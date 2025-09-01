Mundial 2026: cuándo se sortea la Copa del Mundo

El Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026, el primero de la historia con 48 seleccionados, se diagramará a fines de este año en el sorteo, en el que los participantes conocerán a sus rivales para la etapa de grupos y el posible camino hacia la gloria máxima que ostenta la Argentina con su coronación en Qatar 2022.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) informó que el evento se realizará el viernes 5 de diciembre de 2025 en The Sphere, en Las Vegas, ciudad que, curiosamente, no albergará ningún partido del campeonato que tendrá lugar entre el 11 de junio y 19 de julio del año próximo.

Los equipos se dividirán en 12 zonas de cuatro integrantes cada una. Los tres anfitriones ya tienen asignada la suya: le mexicanos serán cabeza de serie de la A; los canadienses de la B; y los estadounidenses de la C. En la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a una rueda y los dos mejores de cada una más los ocho mejores terceros entre todos los grupos avanzarán a 16avos de final. Es decir que pasarán de ronda 32 elencos y quedarán eliminados 16.

Desde entonces, habrá cuatro cruces de eliminación directa hasta la final. En total se jugarán 104 partidos en 38 días y el último de ellos será la final el 19 de julio de 2026. El último campeonato de 32 conjuntos fue Qatar 2022, donde la selección argentina consiguió su tercera estrella y Lionel Messi se dio el gran gusto de levantar la Copa del Mundo como capitán.

Lionel Messi fue el último capitán que levantó la Copa del Mundo en Qatar 2022 Quality Sport Images - Getty Images Europe

Hasta el momento 13 países tienen su participación asegurada en la Copa del Mundo. Además de los tres anfitriones, 10 equipos se clasificaron a través de las eliminatorias de sus respectivas confederaciones: la Argentina, Ecuador y Brasil por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol); Nueva Zelanda por la de Oceanía (OFC); y Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia por la de Asia (AFC).

Restan definirse 35 plazas a la próxima cita ecuménica y se repartirán en meses subsiguientes en los torneos clasificatorios de cada región del planeta. La Conmebol tiene 6,5 plazas; la Confederación Africana de Fútbol (CAF), nueve; la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), 6,5; y Europa es el continente que más lugares tiene con 16 por parte de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA).

Clasificados al Mundial 2026

Concacaf (Norteamérica): Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador).

Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador). Conmebol (Sudamérica): Argentina, Ecuador y Brasil.

Argentina, Ecuador y Brasil. OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.

Nueva Zelanda. AFC (Asia): Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán y Australia.

El sorteo del Mundial 2026 será en diciembre en Las Vegas

Para México será su tercera vez como organizador porque también recibió las ediciones de 1970, que ganó Brasil, y de 1986, cuando también festejó la Argentina. Ambas finales se disputaron en el estadio Azteca, que es remodelado para 2026: recibirá el partido inaugural. En el caso de Estados Unidos, será anfitrión por segunda ocasión luego de 1994, cuando Brasil logró el tetracampeonato.

En ese país se conocerá al campeón de la próxima Copa del Mundo: el estadio MetLife Stadium de Nueva Jersey fue elegido para la final. Canadá, por su parte, nunca fue sede de una cita ecuménica. En total serán 16 escenarios los que albergarán partidos del campeonato. Las 14 restantes ciudades son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Philadelphia, Seattle y San Francisco en Estados Unidos; Guadalajara y Monterrey en México; y Toronto y Vancouver en Canadá.

La final del Mundial 2026 se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey Ezequiel Díaz

Tabla histórica de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco estrellas: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Le siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006).

La selección argentina, con el título obtenido en Qatar 2022, es el tercer máximo ganador de la historia del certamen organizado por la FIFA. Antes, la albiceleste levantó dos veces el máximo trofeo del deporte y fue en 1978, edición que organizó, y México 1986.

Brasil es el más ganador del Mundial, pero el último trofeo lo levantó en 2002 EFE

Francia y Uruguay acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Dos países tienen una Copa del Mundo. Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España en Sudáfrica 2010. Junto a Uruguay, son las únicas selecciones que nunca perdieron un encuentro decisivo.