Ricardo Gareca: el autor de un cambio profundo que puso a Perú otra vez en las puertas de una Copa del Mundo

Es paciente y de perfil muy bajo. A lo largo de este ciclo con Perú rumbo al Mundial de Qatar 2022, en muy pocos momentos se lo advirtió desenfocado. Había sido héroe nacional en el pasado reciente y pasó a ser mirado con recelo, en un viaje sin escalas de los elogios a las críticas. Pero él no se paralizó, nunca lo hace. Más allá de todas las contramarchas y los cuestionamientos en los últimos dos años no dejó de creer, de construir, de pensar que era posible tener una chance de ser parte de la cita máxima. Finalmente, Ricardo Gareca logró lo que algunos creían que no iba a suceder: poner a la selección incaica otra vez ante la chance de luchar por un lugar en la Copa del Mundo, un premio derivado del triunfo sobre Paraguay por 2 a 0, en la última fecha de las Eliminatorias. Un reflejo de lo que sucedió hace cuatro años, cuando bajo su conducción llevó a Perú a medirse contra Nueva Zelanda, accedió a un Mundial después de 36 años y se subió a la aventura de Rusia 2018.

Esta vez no hubo expresiones grandilocuentes ni demasiadas loas hacia el Tigre por parte de la prensa peruana, como sí había sucedido con el exentrenador campeón con Vélez en la previa al repechaje de de 2018. Pero por supuesto sí se lo valoró como uno de los responsables de la recuperación del equipo en estas Eliminatorias. El plantel, por supuesto, también recibió bendiciones por parte de la opinión pública peruana. Así las cosas, la recompensa llegó con la posibilidad de otro repechaje y Perú deberá esperar ahora para conocer si su rival será Australia o Arabia Saudita, dirigido por el Vasco Arruabarrena.

Dio un golpe de timón a tiempo y su equipo subió su nivel. Advirtió que el futuro era sombrío y tiró toda su experiencia sobre el paño para que sus jugadores puedan comprender que el cambio de energía era necesario: “La clave, más que nada, es el repunte que tuvimos durante la eliminatoria, ya casi en la mitad de la competencia hacia adelante. Creo que no arrancamos bien, pero el repunte que tuvimos realmente fue importante y eso nos dio la posibilidad de acceder a disputar el último partido en el repechaje”, señaló Gareca en una rueda de prensa tras el partido que Perú le ganó por 2-0 ante Paraguay.

Sabe qué, cómo y cuándo decir lo necesario. Gareca es un estratego adentro y afuera de la cancha. Entiende bien el juego y sabe que todavía nada está resuelto, que el paso que tiene por dar representa una empresa compleja de asumir. Por eso cree que es momento de apuntalar a sus jugadores, que la presión de lo que resta debe recaer sobre sus hombres y que sus muchachos sólo se enfoquen en el paso que les pueda dar un boleto hacia Qatar: “El concepto que tengo es muy alto del fútbol peruano, siempre lo dijimos, nos gusta el jugador peruano, creemos que es un jugador muy confiable físicamente, técnicamente, futbolísticamente, entonces, a partir de ahí, hemos construido algo bastante sólido que nos permite disputar un repechaje”.

Siempre un paso por delante de la situación, dominó la emociones. No fue demasiado efusivo dentro de la cancha y mostró mesura fuera de ella. Por eso su mirada ya está en lo que va a venir, en lo más importante por delante. El partido por el cupo a Qatar se jugará probablemente el 13 de junio en Doha, pero para el entrenador argentino ya es tiempo de planificar: “Ahora es saber el rival, vamos a estar pendiente de quién nos toca. Creo que vamos a tener el tiempo suficiente, aunque será un rival difícil. Estamos todo buscando llegar a Qatar, pero lo más importante ahora es tratar de estar con la familia, que los jugadores vuelvan al ritmo, que los muchachos con problemas se recuperen y así llegar de una manera importante”.

El reconocimiento a la tarea de Gareca llegó desde Conmebol que, tras la victoria ante Paraguay, realizó un posteo en redes sociales que resultó elocuente. En la publicación en Twitter aparece una foto del entrenador argentino junto a un tigre, el apodo del DT, acompañado con la leyenda: “¡El ‘Tigre’ volvió a hacerlo! ¡El sueño mundialista de Perú sigue vivo!”. En los medios peruanos, en cambio, pocas se advirtieron pocos elogios para el seleccionador. ” Es necesario reconocer el éxito de Ricardo Gareca al formar un equipo, que es la virtud que lo hace fuerte”, dice en su columna de opinión de Gino Pomar, del sitio Perú21.

Está en cada detalle porque interpreta que si cada pieza encaja a la perfección, su propuesta tendrá los resultados que pretende. Es por eso que antes de que cerrara anoche el estadio Nacional, Gareca convocó a todo su staff técnico (utileros, fisioterapeutas, analistas de video, etc), el equipo de comunicaciones y a algunos de sus familiares para agradecerles por acompañar y respaldar el proceso.

Antes que cierre el estadio Nacional, Ricardo Gareca se toma una foto grupal con todo su grupo de trabajo y con su familia. @pedrocaneloec

Los reunió a todos en el centro del campo de juego, habló por un par de minutos y después los convocó para que todos participaran de una foto grupal. La intención de Gareca era hacer sentir todavía más importantes a todas las personas que considera claves para obtener una oportunidad más con miras a la Copa del Mundo.

El director técnico de Perú desde 2015 construyó en silencio un proyecto que cimenta con cada acción y por eso en medio de la euforia se acordó de darle un espacio a todos y así evitar que la más mínima fisura pueda afectar este último esfuerzo: “Quiero felicitarlos por todo lo que entregan y agradecerle a la gente, como nos apoya, desde que salimos del hotel, en el hotel mismo, acá en el estadio, fue algo increíble, creo que todos lo vivimos otra vez fue una noche increíble. Afortunadamente pudimos darle un triunfo que nos mantiene con esperanzas, eso es lo más importante”.

Ricardo Gareca es el autor intelectual de un cambio mucho más profundo en el fútbol peruano. El resultado puede dominar la escena, aunque su huella ya transciende una clasificación a una Copa del Mundo.