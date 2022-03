A qué hora de Argentina es el sorteo del Mundial Qatar 2022: cómo verlo

Este viernes 1° de abril se realizará el sorteo del Mundial Qatar 2022. El evento empezará a a las 13:00 horas de Argentina, y tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Doha. Será televisado por TyC Sports y DirecTV Sports.

¿Cómo será el sorteo?

La FIFA dispuso la presencia de cuatro bombos, conformados por siete selecciones nacionales cada uno. Los siete cabezas de serie estarán en el bombo 1. Salvo el primer caso, por ser el local, el resto llegó a ese lugar por la lista del ranking FIFA.

En tanto, en el bombo 2 estarán los países que van desde la 8ava. a la 15ta. posición; en el bombo 3, formarán parte los clasificados del puesto 16 al 23, mientras que en el último copón, se incluirán los nombres de los países ubicados del puesto 24 al 28, a las que se le sumarán los ganadores de Gales vs Escocia/Ucrania, Perú vs Australia/Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda vs Costa Rica, partidos que se disputarán en el país anfitrión los días 13 y 14 de junio y que fueron pospuestos por la guerra.

Bombo 1 : Qatar (anfitrión), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y España;

: Qatar (anfitrión), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y España; Bombo 2 : Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, Uruguay, México y Estados Unidos;

: Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca, Uruguay, México y Estados Unidos; Bombo 3 : Irán, Japón, Serbia, Senegal, Marruecos, Polonia, Canadá y Corea del Sur;

: Irán, Japón, Serbia, Senegal, Marruecos, Polonia, Canadá y Corea del Sur; Bombo 4: Arabia Saudita, Camerún, Túnez, Ghana, Ecuador, Gales/Escocia/Ucrania, Perú/ Australia/Emiratos Árabes Unidos y Nueva Zelanda/Costa Rica

¿Quiénes asisten al sorteo?

Por Argentina, estarán el entrenador del conjunto “Albiceleste”, Lionel Scaloni, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia. El capitán del equipo nacional, Lionel Messi, seguirá el evento desde París. Por otra parte, fueron invitados por la FIFA, en carácter de leyendas, los exjugadores Sergio Agüero, Maximiliano Rodríguez, Pablo Zabaleta y Javier Zanetti.

¿Qué exjugadores sacarán las bolillas?

Los exfutbolistas que tendrán esta tarea serán Adel Ahmed MalAllah (Qatar), Ali Daei (Irán), Bora Milutinovic (Serbia), Cafú (Brasil), Jay Okocha (Nigeria), Lothar Matthaus (Alemania), Rabah Madjer (Argelia) y Tim Cahill (Australia).

¿Quién conduce el sorteo?

La futbolista estadounidense Carli Lloyd, el exjugador inglés Jermaine Jenas y la jugadora en actividad Samantha Johnson animarán la ceremonia.

¿Cuándo se juega el Mundial?

El torneo más importante del mundo a nivel selecciones se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. El primer encuentro se jugará en el estadio Al Bayt, mientras que la final tendrá lugar en Lusail.