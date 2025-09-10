Repechaje al Mundial 2026: formato y cuándo se juega

Hasta el momento hay 18 países clasificados al próximo Mundial y restan definirse 30 plazas, que se repartirán en los próximos meses en los torneos clasificatorios de cada región del planeta. La Conmebol tiene 6,5 plazas y se definieron todas las directas; la Confederación Africana de Fútbol (CAF) nueve y quedan siete; la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), 6,5; y Europa 16 por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), de los cuales no se confirmó ninguno.

Dos de los 48 boletos se definirán por repechaje. Y el formato para el Mundial se modificó en relación a las últimas ediciones. Esta vez lo disputarán seis selecciones, todas en un mismo torneo. Los seleccionados en cuestión se dividirán en dos llaves. En cada lado del cuadro, los países con peor ranking de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se enfrentarán en una semifinal a partido único y el ganador avanzará a la definición frente al de mejor ubicación en el escalafón de la FIFA.

El repechaje, que así tendrá un formato nuevo e inédito, se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, en los estadios de Monterrey y Guadalajara. Hasta este martes hay confirmados dos participantes: Nueva Caledonia, que perdió la final de las eliminatorias de Oceanía ante Nueva Zelanda por 3 a 0, y Bolivia, que quedó séptima en el campeonato clasificatorio de Sudamérica.

La selección de Nueva Zelanda, la única competitiva de Oceanía, se aseguró un lugar en el Mundial 2026 Jeff Dean - FR171800 AP

Países clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica) : Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador).

: Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador). Conmebol (Sudamérica) : Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.

: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia. OFC (Oceanía) : Nueva Zelanda.

: Nueva Zelanda. AFC (Asia) : Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia.

: Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia. CAF (África): Marruecos y Túnez.

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). Antes, la albiceleste levantó dos veces el trofeo y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

La selección argentina se consagró campeona del mundo por tercera vez en la historia en Qatar 2022 Martin Meissner - AP

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.