Armani se erigió como la figura del partido frente a Paranaense Fuente: Reuters

23 de mayo de 2019 • 08:01

Cuando era necesaria su respuesta, él dio un paso al frente. En el momento en el que sobrevolaba un manto de duda acerca de su rendimiento, volvió a demostrar que su nivel está siempre por encima de la media. En Brasil, allí en donde las aventuras futbolísticas suelen ser un dolor de cabeza, Franco Armani se volvió a poner el traje de héroe y evitó que River regrese de Curitiba con un resultado más complicado. Es verdad que el conjunto de Marcelo Gallardo cayó por 1-0, en el partido de ida por la Recopa Sudamericana , pero gracias a su arquero no tendrá que jugar una revancha el jueves próximo con una desventaja mucho mayor.

Sin dar respiro desde el mismísimo comienzo, Atlético Paranaense salió a lastimar al conjunto millonario y Lucho González se chocó con Armani, porque a los 10 segundos del partido el volante argentino disparó un bombazo de larga distancia que el arquero de River sacó contra su palo izquierdo. "No me caracterizo por ser figura, estoy donde el equipo me necesita", dijo Armani tras el encuentro.

Pero tuvo más trabajo el guardián del arco del equipo de Núñez, porque en el segundo tiempo corrió de un lado al otro apagando incendios. A los 9 minutos, volvió a demostrar todo su talento debajo de los tres palos cuando contuvo un potente remate cruzado que probó por la izquierda Renán Lodi. Y 60 segundos después, el ex guardavallas de Atlético Nacional de Medellín desvió por encima del travesaño un balón complicado que salió de los pies de Bruno Guimaraes.

La voz de mando de Armani para atenuar los efectos de la derrota en Curitiba Fuente: AP

"Paranaense es un rival complicado, lo sabíamos, pero no pudimos controlarlo y faltó concentración. Para dar vuelta la serie habrá que marcar rápido en la revancha", comentó Armani. Sobre el final del encuentro el guardavalla millonario demostró su concentración sobre el juego porque estuvo atento para sacar un tiro de esquina que se le metía por detrás.

Es un arquero de Selección, el mejor del país, estoy orgulloso de tenerlo como compañero Lucas Pratto

"En casa y con el apoyo de nuestra gente podemos dar vuelta la serie, que por el resultado quedó abierta", explicó uno de los arqueros de la selección en el Mundial de Rusia 2018, que fue convocado por Lionel Scaloni para integrar el plantel que competirá en la Copa América de Brasil 2019.

Otra de las situaciones complicadas en el área de River, bien resuelta por Franco Armani Fuente: AFP