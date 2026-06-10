República de Corea vs. República Checa, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
República de Corea y República Checa se miden en un duelo clave de la jornada 1 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
- 2 minutos de lectura'
El encuentro se disputará este jueves 11 de junio a las 23.00 h en el Estadio Guadalajara, ubicado en la ciudad de Guadalajara.
El momento de los equipos
Ambos seleccionados llegan al debut en la máxima cita mundialista buscando consolidar sus propuestas futbolísticas desde el inicio. Tanto República de Corea como República Checa han preparado su puesta a punto durante los últimos meses para llegar en óptimas condiciones al arranque de la fase de grupos del Mundial 2026.
Números que anticipan el duelo
El enfrentamiento marca el inicio de la participación de ambos combinados en el torneo. La paridad es una característica distintiva en esta instancia inaugural, donde el rigor táctico suele imponerse sobre el despliegue ofensivo, especialmente en el primer partido de la serie que define el tono de cada equipo en la competición.
Lo que está en juego
Sumar tres puntos en la jornada inaugural es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos. Un resultado positivo no solo otorga una ventaja estadística en la tabla, sino que también brinda la confianza necesaria para afrontar los compromisos restantes de la fase de grupos con el objetivo de avanzar a las instancias eliminatorias.
Otras noticias de Mundial 2026
"No es una declaración política". La FIFA obligó a una selección a cambiar su camiseta para jugar en el Mundial
A días del arranque. Mundial 2026: qué se sabe de Tim Payne y el banderazo argentino para apoyar al defensor de Nueva Zelanda
"Que Messi juegue...". La opinión de Infantino sobre el sexto Mundial del capitán y el torneo "espectacular" que se imagina
- 1
Scaloni se refirió a su relación con Messi y a una publicación que causó su enojo: “No me gustó, me jodió”
- 2
Real Madrid ofreció 150 millones de euros por Julián Alvarez y Atlético de Madrid respondió con ironías
- 3
Mundial 2026: Lionel Scaloni espera para confirmar el reemplazante de Balerdi y habla sobre el caso Paredes
- 4
La historia de Zion Suzuki, el arquero que pudo jugar para tres países y eligió a Japón para ir al Mundial