Raúl Cascini, tras su salida de Boca: respaldó a Riquelme, criticó a Battaglia y acusó a Mac Allister

Luego de su salida de Boca, Raúl Cascini empezó a realizar declaraciones a la prensa, como no lo había hecho durante sus años como parte del Consejo de Fútbol del club. Ahora lo hizo en el programa de streaming “Fútbol y rosca”, donde defendió su trabajo en el club, respaldó al presidente Juan Román Riquelme y cuestionó con dureza a Sebastián Battaglia y a Carlos Mac Allister. Además, negó haber iniciado un juicio contra la institución y anunció que tomará medidas legales contra periodistas que, según él, lo calumniaron.

A una semana de haber dejado su cargo junto a Mauricio Serna, Cascini se mostró firme en sus convicciones: “Nuestra gestión tuvo cosas muy buenas. Hicimos debutar a más de 40 jugadores, eso no pasó en la historia del club. Si yo traigo a Marchesin, a Pellegrino, a Ayrton Costa, a Alan Velasco, a Alarcón, a Battaglia y a Paredes... ¿Me van a decir que fue un mal mercado?”, planteó, al defender la política deportiva desarrollada durante su etapa como dirigente.

Raúl Cascini estuvo desde el inicio de la gestión en 2019, dentro del Consejo de Fútbol. Instagram

Lejos de cualquier ruptura, Cascini elogió el vínculo que forjó con Riquelme en seis años de gestión: “Román vive 24/7 para el club. Cuando asumió nos dijo que iba a ver poco a su familia, y así fue. Estaba todo el día en Boca. Nosotros acompañábamos, no nos metíamos en nada”. Y reforzó: “A Román lo conocía de antes, pero en estos seis años construimos una relación muy cercana. Me fui del club con un abrazo y un ‘gracias por todo’”.

En contraste, fue tajante al hablar del exentrenador xeneize, Sebastián Battaglia, que asumió interinamente —y luego de forma definitiva— durante 2021, pero duró menos de un año, como casi todos los técnicos que pasaron por Boca en este tiempo. “Battaglia eligió ir a dirigir. Estuve en la mesa cuando se estaban armando las áreas tras la elección. Él no quiso sumarse a la Secretaría, quería la Primera. Román le cumplió la palabra. En la vida hay que ser agradecido”, señaló.

Casicini y Riquelme, el día de la presentación de Diego Martínez, uno de los entrenadores de esta era boquense LA NACION/Enrique Garcia Medina

Más contundente aún fue su acusación contra Carlos Mac Allister, tras las críticas de su hijo Alexis, actual futbolista del Liverpool, sobre su salida del club. “Carlos Mac Allister es un empleado de Macri. Que hable de Argentinos Juniors”, disparó, vinculándolo con el expresidente de la Nación y Boca, Mauricio Macri.

Cascini también rechazó versiones que lo señalaban como posible demandante del club. “Me causa mucha gracia lo que se dijo. No le hice juicio al club ni se lo voy a hacer. Lo único que tengo es agradecimiento. A Román, al Chelo (Delgado), a nuestro presidente. Soy un agradecido a Boca”, insistió.

Sin embargo, adelantó que iniciará acciones legales contra varios periodistas: “Voy a mandar cartas documento. Me lastimaron mucho a mí, a mis hijos, a mis viejos. Todos tenemos familia. No les importa nada. Mi abogado es Fernando Burlando, es mi amigo de toda la vida”.

Raúl Cascini había comenzado su trabajo con un perfil alto y adoptando un rol de vocero de la institución, que luego se fue disminuyendo. Captura

Consultado por las críticas de exjugadores del club, admitió que son las que más duelen. “En Ezeiza trabajan muchos exjugadores. Duele cuando otros que no están en el club hablan. Pero entendimos, por Román, que a los exjugadores no se les contesta. No se quiso, aunque con varios se podría haber hablado”.

Ya en el tramo final de la entrevista, Cascini se refirió al complicado presente futbolístico que atraviesa el equipo. “Boca hoy tiene un equipazo. Cuando ganen dos o tres partidos seguidos, va a dar que hablar. Ojalá sea así. Les deseo lo mejor a todos y, por supuesto, voy a volver a la cancha”, concluyó. Además, dejó la puerta abierta a empezar a hablar y dar entrevistas sin problemas, algo que había dejado de hacer cuando trabajaba en Boca.