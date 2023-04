Fernando Gago dijo que no lo preocupa el presente de Racing, comparó a este equipo con el de 2022 y habló del partido que viene frente a Boca

escuchar

El gesto de preocupación se vio desde todos los sectores del Cilindro. Bajo una silbatina persistente se retiró Fernando Gago a los vestuarios, luego de la dura derrota de Racing frente a Atlético Tucumán por 3 a 1, que significa para el equipo de Avellaneda cuatro encuentros seguidos sin ganar en la Liga Profesional (tres traspiés y un empate). El director técnico de la Academia tomó nota de este mal momento -apenas paliado por la fortuita victoria en casa por la Copa Libertadores ante Aucas, de Ecuador- y se refirió al mal momento que atraviesa su equipo. “No creo que este sea el momento que más me preocupa desde que estoy en el club, pero sí estoy seguro de que quiero ganar. No tengo dudas. Y por eso voy a seguir trabajando junto a los jugadores para que el equipo gane en fútbol y en funcionamiento. “Hay un equilibrio a encontrar, ni fuimos tan buenos el otro día (vs. Aucas) y ni tan malos ahora. Necesitamos encontrar la regularidad, si supiese cual es el problema no pasaría”, expresó Gago en la conferencia de prensa después del partido.

"NO NOS SALIÓ NADA DE LO PLANEADO. NOS SUPERARON." Fuerte autocrítica de Gago tras la derrota de Racing ante Atlético Tucumán.



El entrenador fue muy autocrítico con el pobre desempeño de sus dirigidos. “No nos salió nada de lo planeado. Nos superaron en las facetas del juego en las que sabíamos que nos podían superar, la transición, el balón detenido. Nos molesta muchísimo el resultado y, en especial, la falta de continuidad de juego de un partido a otro. No podemos cambiar tanto en ese aspecto. Necesitamos más autoridad sobre los partidos y lo vamos a seguir trabajando”, analizó, pero dejó una mirada optimista con respecto al futuro: “Sabemos que hay una diferencia muy grande, pero vamos a seguir peleando. Necesitamos tener constancia en el juego y empezar a cosechar triunfos para crecer en la tabla, acortar diferencias y que el de arriba (River) pierda. Más allá de lo que hagan los demás, sabemos que nosotros tenemos que crecer”.

Ante una consulta, Gago hizo hincapié en las diferencias con el equipo de 2022, que terminó el año como el equipo que más puntos cosechó en el fútbol argentino. “No podemos comparar al equipo del año pasado: no tenemos a Vecchio, no tenemos a Miranda, no tenemos a Enzo, no tenemos a Alcaraz. Tuvimos la lesión de Carbonero y estos partidos no jugó Aníbal Moreno, no jugó Rojas... son características de jugadores diferentes a lo que hoy tenemos. Obviamente que tratamos que lo individual del futbolista llegue a lo colectivo, yo creo muchísimo en lo colectivo. Este equipo es más uno contra uno, más individual y hoy lo que nos faltó fue lo individual. Depende de las situaciones de juego, hay un contexto con un rival y un posicionamiento muy bajo en donde también las cosas no salen y el partido fue malo, no salió: jugamos mal y perdimos”.

Finalmente, el entrenador se refirió a lo que se viene en la Liga Profesional, que es nada menos que la visita del sábado, a las 21.30, a la Bombonera -un lugar muy especial para él- para medirse con Boca. “Partidos como el que tendremos el sábado motivan, sin dudas. Tenemos que jugar el partido que más nos conviene y encontrarnos con el nivel de fútbol que queremos. Debemos prepararnos bien y recuperarnos en lo físico para afrontarlo de buena manera. Y recién después pensaremos en lo que se viene por la Copa Libertadores”, expresó, en referencia a que luego de Boca recibirá en el Cilindro al poderoso Flamengo.

