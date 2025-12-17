Racing ofreció a Gustavo Costas renovar hasta el último día de la presidencia de Milito, en 2028

Racing quiere que Gustavo Costas sea su entrenador hasta diciembre de 2028. Con el respaldo de dos temporadas en las que el equipo obtuvo la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, y estuvo al borde de la gloria tanto en el torneo Clausura (subcampeón) como en la Copa Libertadores (semifinalista) de este año, el presidente Diego Milito redobló la apuesta: un mes y medio después de anunciar que quería renovarle el vínculo, propuso que el entrenador continúe por tres temporadas.

“Queremos que Gustavo sea el director técnico de Racing hasta el último día de Diego como presidente”, confirmó Diego Cifarelli, tesorero de la Academia, para LA NACION, en un fuerte respaldo a lo hecho por el ídolo en esta tercera etapa como DT de la Academia. “Yo dije que venía a ganar, no a competir. Así que me quedo en deuda”, se había lamentado Costas, visiblemente golpeado, luego de la derrota por penales (5-4, tras un 1-1) en la final del Clausura, este sábado, frente a Estudiantes en Santiago del Estero.

Con el plantel de vacaciones hasta el 3 de enero, fecha pautada para presentarse nuevamente en Avellaneda, Milito y Cifarelli mantuvieron una reunión con Jito Alonso, el representante de Costas. En esa cumbre desarrollada este martes, el presidente y el tesorero fueron concluyentes con el empresario: “Gustavo es el líder del plantel y queremos que se quede con nosotros”.

Éxtasis de Costas después del éxito sobre Boca en la Bombonera en una semifinal del Clausura; los dirigidos quieren al DT por su cercanía.

La evaluación realizada por Milito y Sebastián Saja, director deportivo del club, arroja que la presencia de Costas fue clave para que el equipo resultara tan competitivo en todos los frentes. En diciembre del año pasado, cuando Milito llegó a la presidencia de la institución, la renovación a Costas fue su primera determinación fuerte. Aquella extensión del vínculo había implicado una mejora en el salario del ex defensor, que había asumido a inicios de 2024 con un monto muy bajo, en comparación con colegas del fútbol argentino. Alonso trasladará a Costas la ambiciosa propuesta de renovar el contrato hasta diciembre de 2028, cuando finalizará la presidencia de Milito.

La oferta generó sorpresa en el club, ya que Milito no había dado indicios sobre una renovación que superara la próxima temporada. La cuestión económica no sería un inconveniente, ya que había quedado subsanada cuando Costas fue ratificado para la actual temporada.

Algunos puntos centrales para la continuidad son los refuerzos, el intento de sostener a los baluartes que llevaron a Racing a los primeros planos y las salidas o cesiones de los más postergados. En ese sentido, el director técnico desea estar al tanto del día por día del mercado de pases, más allá de que el club cuenta con un área de scouting que hace informes detallados de Argentina, de Sudamérica y de argentinos que están en otros lugares del mundo. Esos reportes llegan a la oficina de Saja, que asumió con la llegada de Milito a la presidencia. “Con Gustavo tenemos una relación muy fluida, charlamos permanentemente”, comentó el director deportivo. También el cuerpo técnico tiene diálogo con los miembros de la oficina de scouting, liderada por el secretario técnico Javier Wainer (había desempeñado ese rol cuando Milito fue director deportivo en la gestión de Víctor Blanco).

Milito, el futbolista Marcos Rojo, Costas y Saja; el entrenador tiene buena relación con la dirigencia y con el plantel. Prensa Racing

“Gustavo viene todos los días y me dice ‘vos de acá no te vas a ningún lado’. Y yo le digo ‘si no me llamó nadie, ¿a dónde voy a irme, Gustavo?’. Pero él se anticipa de mano al mercado de pases. Llega a nosotros de una manera muy especial, contagia querer seguir ganando”, detalló Gabriel Rojas para LA NACION hace dos semanas, sobre cómo Costas vive pendiente de cada uno de sus dirigidos.

Durante las vacaciones de verano anteriores, después de que Racing se consagrara en la Copa Sudamericana y cortara una serie de 36 años sin trofeos internacionales, varios jugadores observaron todos los días en sus teléfonos el mismo nombre y el mismo apellido cuando llegaban notificaciones de llamadas o mensajes: “Gustavo Costas”.

El preparador reconoció que en aquel momento de presunto descanso su esposa habíado sido quien más lo había padecido: él redujo las vacaciones con tal de seguir el minuto por minuto de las situaciones de cada uno de sus dirigidos. Ya en la pretemporada, en Paraguay, tenía charlas individuales para manifestar lo importante que era seguir en Racing e ir por la Recopa (la logró en febrero) y la Libertadores (Flamengo le cortó el sueño).

Varias veces le tocó a Costas festejar en playoffs este año; aunque no coronó con un título de campeón, la dirigencia lo quiere por mucho tiempo a cargo del plantel. Gonzalo Colini - La Nación

En caso de aceptar la oferta de Milito, Costas será el primer director técnico que en este siglo inicie una tercera temporada seguida al frente de Racing. Para encontrar el último antecedente hay que remontarse a la segunda mitad de la década de los ochentas: Alfio Basile asumió en 1985 y se marchó en 1989. Por entonces Costas era dirigido por ‘Coco’, su padre futbolístico. Gustavo fue el jugador que más presencias sumó en Racing durante el profesionalismo, 337 (9 goles), y se ubica segundo en la tabla histórica, detrás de Natalio Perinetti (405 cotejos en la era amateur). Ahora está a una firma de perfilarse como el entrenador de mayor continuidad en la Academia detrás de su mentor.

“Sigamos en lo más alto. Que sigan viéndonos allá, arriba, y que se pongan contentos cuando no nos toque. El secreto está en el trabajo, confiando en el líder que tenemos, y perteneciendo al mejor grupo de jugadores del fútbol argentino”, publicó Gonzalo Costas, uno de los hijos y ayudante de campo del ídolo.

“Es imposible no contagiarse con Gustavo. Sabe más que nadie qué es Racing y transmite esa pasión. Es un padre para muchos de nosotros, nos habla desde el amor y por eso uno deja la vida”, lo había destacado Santiago Sosa, a quien después de la grave lesión sufrida frente a Flamengo (cuádruple fractura del malar derecho), el entrenador envió a “desconectarse” por unos días en Mercedes. En detalles como ese los jugadores sienten que hay una gran diferencia.

Además de los futbolistas, los hinchas aprecian a Gustavo Costas, que en este tramo condujo a Racing a la Copa Sudamericana y la Recopa de 2024. Rodrigo Abd - AP

“Gustavo quiere tenernos siempre bien, nos habla mucho. Juguemos o no, él está pendiente de cada uno. Por eso lo sentimos como a un padre. Su gestión del grupo es muy importante. Hasta podés influir un poco menos en otros aspectos del fútbol, pero con este trato tan humano uno soluciona muchas cosas”, había descrito Santiago Solari para LA NACION.

Eduardo Coudet, DT ganador de la Superliga 2018/2019 y del Trofeo de Campeones 2019, dirigió en dos temporadas completas y se marchó al finalizar el segundo año del vínculo. Costas, que tiene el amor incondicional de los hinchas y el aval absoluto de un plantel que observa en él una fiel figura paternal, cuenta ahora con la oferta concreta del respaldo dirigencial. Su respuesta, afirman en el club, será lo que empezará a marcar el rumbo del futuro.