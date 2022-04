El gol del Chango Cárdenas es un poema visual y una pequeña obra maestra del suspenso con final feliz

Además de ser uno de los mejores directores de cine documental que tiene la Argentina, Sergio Wolf es fanático de Racing. Apenas supimos de la tristísima noticia de la muerte de Juan Carlos “Chango” Cárdenas, Wolf recordó desde su cuenta de Twitter lo que un día le comentó otro notable seguidor de la Academia, su tocayo Sergio Renán. “Un día me dijo: «Pidamos que no pasen más el gol. Con la mala suerte que tenemos, tengo miedo que la pelota pegue en el travesaño y no entre…”.

Como recuerda muy bien Wolf en su tuit, los hinchas de Racing vivíamos en ese tiempo la sensación de una malaria sin fin. No sólo por la falta de títulos. Siempre estábamos más cerca del fondo de la tabla que de lo más alto. La frase de Renán es todo un símbolo de ese estado de ánimo. Ni siquiera podíamos aferrarnos, aunque fuese simbólicamente, a la mayor certeza que llegaba desde el fondo de la memoria. Por momentos se hacía tan grande nuestro pesimismo que nos atrevíamos hasta a poner en duda el gol más importante de la historia académica.

Dicen que si no hay sufrimiento cada victoria de Racing no podría explicarse del todo. Y el entrañable y añorado Renán sufría como pocos los momentos adversos de su querido Racing. Pero estoy completamente seguro de que un hombre con su exquisito sentido estético debe haber disfrutado una y mil veces el maravilloso gol del Chango a Celtic por un montón de razones. Entre ellas, la principal es el disfrute visual, único y extraordinario, de la secuencia de esa conquista.

El inolvidable, y por suerte para Racing, inmodificable golazo de Cárdenas a Celtic

Los que estamos acostumbrados por razones futbolísticas y profesionales a mirar todo el tiempo fútbol por televisión todavía no dejamos de asombrarnos con las imágenes de ese momento colosal. La vieja y artesanal televisión en blanco y negro de 1967 logró acompañar en paralelo, con un recorrido impecable, perfecto, exacto de la cámara, la parábola que describe el magistral remate salido de la inspirada zurda del Chango desde su origen hasta su entrada al arco de Fallon por el ángulo superior derecho del arquero de Celtic. En estos tiempos de tecnología de vanguardia e imágenes en alta definición, la TV se pierde detalles enteros de las jugadas de gol. Cincuenta y cinco años atrás, sin uno solo de esos recursos, la pantalla transformó un gol histórico en un verdadero poema visual.

En un momento ese gol del Chango dejó de pertenecer sólo a Racing para convertirse en patrimonio del fútbol argentino y artífice del primer título “mundial” de la historia para un club de nuestro país. Pero detrás de esa especie de conjuro que los futboleros curtidos en el arte de las cábalas conocemos tan bien, lo que Renán en el fondo estaba pidiendo es la custodia intacta de esa conquista dentro del corazón de los racinguistas.

El recordado Chango Cárdenas en el estadio Centenario cuando se cumplieron 50 años de su golazo, su poema, su obra maestra para que Racing dominara el mundo del fútbol. Matilde Campodónico

No hay nada más fuerte que el recuerdo y la presencia del gol del Chango en nuestra memoria emotiva. Es el primer contacto con esa mística, transmitida de padres a hijos y de viejos a jóvenes. Es la jugada que todo hincha de Racing que se convierte en jugador sueña repetir en la cancha. Es la bandera a la que todo hincha académico acude para templar el espíritu en los tiempos de adversidad. Y también es la mayor muestra de confianza de la que es capaz un futbolista. Mezcla única de intuición, azar, audacia, talento y belleza, el gol del Chango Cárdenas es para los hinchas de Racing, cada vez que lo vemos, una pequeña gran obra maestra del suspenso con final feliz. Porque sabemos que la pelota siempre va a entrar.