juegos sin caídas con cuatro victorias y cuatro igualdades y suma 19 unidades, dos menos que Estudiantes que es el último que se está metiendo en los cruces y el rival al que debe superar sin dejar de lado lo que haga Defensa y Justicia, que también acumula 19 pero está debajo suyo por diferencia de goles (-2 contra -3).

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en agosto del año pasado por la Liga Profesional 2024 con victoria de Racing 1 a 0 como visitante en Rosario con tanto del colombiano Roger Martínez.

Octavos de final del Torneo Apertura 2025

*Los cruces son provisorios en la previa a la fecha 16. En negrita, los equipos ya clasificados.