Ricardo Gareca sabe que Chile no tiene margen de error en las Eliminatorias y se refirió a su continuidad en el cargo

SANTIAGO DE CHILE.- En el horizonte más próximo de la selección argentina figura Chile, rival este jueves desde las 22, en el Estadio Nacional, por la 15° fecha de las Eliminatorias. La Roja atraviesa un momento muy complicado y su sueño para llegar al Mundial del 2026 es muy difuso: marcha último con diez puntos y se ubica a cinco del puesto de repechaje, a falta de 12 unidades para la finalización. Si bien no está afuera, depende de varios resultados. Ante todo, debe ganar: “Nos aferramos a la fe”, expresó Ricardo Gareca, DT de la selección chilena, en la conferencia de prensa que ofreció después del mediodía en el estadio Nacional, epicentro del partido. El Tigre reveló las razones que lo sostienen todavía en el cargo y agradeció a los dirigentes de la federación. Su continuidad es el gran tema, ante un panorama deportivo (y matemático) desolador.

Gareca asumió en Chile a fines de enero de 2024 y los resultados estuvieron lejos de traducirse en alegrías. Quedó eliminado en la primera rueda de la última Copa América y en las eliminatorias tomó el mando desde la séptima fecha, con una estadística poco favorable, apenas ganó un partido y empató dos, en un total de ocho encuentros. En este difícil presente, La Roja depende de otros para clasificarse: “Nos aferramos a la fe, a la confianza que nos tenemos como cuerpo técnico, la confianza que les tenemos a los jugadores, los buenos jugadores. Yo me aferro a eso: los partidos hay que jugarlos, más allá de las dificultades. Me agarro de la experiencia que tengo de tantos años como jugador o como técnico que me han tocado y he visto en el fútbol”, matizó, con su tono calmo de siempre y una barba gris tupida.

Gareca, en el último entrenamiento de Chile, antes del partido con Argentina Esteban Felix - AP

¿Y el desafío de enfrentar al campeón del mundo, que llega ya clasificado y con varias bajas? “Siempre es complicado enfrentar a Argentina. Aparte de la rivalidad que se ha instalado, ellos siempre salen a ganar independientemente de los muchachos que estén y de que ya estén clasificados. Siempre es un rival complicado. Tenemos que estar concentrados, hacer nuestro juego y el mejor partido”, apuntó el entrenador.

En línea con las posibilidades de meterse en la próxima Copa del Mundo, el Tigre dijo cuál es la mayor motivación que tienen como equipo: “Nunca debo bajar los brazos mientras las posibilidades estén. Necesitamos darle una alegría a la gente que siempre nos apoyó masivamente. Es un lindo partido para darle participación al público; viene el campeón del mundo a jugar a nuestra cancha y eso es motivante. Me lleva a no dar nada por terminado”. Y agregó: “No hay mucho margen más que ganar. Tenemos que sostener una funcionabilidad para que el equipo esté sólido en el juego. Esa es nuestra idea. Sostener para afianzarnos cada vez más”.

Gareca se toma la cabeza en el duelo que Chile perdió ante Paraguay, en marzo DANIEL DUARTE - AFP

El entrenador argentino habló sobre su continuidad en medio del barro de los malos resultados y explicó cuál fue “el momento crítico” por el que atravesó el equipo. Se dio en la fecha 10°, a propósito de la goleada recibida contra Colombia por 4 a 0: “Fue post Barranquilla porque no me gustó cómo perdimos, no me gustó el rendimiento del equipo. Sí me gustó con Brasil (derrota 2-1), pero no en Colombia”, comparó. Y no se alteró nunca en los más de 40 minutos que duró su exposición, pese a que la mayoría de las preguntas de los medios locales giraban sobre lo mismo: su posible fin de ciclo luego de esta ventana de partidos (luego de recibir a la Argentina, visitará a Bolivia en El Alto, a 4150 metros sobre el nivel del mar).

Asimismo, Gareca agradeció el apoyo de los dirigentes chilenos: “Tuvimos un respaldo importante y ahí hubo un cambio. Hicimos una buena llave con Perú (0-0 de visitantes) y Venezuela (victoria 4-2 de local), que venía de empatar con Brasil y les ganamos bien. El punto de Perú fue difícil porque venía de bajar a Uruguay”.

"EL EQUIPO VA CRECIENDO EN RENDIMIENTO Y CREO QUE ESO NOS SOSTUVO EN EL CARGO"



Ricardo Gareca, estratega de Chile, agradeció a los dirigentes de la ANFP por el respaldo que ha tenido, y apuntó a un alza futbolística para continuar en #LaRoja: "Hemos mejorado como Selección" pic.twitter.com/KYsWItAmcZ — ESPN Chile (@ESPNChile) June 4, 2025

Además, contó cuál fue el motivo por el que la Federación chilena de fútbol decidió mantenerlo en su puesto: “El equipo empezó a mostrar un rendimiento. Quizá sin resultados deseados, pero con Paraguay (derrota 1-0 de visitante) hicimos un gran primer tiempo, después contra Ecuador (igualdad 0-0 en Santiago), otro gran primer tiempo. El equipo va creciendo en su prestación y eso me sostuvo en el cargo, porque los dirigentes entendieron que los resultados no fueron los adecuados, pero ven que el cuerpo técnico hizo que la selección sea más competitiva. Podemos seguir mejorando con el correr de los partidos, más allá de los cuatro últimos rivales que tengamos en las eliminatorias”.

Apuntó a su futuro inmediato: “No pienso en eso, solo en el partido de Argentina. Si pienso más allá me desenfoco del partido y no me lo puedo permitir. Lo vivo como si hubiese llegado ahora a Chile. Me pongo a pensar en continuar y salir de todo esto, quiero seguir el proceso. Lógicamente ustedes, la gente y los dirigentes harán su análisis, nosotros pensamos en seguir, primero sacar este partido adelante, estas dos fechas que se vienen. Pero me gustaría continuar".

Ricardo Gareca está frente a un momento límite en el camino a la Copa del Mundo: Chile está último y algo lejos de la posición de repechaje. Esteban Felix - AP

Pero remarcó que no se opondrá si la dirigencia de la ANFP decide hacer uso de la cláusula contractual que indica que podrá interrumpir la relación sin costo en caso que Chile sea eliminada: Si bien defiendo mi contrato, el tema económico no es problema para mí. Soy un profesional y entiendo. Me sostengo por lo deportivo, porque soy un profesional, tengo fe y apuesto por mi trabajo. Yo tengo pensado terminar mi contrato””.

No dio pistas concretas del posible equipo titular, pero sí habló de algunos puestos: “En Independiente, Felipe Loyola hace un relevo y pasa a jugar de lateral en algunas circunstancias; se adaptó muy bien a la mitad de la cancha y con el tiempo se va a acentuar más. Es una muy buena posibilidad para Chile. Por el momento queremos que participe de lateral“, explicó en primer lugar.

Luego habló de la falta de un centrodelantero en su convocatoria, como Eduardo Vargas y el argentino nacionalizado chileno Fernando Zampedri: “Se da por no obtener resultados. Ningún técnico va a cambiar algo si logra resultados. Esto no es responsabilidad de los muchachos, como Zampedri, es poco lo que lo observamos. También tiene que ver con la proyección de Chile y de lo que queremos ver actualmente. Vamos a contar con Alexis [Sánchez] por primera vez, está Víctor Dávila que en México está jugando como centrodelantero. Hay que enfocarse en quién es el futuro 9 de Chile. Como presente, Alexis sigue vigente. Como futuro, es un interrogante mío y de Chile, por edad, por juventud, por proyección”.