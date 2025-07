Renato Gaúcho, DT de Fluminense: el lema que empuja a su plantel y su filosofía sobre la “posesión” de la pelota

Renato Gaúcho es uno de los personajes que tomó más protagonismo en el Mundial de Clubes. El DT del Fluminense se hizo notar por su habitual personalidad para gesticular en los partidos, para armar equipos duros de roer, y porque en la previa del gran choque con Chelsea, por las semifinales del Mundial de Clubes, saca pecho de lo conseguido por su equipo, que no ha sido poco.

¿Cuál es la receta de Renato para motivar al plantel? El entrenador lo explicó luego del triunfo ante Al Hilal: “Creo que el mensaje es el compromiso de todos. Independientemente de si el jugador es titular o no, lo importante es que se concentre en su trabajo, que lo dé todo, y siempre les digo: ‘Lo que podemos hacer hoy, no lo podemos dejar para mañana’. Tenemos una oportunidad única de jugar un Mundial. No sabemos cuándo tendremos otra oportunidad, así que hay que felicitar a mi grupo. Creo que lo más importante fue que hicimos nuestra parte. Nos enfrentamos a un gran rival, vencieron al City y tuvieron una gran actuación. Vencimos al Inter, y ahora les ganamos a ellos".

También fue noticia en el partido con Inter porque en un momento tiró lejos una pelota para evitar que el armenio Mkhitaryan reanudara rápidamente un lateral, lo que generó primero un cruce del DT con el capitán del equipo italiano, Lautaro Martínez, y hasta se generó luego una escamaruza con varios jugadores. La situación le significó una amonestación por actitud indebida.

Renato Gaucho, DT de Fluminense, el único sobreviviente sudamericano en el Mundial de Clubes John Raoux - AP

Es un personaje particular. Una de sus acciones más curiosas se vio reflejada en la definición sobre la posesión de la pelota. Se sabe, hay entrenadores que hacen un culto de la tenencia, como Pep Guardiola, otros ceden el balón pero cuando lo recuperan intentan hacer goles con pocos pases. Renato entra en el segundo pelotón: “Te voy a contar una historieta sobre la posesión del balón. Había un tipo que salió con una mujer bonita y la llevó a cenar. Fue a una cena a la luz de las velas, conversaron bastante. Salieron del restaurante, fueron a la discoteca y se quedaron hasta las 5 de la mañana. Habló muchísimo con ella. Entonces, en la discoteca, llegó un amigo mío, habló con ella durante 15 minutos y se la llevó al motel. ¿Entendiste? Si no entendiste, te lo explico en otra ocasión. Mi amigo ganó el partido." Esta declaración la hizo cuando fue DT de Gremio, pero podría aplicar para este torneo. Y sirve para entender su filosofía futbolística.

Si se toma como referencia el recorrido de Fluminense en el Mundial de Clubes, sólo superó a su adversario en el rubro posesión del balón en la victoria ante Ulsan Hyundai por 4-2, por la segunda fecha de la etapa de Grupos. La estadística ahí favoreció a su equipo 70% vs. 30%. Después, la ecuación resultó bien distinta. En el último partido ante Al Hilal (2-1) la posesión de Fluminense fue del 42%, en la victoria ante Inter (2-0) fue del 32%, idéntica a la del empate con Mamelodi (0-0), en el cierre de Grupo F. En el debut del certamen de Estados Unidos ante Borussia Dortmund (0-0) fue del 46%. Renato el dato no le cambia la visión sobre el juego.

Los goles de los cuartos de final

Sobre el papel que está desempeñando el fútbol brasileño en los Estados Unidos, comentó: “Nosotros (Fluminense) estamos representando bien al fútbol brasileño, al igual que Palmeiras, Flamengo y Botafogo. Hicimos nuestra parte, ahora estoy observando, viendo, analizando lo que va a pasar”.

Renato Gaúcho no hace diferencias en las horas previas a preparar un partido desde lo táctico y estratégico, ya sea para enfrentarse con Al Hilal, Inter o Chelsea: “Sabíamos que el partido ante Al Hilal iba a ser muy difícil, y así fue, muy disputado, muy intenso. Preparé a mi equipo prácticamente igual que jugamos contra el Inter; el esquema fue el adecuado una vez más (ambos encuentros los disputó con línea de cinco defensores); controlamos el partido prácticamente todo el tiempo. Recibimos el empate de ellos al principio de la segunda parte. Pero creo que la actitud, la determinación, la voluntad y la dedicación de los jugadores valieron la pena“, dijo tras conseguir el boleto a las semifinales del Mundial de Clubes.

Sus futbolistas lo elogian: Guga no suele ser titular, pero dio precisiones sobre el rol de Renato Gaúcho como DT de Fluminense: “Mucha gente piensa que él sólo aporta bromas o un buen clima, pero no es así. No en vano lo hemos hecho todo en el campeonato. No es el más técnico, por así decirlo, en cuanto a las palabras y demás. Pero tiene la palabra del jugador, conoce su diálogo y sabe mucho. Se nota su confianza en sí mismo, su fe en lo que dice… tiene una gran sensibilidad en la cancha, en los partidos. Además, como jugó durante mucho tiempo, fue un gran jugador, tiene un gran conocimiento de lo que sucede en la cancha. Puede transmitirnos eso", dijo el lateral en declaraciones reproducidas por el diario Lance.

El festejo de Ignacio, Thiago Silva y Thiago Santos tras la victoria de Fluminense y la tristeza de Abderrazzaq Hamed Allah y Marcos Leonardo, de Al Hilal, fútbol en estado puro en el Mundial de Clubes MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Enzo Maresca, DT de Chelsea, todavía con la victoria sobre la hora caliente ante Palmeiras, habló sobre el rival de este martes: “Hoy me concentré en el Palmeiras, que demostró lo bueno que es el fútbol brasileño. A partir de mañana, me centraré en el Fluminense. Vi el partido de hoy, vi algunos de los partidos que jugaron y se nota que están muy bien organizados. Tienen muy buenos jugadores, el entrenador está haciendo un trabajo fantástico“. Pero también abrió el paraguas en cuento a la diferencia de preparación entre los conjuntos sudamericanos y europeos: ”Será una semifinal, la energía de los equipos brasileños ha sido muy alta. Ellos están empezando la temporada, nosotros la estamos terminando. Así que el nivel de energía es diferente y tenemos que lidiar con eso",

Fluminense quedó como el único representante de Sudamérica. Y esa será una carta que Renato Gaúcho intentará defender hasta el final. “Esto se debe a la actitud y entrega de todos. El hincha de Fluminense debe tener mucho orgullo de lo que el equipo está haciendo en la Copa del Mundo”, describe el DT. Si pudo darle batalla a Inter, también podría darle un dolor de cabeza a Chelsea.