Diego Maradona salió a la cancha y la tribuna se vino abajo. Entre los fuegos artificiales, el humo y la voz del público presente, apareció el carrito de golf que llevaba al nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Vestido con el uniforme del Lobo, con gorra y sus iniciales sobre su pecho, el nuevo entrenador se presentó frente a sus hinchas. Frente al público platense.

"El que no salta es un inglés" fue la primera canción que se hizo escuchar, a lo que Maradona respondió con un gesto de salto, ya que saltar no se lo permite su rodilla recién operada. 'Olé olé Diego, Diego' fue otra de las letras que bajó por entre los presentes, hasta que el Diez tomó el micrófono y agradeció. Lucas Litch, referente del plantel lo esperó en su llegada para saludarlo y darle la bienvenida. Pellegrini, presidente del club también estuvo ahí para abrazarlo.

"Estoy un poco jodido de la rodilla, pero no me importó venir porque la gente me llamaba por teléfono y me decía: ¿es verdad lo de Gimnasia?. A los de enfrente no les digo nada porque yo no soy ningún vago, a mí me gusta trabajar. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida. Este grupo va a ser un ejemplo. No les quepa duda de que el domingo nos vamos a jugar la vida. Acá no se juega con ametralladoras ni con revólveres, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero que viene para que festejemos todos", fueron algunas de las palabras de Diego en su discurso como nuevo DT.

Desde las tribunas el cariño nunca se dejó de sentir. Incluso algunos desubicados buscaron sacar ventaja e ingresaron corriendo al campo de juego. Pero no pasó a mayores. Luego ingresaron los jugadores, los abrazos, las fotos y a entrenar. Bajo la atenta mirada del entrenador el plantel platense se movió frente a su público, frente a él.

