Ricardo Gareca anticipa “una final” de Chile ante Ecuador y lamenta la ausencia de Alexis Sánchez

La selección chilena se juega una carta decisiva en su camino hacia el Mundial 2026: recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional de Santiago este martes 25 a las 21. En la previa de este duelo trascendental, Ricardo Gareca, entrenador de La Roja, brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente del equipo y la importancia del partido.

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la baja de Alexis Sánchez, quien no podrá estar disponible debido a una lesión muscular. Gareca lamentó la ausencia de una de las figuras más importantes del seleccionado chileno: “Lógicamente es un jugador consolidado que goza de la idolatría de todo el pueblo, pero le deseamos una pronta recuperación. Nos tocó vivir esta situación”.

El entrenador también explicó por qué decidió no convocar a un reemplazo: “Los muchachos que están disponibles lo pueden hacer (...) Alexis entrega todo por la selección pero no está al cien por ciento y eso es un impedimento. Nunca percibí algo que me haga dudar de él, descarto totalmente cualquier rumor”.

👀 Ricardo Gareca, DT de Chile, defendió a Alexis Sánchez sobre los rumores de que el jugador se 'bajó' de la convocatoria porque no iba a ser titular.



🎙️ "Nunca percibí algo que me haga dudar de Alexis que no quiera estar, lo descarto totalmente", enfatizó. pic.twitter.com/DkgMHcf2rD — Havoline Deportivo (@havolinedeport) March 24, 2025

Además, ante los rumores que ponían en duda la lesión del delantero del Udinese, el ex entrenador de Perú fue tajante: “No lo creo eso, por más que salgan las versiones. Alexis es un profesional cien por ciento, entrega todo por la selección. Estamos convencidos de que tiene ganas, pero le molesta, no está al cien por ciento y eso es un impedimento para él”.

En cuanto a la alineación, Gareca no confirmó el equipo titular, pero dejó abierta la posibilidad de variantes. En particular, se especula con la inclusión de Alexander Aravena en lugar de Diego Valdés en el mediocampo. “Los cambios se van a dar en base a lo que veamos en el partido”, señaló el técnico. “Estamos conformes con todos los muchachos”.

🔥🫵🏻😱¿CÓMO GANARLE A ECUADOR?😱🫵🏻🔥#ENVIVO 🎙️📻



Ricardo Gareca, DT 🇨🇱 en @KCH_FM 90.9 FM 📻 🎙️🫵🏻🔥 y la estrategia para superar a la Tri:



“Creo que estamos en condiciones de poder controlar a estas selecciones que tiene transiciones rápidas, nosotros también tenemos… pic.twitter.com/ZZ5KoxX5q5 — KCH FM RADIO (@KCH_FM) March 24, 2025

Respecto al complicado momento de La Roja en las eliminatorias, donde ocupa el último lugar de la tabla, el DT argentino reconoció la situación, pero mantiene el optimismo: “Por supuesto que tenemos autocrítica. Siempre hemos reconocido el momento que nos toca vivir. Eso no significa que no nos podamos recuperar; la podemos torcer. Tenemos la confianza que entre un grupo de selecciones, podemos pelear ese repechaje. No estamos tan lejos. Nunca hay que perder las esperanzas. No quedarnos en un análisis que será motivo para más adelante y lo único que resta es recuperarnos. Y la posibilidad es mañana. Pero no desconocemos la realidad. El optimismo se fundamenta en que tenemos posibilidades todavía. Conozco el fútbol y sé que no hay que bajar los brazos”. Va a ser una final con Ecuador. El optimismo es que las posibilidades las tenemos”.

Otro de los temas que surgió en la conferencia fue el futuro del entrenador en caso de una derrota. Si bien no descartó de plano la posibilidad de alejarse del cargo, evitó entrar en especulaciones: “Mi visión es ir paso a paso, no me adelanto a ninguna suposición o panorama. Prefiero sacarme este partido de encima y tengo la esperanza en que lo podemos hacer. No me gustaría meterme en ese terreno”.

En ese sentido, insistió en la importancia de enfocarse en el presente y no pensar en escenarios hipotéticos: “Lo que tengo ahora pensado es eso, sacarnos este partido de encima y ver en qué situación nos encuentra. Todos tenemos partidos difíciles, hay que ganar y sumar. No me gusta pronosticar sobre el puntaje que podamos llegar a tener... Por ahora, tenemos a Ecuador como inmediato y tenemos que sacárnoslo de encima”.

Gareca se toma la cabeza durante la derrota de Chile ante Paraguay del pasado jueves DANIEL DUARTE - AFP

El duelo ante Ecuador será determinante para las aspiraciones chilenas en estas eliminatorias. La Tricolor llega con una mejor posición en la tabla y con un plantel sólido, lo que convierte el encuentro en un desafío mayor para La Roja. Sin embargo, Gareca se mostró confiado en que su equipo puede sacar adelante el compromiso: “Estamos con nuestro público, jugando de local. Con Venezuela justificamos el resultado y ellos venían de empatar con Brasil”.

Chile necesita una victoria para seguir con chances de al menos pelear el repechaje, mientras que Ecuador buscará consolidar su lugar en la clasificación directa al Mundial. Con este escenario, el partido del martes promete ser un encuentro de alta tensión y con mucho en juego para ambas selecciones.

LA NACION