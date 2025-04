Cuándo se juegan los octavos de final del Torneo Apertura 2025

A falta de una jornada para que concluya la etapa de grupos del Torneo Apertura 2025, ocho equipos pelean por los dos cupos vacantes para los octavos de final (queda disponible uno por zona). Y de inmediato, iniciarán los cruces de eliminación directa, programados para la semana del 11 de mayo. Los detalles de todo el certamen, con tablas de posiciones, llaves, cuadro de desarrollo y estadísticas individuales, están disponibles en canchallena.com.

De octavos en adelante habrá manos a mano a partidos únicos en el estadio del equipo que se haya ubicado mejor en su grupo. Los cuartos se jugarán en la semana del 18 de mayo y las semifinales en la del 25. La final, en tanto, será en estadio neutral: el Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el 1° de junio a las 15.30. Para diagramar los cruces de la ronda de los 16 mejores, los líderes de los grupos A y B quedarán ubicados en un lado diferente del cuadro, con el objetivo de que solo puedan enfrentarse en una hipotética definición.

El orden de los emparejamientos es el siguiente: 1° del A vs. 8° del B, 1° del B vs. 8° del A, 2° del A vs. 7° del B, 2° del B vs. 7° del A, 3° del A vs. 6° del B, 3° del B vs. 6° del A, 4° a vs. 5° del B y 4° del B vs. 5° del A. En este contexto, y aún con la última fecha por disputarse, los cruces serían los siguientes: Boca vs. Godoy Cruz, Rosario Central vs. Estudiantes, Argentinos Juniors vs. Lanús, Independiente vs. Barracas Central, Huracán vs. Deportivo Riestra, River vs. Independiente Rivadavia, Tigre vs. Platense y San Lorenzo vs. Racing.

El campeón se clasificará a la Copa Libertadores 2026 como “Argentina 1″.

Tablas de posiciones del Torneo Apertura 2025

La temporada continuará en el segundo semestre con el Torneo Clausura 2025, que tendrá el mismo formato y fixture pero con las localías invertidas. Los puntos que los clubes sumen en la primera etapa de los dos campeonatos se contarán en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 mientras que el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año se promedian las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

El último campeón en un torneo argentino es Vélez, que se quedó con el título de la Liga Profesional 2024.

