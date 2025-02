Ramiro Funes Mori rescindió su contrato con River y será refuerzo de Estudiantes de La Plata

Ramiro Funes Mori le puso punto final a su etapa en River. Su segunda etapa en la entidad millonaria no fue como la había proyectado, por lo que -sin tener lugar ahora bajo la conducción de Marcelo Gallardo- rescindió su contrato y se pondrá la camiseta de Estudiantes de La Plata.

El central zurdo ganó 8 títulos con la entidad millonaria: el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2023. Su gol más recordado fue el que le anotó a Tigres de México en la final de la Copa Libertadores 2015, en la cancha de River (victoria por 3-0).

Eduardo Domínguez, entrenador pincha, hace tiempo que venía buscando un zaguero central para reforzar al plantel. Al primero que le había puesto el ojo fue a Leandro González Pirez, pero cuando charló con el defensor le dijo que su prioridad era seguir en River. Hubo movimiento de roles en Núñez con las llegadas de los campeones del mundo Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta, a tal punto que -en algunos pasajes del ciclo- hasta a un incondicional como Paulo Díaz le costó jugar o tener garantizada la titularidad. Ramiro Funes Mori no fue utilizado ni siquiera en los amistosos de pretemporada, toda una señal de que no iba a tener lugar para lo que Gallardo proyectaba para su plantel en 2025.

También le iba a costar a Daniel Zabala, defensor central que había debutado en primera de la mano de Martín Demichelis, y por eso emigró a préstamo a Huracán. Federico Gattoni (jugó apenas 6 partidos oficiales) es otro futbolista que corre de atrás. El exSan Lorenzo está a préstamo hasta mitad de el actual año.

Ramiro Funes Mori en la previa de un River Huracán, en la vuelta de Marcelo Gallardo, en agosto de 2024 Augusto Famulari

A principios de año, sin hacer nombres propios, el propio Gallardo decía sobre el plantel de River y la superpoblación en algunos puestos específicos: “Vamos a tener un plantel de 32 futbolistas, van a jugar 11, otros van al banco y otros a la tribuna. Reglas claras: el que juega es porque se ganó el lugar, el que espera es porque le toca y el que queda afuera es porque tiene que seguir trabajando. No quiero que estén contentos porque no juegan, no me gusta. Si vos te quedás acá, es para hacer méritos para tener la posibilidad. No soporto los lugares donde uno está por confort, que te quedás porque River es muy lindo y te da todo. Quiero que te quedes para pelear un lugar, ganar minutos y demostrarme que estoy equivocado”.

Tras varios días de negociaciones y recibir el visto bueno de Estudiantes para continuar su carrera allí, finalmente Funes Mori rescindió el contrato que vencía en diciembre de 2026 y se mudará a La Plata. Funes Mori, de 33 años, firmaría un vínculo por dos años.

El conjunto presidido por Juan Sebastián Verón tuvo la chance de incorporar un futbolista más luego de cerrar el préstamo de Nehuen Benedetti a New York Red Bulls. El jugador de 19 años saldrá por primera vez del club platense y tendrá la gran oportunidad en el exterior. El acuerdo al que llegó el club platense es que Benedetti se incorporará a New York Red Bulls hasta el 31 de diciembre de 2025. Así, el juvenil jugará por una temporada en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos buscando que sea una vidriera para seguir creciendo.

Funes Mori se convirtió en una de las piezas claves en el primer River de Marcelo Gallardo que obtuvo varios campeonatos, incluyendo la Copa Libertadores en 2015. Se destacó con un recordado gol a Boca en la Bombonera, el mencionado a Tigres, y también siendo uno de las columnas vertebrales del equipo. Había crecido tanto en la primera etapa del Muñeco que hasta se animaba a patear los tiros libres, como el que le hizo a Temperley por la Primera División 2015.

Ramiro Funes Mori celebra un gol de River

Cuando regresó al club en 2023, los hinchas se ilusionaron por tenerlo nuevamente por su estilo aguerrido y perfil zurdo, además de imponerse en ambas áreas con el juego aéreo, pero entre lesiones y bajos rendimientos, no pudo encontrar su mejor versión. Con el paso de los meses fue quedando atrás en la competencia directa, y -si bien a principio de año le había dicho a Gallardo que quería quedarse a pelear por un lugar- se dio cuenta de que en River le iba a resultar muy difícil volver a jugar.

En su segundo ciclo, el defensor disputó apenas 19 partidos oficiales, en los cuales no hizo ningún gol. Su último partido con la camiseta de River fue el 25 de octubre de 2024, cuando jugó 65 minutos en el empate frente a Defensa y Justicia por la Liga Profesional. Todo un síntoma de que la situación no iba a mejorar.

Ahora Funes Mori tendrá la posibilidad de tomarse revancha en Estudiantes, un club que por estilo de juego e idiosincrasia puede adaptarlo para que pueda relanzar su carrera. Al menos, para empezar, para que vuelva a sentirse jugador.

LA NACION