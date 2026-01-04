Racing ya tiene a Valentín Carboni: se definieron las condiciones de su incorporación

Finalmente hubo acuerdo y Racing concretó una operación destinada a ser una de las más importantes e interesantes del alicaído mercado de pases argentino. Tras unas negociaciones que comenzaron en silencio, lejos del radar mediático, la Academia se aseguró a Valentín Carboni, volante ofensivo de 20 años, propiedad de Inter de Milán, a préstamo en Genoa en el último semestre e integrante del plantel de la selección argentina campeona en la Copa América 2024.

En las últimas horas se zanjó lo único que faltaba, y que se ajustó a las pretensiones de Racing: un préstamo por un año, a diferencia de los seis meses que en principio prefería Inter. De esta manera, Gustavo Costas podrá contar con Carboni para toda la Copa Sudamericana. Eso sí, el préstamo es sin opción de compra. Si el juvenil se revaloriza durante un año en el fútbol argentino, será para beneficio de Inter, mientras que a la Academia le quedará lo que haya aportado futbolísticamente.

El préstamo fue confirmado por Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases. A la espera de ultimar los detalles de la operación, Carboni, con contrato con Inter hasta junio de 2029, estará viajando en las próximas horas a Buenos Aires para incorporarse a la pretemporada de la Academia.

🚨⚪️🔵 Valentín Carboni, set to join Racing de Avellaneda on loan deal from Inter as revealed this week.



Agreement done with no buy option clause included.



Here we go. 🇦🇷 pic.twitter.com/2tEYj1GDHE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2026

Racing continúa en la búsqueda de otro jugador para el ataque. Gustavo Costas mantuvo conversaciones con Matko Miljevich, mientras los dirigentes de Racing y Huracán discuten las condiciones económicas del pase.

La oportunidad por Carboni se gestó por el diálogo directo entre el presidente Diego Milito y Javier Zanetti, vicepresidente de Inter y ex compañeros en el club nerazzurro. Al margen del gran recuerdo que dejó Milito como futbolista en Inter -marcó en la final de la Champions League 2010 ante Bayern Munich-, cuando fue secretario técnico en la gestión de Víctor Blanco participó activamente en la venta de Lautaro Martínez, que es el pase récord en la historia del club de Avellaneda.

Valentín Carboni, donde estuvo en préstamo en el último semestre

Uno de los incentivos propuestos por Racing a Carboni fue otorgarle un rol protagónico y la continuidad que podrían ser vitales para reflotar sus chances de jugar el Mundial que comenzará el 11 de junio de este año.

“Lo que nosotros vamos a valorar es el rendimiento. No es importante dónde esté, sino que juegue”, había dicho Scaloni, el director técnico de Argentina, cuando Boca estaba a un paso de concretar el retorno de Leandro Paredes. En la misma sintonía se había manifestado cuando Gonzalo Montiel y Marcos Acuña pasaron a River. Con los matices del caso, ya que Valentín Carboni es uno de los juveniles pujantes que intentan ganar un lugar en el recambio de la selección, la llegada a Racing también se encuadra en el mismo pensamiento del entrenador nacional.

Valentín Carboni, en acción

En 2024, cuando fue parte del plantel que obtuvo la Copa América en Estados Unidos, Valentín se erigía en uno de los pibes que tenían mayor proyección hacia la lista de la selección para la Copa del Mundo. Sin embargo, en la fecha FIFA de octubre de aquel año, una rotura de ligamentos de una rodilla modificó su realidad. Por entonces, la grave lesión interrumpió su proceso en Olympique Marseille, al que había llegado a préstamo desde Inter. En el club francés jugó en apenas cuatro ocasiones y tuvo que pasar por el quirófano, antes de regresar a Inter. En el equipo italiano tuvo una esperanzadora reaparición en el Mundial de Clubes, en el que le anotó un gol contra Urawa Red Diamonds.

Más allá de esa alegría tras ocho meses fuera de las canchas, el argentino estuvo relegado en la consideración de Cristian Chivu, el entrenador nerazzurro, por lo que se marchó en préstamo a Genoa. En este club, del que Diego Milito también es ídolo, Carboni protagonizó 15 partidos (12 por la Serie A y 3 por la Copa Italia), con un gol y sin asistencias, en seis ocasiones como titular y en nueve tras ingresar desde el banco de los suplentes. Este sábado, en el empate 1-1 frente a Pisa, fue suplente, sin minutos.

Con gran manejo de ambos perfiles, remate de media y larga distancias y velocidad en el mano a mano, el joven de 1,85 metros podría heredar la camiseta N° 10 que dejó Luciano Vietto.