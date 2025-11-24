Racing vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura
En el clásico en Avellaneda se decide una plaza a los cuartos de final
ST 10m, tres cambios en River
Marcelo Gallardo dispuso tres variantes para cambiarle la cara a River: a la cancha Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre; afuera Maxi Salas, Castaño y Acosta.
ST: Arrancó la segunda mitad
En el Cilindro empezó la segunda mitad del duelo entre Racing y River, sin cambios en ninguno de los dos equipos.
PT49m, una gran atajada de Armani
Agustín Almendra probó con un tiro libre frontal a pura potencia y exigió a Franco Armani, que debió estirarse a su derecha para sacar la pelota, en otra gran jugada de riesgo para Racing, la última del primer tiempo.
PT 40m, amarilla para Nacho Fernández
Nacho Fernández cortó un contraataque veloz de Racing por cometerle falta a Solari y recibió la tarjeta amarilla de parte de Tello.
PT 36m, Racing vuelve a acercarse
Racing genera inquietud con los avances de Martirena, que encuentra espacios por la derecha. No llegó a conectar Solari porque despejó un defensor de River, pero la Academia se muestra incisiva cuando se acerca al área millonaria
PT 26m, Doble salvada de Cambeses
Cambeses intervino para salvar dos veces a Racing. Driussi lo exigió con un bombazo frontal; Nacho Fernández tomó el rebote y pateó a quemarropa, y respondió de nuevo el arquero de la Academia.
PT 18m, Salas, con molestias
Maxi Salas mostró algunas dificultades para moverse, pero enseguida le señaló a Gallardo que estaba en condiciones de seguir jugando. River intenta reaccionar después del baldazo que significó el gol de Solari.
PT 4m, gol de Racing
A los 4 minutos, Racing se puso en ventaja con gol de Solari, de cabeza, tras un centro de Rojas. La jugada fue analizada por el VAR por un posible fuera de juego en el inicio de la acción, pero pronto se comprobó que el futbolista de la Academia estaba habilitado.
El recibimiento para Maxi Salas
Como era de esperarse, Maximiliano Salas no tuvo la mejor recepción en el Cilindro de Avellaneda, luego de irse de Racing a River a mediados de año. “El que no salta, es un traidor”, se escuchó desde las tribunas.
Así forma Racing
Racing juega ante River con Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Santiago Sosa; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.
Los elegidos por Gallardo
El DT Marcelo Gallardo decidió presentar estos once para el arranque: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Thiago Acosta; Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas.
Bienvenidos a la cobertura de Racing vs. River
Comenzamos el seguimiento de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura. Racing recibe a River en el Cilindro, en un clásico a todo o nada, con la obligación para ambos de seguir en carrera, primero, y ser campeón más tarde, para entrar en la Copa Libertadores del año próximo. El árbitro es Facundo Tello.
Boca venció a Talleres 2 a 0 con dos goles de Merentiel y jugará contra Argentinos en cuartos de final del torneo Clausura
Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, tras el triunfo de Boca
Aston Villa ganó con un Dibu Martínez que falló y fue salvador, y Cuti Romero padeció la goleada de Arsenal
La publicación de Verón contra la AFA, tras eliminar a Rosario Central: "A Estudiantes nadie lo llevará por delante"