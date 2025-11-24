LA NACION
Racing vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por el torneo Clausura

En el clásico en Avellaneda se decide una plaza a los cuartos de final

El momento en el que Solari cabecea y anota el 1-0 para la Academia
El momento en el que Solari cabecea y anota el 1-0 para la Academia Marcos Brindicci - Getty Images South America

ST 10m, tres cambios en River

Marcelo Gallardo dispuso tres variantes para cambiarle la cara a River: a la cancha Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre; afuera Maxi Salas, Castaño y Acosta.

ST: Arrancó la segunda mitad

En el Cilindro empezó la segunda mitad del duelo entre Racing y River, sin cambios en ninguno de los dos equipos.

PT49m, una gran atajada de Armani

Agustín Almendra probó con un tiro libre frontal a pura potencia y exigió a Franco Armani, que debió estirarse a su derecha para sacar la pelota, en otra gran jugada de riesgo para Racing, la última del primer tiempo.

PT 40m, amarilla para Nacho Fernández

Nacho Fernández cortó un contraataque veloz de Racing por cometerle falta a Solari y recibió la tarjeta amarilla de parte de Tello.

PT 36m, Racing vuelve a acercarse

Racing genera inquietud con los avances de Martirena, que encuentra espacios por la derecha. No llegó a conectar Solari porque despejó un defensor de River, pero la Academia se muestra incisiva cuando se acerca al área millonaria

PT 26m, Doble salvada de Cambeses

Cambeses intervino para salvar dos veces a Racing. Driussi lo exigió con un bombazo frontal; Nacho Fernández tomó el rebote y pateó a quemarropa, y respondió de nuevo el arquero de la Academia.

PT 18m, Salas, con molestias

Maxi Salas mostró algunas dificultades para moverse, pero enseguida le señaló a Gallardo que estaba en condiciones de seguir jugando. River intenta reaccionar después del baldazo que significó el gol de Solari.

PT 4m, gol de Racing

A los 4 minutos, Racing se puso en ventaja con gol de Solari, de cabeza, tras un centro de Rojas. La jugada fue analizada por el VAR por un posible fuera de juego en el inicio de la acción, pero pronto se comprobó que el futbolista de la Academia estaba habilitado.

El recibimiento para Maxi Salas

Como era de esperarse, Maximiliano Salas no tuvo la mejor recepción en el Cilindro de Avellaneda, luego de irse de Racing a River a mediados de año. “El que no salta, es un traidor”, se escuchó desde las tribunas.

Así forma Racing

Racing juega ante River con Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Agustín García Basso y Santiago Sosa; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

Los elegidos por Gallardo

El DT Marcelo Gallardo decidió presentar estos once para el arranque: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martinez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez y Thiago Acosta; Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maxi Salas.

Bienvenidos a la cobertura de Racing vs. River

Comenzamos el seguimiento de uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del Torneo Clausura. Racing recibe a River en el Cilindro, en un clásico a todo o nada, con la obligación para ambos de seguir en carrera, primero, y ser campeón más tarde, para entrar en la Copa Libertadores del año próximo. El árbitro es Facundo Tello.

