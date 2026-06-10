República de Corea vs. República Checa, Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro se disputará este jueves 11 de junio a las 23.00 h en el Estadio Guadalajara, ubicado en la ciudad de Guadalajara.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al debut en la máxima cita mundialista buscando consolidar sus propuestas futbolísticas desde el inicio. Tanto República de Corea como República Checa han preparado su puesta a punto durante los últimos meses para llegar en óptimas condiciones al arranque de la fase de grupos del Mundial 2026.

Números que anticipan el duelo

El enfrentamiento marca el inicio de la participación de ambos combinados en el torneo. La paridad es una característica distintiva en esta instancia inaugural, donde el rigor táctico suele imponerse sobre el despliegue ofensivo, especialmente en el primer partido de la serie que define el tono de cada equipo en la competición.

Lo que está en juego

Sumar tres puntos en la jornada inaugural es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos. Un resultado positivo no solo otorga una ventaja estadística en la tabla, sino que también brinda la confianza necesaria para afrontar los compromisos restantes de la fase de grupos con el objetivo de avanzar a las instancias eliminatorias.