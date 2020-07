Relato pospandemia: Vignolo develó las frases que dirá cuando vuelva el fútbol Crédito: Crédito: Captura TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de julio de 2020 • 14:33

El relator deportivo Sebastián "Pollo" Vignolo develó algunas frases que va a incorporar a sus ya clásicas narraciones de la liga local relacionadas con la pandemia del coronavirus.

Primero, el conductor realizó una analogía entre el relato y la música. "¿Sabés que hace uno en esta cuarentena? Hemos hablado con artistas como (Pablo) Alborán, Soledad (Pastorutti), Luciano Pereyra, y todos, en este momento, componen".

Acto seguido, explicó qué hicieron los periodistas durante la cuarentena: "En estos tiempos, ellos también tratan de reinventarse con las redes sociales, y mantienen siempre ese fuego sagrado de averiguar".

Así, contó qué hizo durante la pandemia desde su rol de relator de fútbol: "Yo ya en este tiempo saqué dos frases que voy a tirar cuando empiece a relatar. ¿Vos te pensás que el Cantalo cantalo, o el No hay nada más lindo que volver a verte Argentina salieron porque sí?". Incluso, mostró un cuaderno donde anota las ideas.

Lo que viene, lo que viene

Finalmente, reveló los dichos que se lucirán en las narraciones de Vignolo, en su debido momento:

Chau Corona, Hola Fútbol

No hay nada más lindo que volver a verte, fútbol.

Cronometro en cero. Sacate el barbijo mientras mirás el partido en tu casa.

Late por adentro Cariitos Tevez, late centro gol.

Dame luz por la derecha, sube por afuera Montiel.

Por su parte, Oscar Ruggeri consideró que sería mejor que Vignolo fuera "natural" y dijera lo que "le salga" porque sino, "la gente se da cuenta". Y luego, manifestó su envidia por la larga vida útil de los relatores: "Yo ya te lo dije: son unos fenómenos porque tienen una virtud: van a tener 70 años y van a estar transmitiendo. La voz no la pierden. Un c... así tuviste. Si no te hubiese salido esa voz, estarías vendiendo pan".