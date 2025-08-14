Raúl Cascini habló tras su despido de Boca, y reveló su relación con el club y con Juan Román Riquelme

Raúl Cascini rompió el silencio después de su salida del Consejo de Fútbol de Boca y se mostró molesto por las versiones que indicaban que estaría por iniciar acciones legales contra el club de la Ribera. En una declaración breve pero contundente, negó esa posibilidad, reafirmó su vínculo con la institución y con Juan Román Riquelme.

El exfutbolista, y ahora exdirigente del xeneize, sin muchos rodeos ni anticipación de una noticia que ya todos sabían —“Me he ido del club”—, quiso desmentir de manera enfática los rumores sobre una supuesta demanda contra el club y cuestionó a quienes propagan esas versiones: “Me causa mucha gracia cosas que están diciendo, por ejemplo que le estoy haciendo juicio al club”, afirmó.

Con visible fastidio, Cascini aclaró que su salida no implica ningún conflicto con la institución ni con su conducción. “Soy un agradecido a Boca, a nuestro presidente, que es mi amigo. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, porque uno tiene familia, amigos, a mis padres, y hay cosas que duelen, esas cosas me molestan”, expresó.

Tanto Raúl Cascini como Mauricio Serna ya no forman parte del Consejo de Fútbol de Boca, por decisión de Juan Román Riquelme. Instagram

Las declaraciones llegan apenas una semana después de que se confirmara oficialmente la disolución del Consejo de Fútbol, el órgano que durante la gestión de Riquelme se encargó de las decisiones deportivas del club. El propio presidente decidió desarmarlo para dar paso a una nueva etapa, posiblemente con un mánager designado. Cascini fue uno de los hombres de mayor confianza del ex número 10 en ese equipo de trabajo, junto con Marcelo Delgado, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez, en sus inicios.

La corta declaración a la prensa cerró con una frase en tono desafiante, que parecía apuntar a los periodistas: “Ahora como ya no trabajo más en el club, a partir de ahora nos vamos a ver las caras... eso va a estar bueno, va a estar lindo. Les mando un abrazo a todos”.

Hasta ahora, Cascini no había hecho declaraciones públicas desde su salida, en contraste con Chicho Serna, que días atrás también había hecho una breve mención al final del ciclo del Consejo, con un tono más moderado. “Nos equivocamos muchas veces, otras acertamos. Pero no me guardé nada: di lo mejor que tenía para dar”, declaró en aquella oportunidad.

El Consejo de Fútbol fue una de las estructuras más particulares del fútbol argentino reciente: integrado exclusivamente por exjugadores del club, tuvo un rol clave en el armado de los planteles, la elección de entrenadores y la política de incorporaciones, hasta el momento. Su final marca un punto de inflexión en la gestión de Riquelme como presidente.