Racing vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

Comenzamos el seguimiento de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura. Racing recibe a River en el Cilindro, en un clásico a todo o nada, con la obligación para ambos de seguir en carrera, primero, y ser campeón más tarde, para entrar en la Copa Libertadores del año próximo. El árbitro es Facundo Tello.