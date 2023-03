Ranking FIFA: Argentina superó a Brasil y recuperó el primer puesto, que había perdido en 2017

escuchar

Los festejos no paran. La fecha FIFA de la selección argentina, la primera desde la consagración en el Mundial de Qatar, sirvió como una oportunidad para celebrar junto a sus hinchas el título de campeones del mundo, y los triunfos ante Panamá (2-0, en el Monumental) y Curazao (7-0 en Santiago del Estero) fueron meramente excusas para levantar de nuevo el trofeo y emocionarse como el 18 de diciembre en Lusail. Pero además, gracias a esas victorias, llegó otro beneficio impensado: la Albiceleste volverá a liderar el ranking de selecciones de la FIFA.

El motivo del cambio tiene que ver con los dos triunfos amistosos, pero también con la sorpresiva caída que sufrió Brasil, el ocupante del escalón más alto desde marzo de 2022, a manos de Marruecos por 2-1. La combinación de resultados permiten que la selección que dirige Lionel Scaloni alcance los 1841 puntos, uno más que los pentacampeones del mundo, para recuperar la cima por primera vez desde abril de 2017. Hay un detalle curioso: sólo dos selecciones festejaron un título mundial con dos victorias consecutivas por 2-0 y 7-0. Lo acaba de conseguir la Argentina, pero ya lo había hecho justamente Brasil en 1958, con sendos triunfos por aquellos marcadores ante Inglaterra y Chile. Brasil, con Pelé como insignia, repetiría el título en Chile 1962.

La derrota inesperada con Marruecos hizo que Brasil (todavía sin entrenador permanente) perdiera dos puestos y cayera hasta la tercera ubicación, producto de las 6,63 unidades que se le descontaron tras el 1-2 con los africanos, una de las revelaciones de Qatar 2022.

Brasil había ocupado la cima del ranking FIFA desde hace un año, pero su caída frente a Marruecos, sumado a la goleada de la selección argentina sobre Curazao, la desplazó del primer puesto ODD ANDERSEN - AFP

Será entonces la quinta vez que la Argentina llegue a lo más alto del ranking; ya había alcanzado esa posición por primera vez en marzo de 2007, la recuperó en octubre del mismo año y la mantuvo hasta julio de 2008. Posteriormente, las finales del Mundial Brasil 2014 y las Copas América de 2015 y 2016 le valdrían un regreso al primer puesto entre julio de 2015 y abril de 2017, interrumpido durante seis meses por Bélgica.

De todos modos, no podrá descuidarse el seleccionado albiceleste porque el que acecha es el subcampeón de la Copa del Mundo. Francia arrancó de la mejor manera su participación en la clasificación rumbo a la Eurocopa Alemania 2024 al golear por 4-0 frente a Países Bajos y así sumó 10,54 puntos a su coeficiente. El lunes se impuso por 1-0 a Irlanda en Dublín y con lo agregado allí se convirtió en el nuevo perseguidor de Argentina. Eso le permitió sobrepasar también a Brasil, que en una misma fecha FIFA cayó dos puestos y ahora es tercero.

Kylian Mbappe, capitán de Francia, marca el 3-0 ante Países Bajos, por la clasificación para la Eurocopa 2024 Agencia AP - AP

El resto del Top 10 se completa con Bélgica (cuarto), Inglaterra (quinto, pero sumó más de 18 unidades y acecha a los belgas), Países Bajos (sexto), Croacia (séptimo, pese a ser tercero en la última Copa del Mundo). Italia (octavo, aunque se perdió Qatar 2022 y cayó con Inglaterra en el primer partido de las eliminatorias rumbo a la Euro 2024), Portugal (noveno) y España (décimo, pese a perder de forma sorpresiva ante Escocia).

Más atrás, Marruecos está a un paso de ingresar al selecto grupo de los diez mejores seleccionados del mundo. Se ubica undécimo con 1669 puntos, por delante de Suiza (duodécimo), Estados Unidos (decimotercero), Alemania (decimocuarto, acaba de perder con Bélgica rumbo a la Euro 2024), México (decimoquinto), Uruguay (decimosexto, tercer mejor seleccionado sudamericano), Colombia (decimoséptimo, e invicto desde que Néstor Lorenzo tomó las riendas del equipo el año pasado), Senegal (decimooctavo), Dinamarca (decimonoveno) y Japón (vigésimo).

Scaloni: “Para nosotros no hay rival chico, y tenemos de ejemplo el Mundial”

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, expresó, después del cómodo triunfo por 7-0 de la Albiceleste sobre Curazao: “Para nosotros no hay rival chico, y tenemos de ejemplo el partido del Mundial”. Luego de un cotejo en el que Argentina aplastó al conjunto antillano con un triplete de Lionel Messi, Scaloni advirtió que no quiere relajación en sus dirigidos y consideró como ejemplo la derrota en el debut mundialista ante Arabia Saudita (1-2) para darse cuenta de que cualquier tropiezo puede complicar.

”Había que preparar el partido porque nos gusta competir, y los chicos quieren competir y eso es lo más importante. De nuestra parte, pensamos en lo deportivo porque la pelota corre y hay que seguir. Nos preparamos para todos los partidos, respetando la camiseta, que los jugadores no se relajen”, destacó el entrenador. Scaloni también se refirió a Giovani Lo Celso y Nicolás González, que quedaron afuera del plantel mundialista por lesiones, y consideró que “ellos estuvieron todo el ciclo, y más allá de que estos eran festejos por la obtención del título y merecían estar, los llamamos porque pueden aportar, ellos nos dan muchas cosas, son jugadores que fueron y serán importantes”.

Scaloni saluda al público luego del triunfo ante Curazao Aníbal Greco - LA NACIÓN

El DT de Argentina habló de las dificultades para enfrentar a las selecciones de Europa, y evaluó: “No tenemos un gran abanico de dónde elegir. Tenemos que buscar [rivales] en Asia, en América o un europeo que quede libre. Es importante el rival, pero también cómo afrontamos los partidos. Hay seleccionados de diferentes niveles, pero yo miro otras cosas”. En cuanto al futuro de Messi, que culminará en junio su vínculo con París Saint-Germain, dijo: “No estoy en su cabeza, y no corresponde que le pregunte [dónde va a jugar] y no sé qué va a hacer. Yo quiero que juegue en una cancha y que sea feliz, nada más. Lo que sí me gustaría es que siga jugando”.

Después del cotejo también habló Giovani Lo Celso, que no pudo jugar en Catar por una lesión, y expresó: “Fue un momento muy emocionante para mí, volver a ponerme esta camiseta que es la más linda de todas, y disfrutar con mis compañeros después de muchos meses y con la gente, porque lo de hoy era motivo de celebración para todos”. El volante del español Villarreal evaluó: “La vida te da y te quita. Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial estuve cuatro días llorando dentro del baño. Pero también me dio el nacimiento de mi hija, y estuve ahí desde el primer día, y luego pude vivir todo [en Catar] y estar con mis compañeros y pude festejar con ellos”.

