Ricardo Gareca es el preferido de Juan Román Riquelme como técnico de Boca y ambos tendrán una reunión clave esta noche

Ricardo Gareca es el favorito de Juan Román Riquelme para que se convierta en el nuevo técnico de Boca, algo que puede confirmarse en los próximos días. El Tigre, que en los últimos ocho años condujo a la selección de Perú (la clasificó a Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia en Mundiales y la llevó al repechaje para Qatar 2022, donde cayó hace días ante Australia), llegará esta noche a Buenos Aires, donde se reunirá con los integrantes del Consejo de Fútbol. El vuelo despega de Lima a las 16.

Según pudo averiguar LA NACIÓN, no existe por estas horas otra alternativa: todas las energías del vicepresidente segundo y su equipo de trabajo están enfocadas en cerrar el acuerdo con el experimentado DT, de 64 años.

Gareca logró un compromiso notable en Perú, donde en 2018 condujo al seleccionado a su primer mundial en 36 años Ariana Cubillos - AP

El respeto profesional que tiene Riquelme por Gareca no es reciente. Desde que cambió la comisión directiva, el Tigre es una fuente de consulta constante. Sus opiniones fueron determinantes para que Boca llegasen Carlos Zambrano primero y Luis Advíncula después. También hablaron por otros futbolistas peruanos, cuyas negociaciones no prosperaron.

De concretarse, es una apuesta muy grande la que hace la actual conducción de Boca. Con similitudes al contexto previo al arribo de un prócer como Carlos Bianchi. El Virrey llegó un año y medio antes de las elecciones de diciembre de 1999. Consciente de que no tenía margen de error luego del discreto paso de Carlos Bilardo y Héctor Veira, el ingeniero resignó poder a cambio de un proyecto a largo plazo que tuvo rápidos éxitos deportivos. En este contexto, donde pareciera que la única vara de evaluación es ganar o no la Libertadores, ahora tampoco hay mucho más margen de error, también falta un año y medio para las elecciones y el próximo DT xeneize será el tercero de esta dirigencia, luego de Miguel Russo y Sebastián Battaglia. En este escenario, será fundamental qué postura toma Riquelme en aquello de ceder espacio de poder y darle autonomía al próximo entrenador.

Riquelme, en su palco de la Bombonera Telam

Pero además, desde un primer momento dividirá las aguas entre alguna generación de hinchas. Ocurre que el nombre de Gareca genera urticaria en los mayores de 40 años, producto del escándalo que se generó a comienzos de 1985, cuando en medio de una grave crisis institucional del club de la Ribera, el goleador (junto con Oscar Ruggeri) presionaron para obtener la libertad de acción y, en esa misma operación, terminaron firmando con River. A cambio, al Xeneize llegaron Carlos Tapia y Julio Olarticoechea. Sin embargo, el paso del Tigre por la entidad de Núñez fue muy breve: a los pocos meses emigró a América de Cali.

“El hincha de Boca en la calle siempre fue muy respetuoso. El tema es cuando salís al campo. Es algo que me ha superado como jugador y como entrenador. Hay cosas que no se olvidan y yo las entiendo. Es parte de la vida de uno”, dijo hace tiempo en relación con aquel acontecimiento. Y argumentó: “Me tocó vivir la peor época de Boca. Estuvimos ocho meses sin cobrar. El hincha tiene razón, nadie me obligó a ir a River. Lo que pasa es que también estaba la Selección y estábamos en proceso de clasificación. Nos presionaban de todos lados para ir a un lugar juntos y River nos llamó”.

La imagen que eligió Gareca cuando murió Diego Maradona

No es la primera vez que el nombre de Gareca surge para hacerse cargo de la dirección técnica de Boca. De hecho, a fin de año confesó que en 2019 lo sondearon. “Tuve un acercamiento en Boca cuando se fue Gustavo Alfaro, pero se cortó automáticamente cuando le manifesté a la persona que había hablado conmigo que yo iba a respetar el contrato. Entonces no hubo posibilidad de diálogo”, contó el DT al programa Líbero, de TyC Sports.

En esa misma entrevista, dejó en claro su postura ante el compromiso de su trabajo: “Tengo una postura intempestiva. Para mí es necesario respetar el contrato en cualquier cargo. No estoy de acuerdo con la frase de que ‘el tren pasa solo una vez’. La considero más como asociada al oportunismo. Tiene que haber confianza, fe y optimismo con uno mismo de que si no se dio esa vez, puede haber otra chance. Es un modo en el cual me siento cómodo. Me gusta estar enfocado en los buenos y malos momentos y que no me condicione ninguna oferta de otro equipo”.

En Perú lo adoran. Al punto que por estas horas también lo seducen para prolongar el vínculo para otro ciclo mundialista. De seguir al frente del seleccionado incaico, completará 12 años allí. Algo muy infrecuente a nivel selecciones de Sudamérica.

Aunque todo indica que el ciclo llegó a su fin. Néstor Bonillo y Sergio Santín, colaboradores de Gareca, entregaron esta semana el informe final sobre el proceso de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022, y también parten rumbo a Buenos Aires.

Por estas horas existen indicios de que Gareca puede ser anunciado como el nuevo DT de Boca en breve. El primero es evidente: su viaje a Buenos Aires no será para leer algo que puede revisar a través de un dispositivo móvil, a kilómetros de distancia. El cara a cara será, sin dudas, para dejar en claro las condiciones de trabajo.

Es en ese punto donde será determinante la postura de Riquelme y del Consejo de Fútbol. Desde hace varios años ocurre que el técnico de Boca no trabaja con autonomía y termina siendo un gerente más de la institución. Eso Gareca no lo aceptará. Seguramente pida libertad absoluta para trabajar, y que nadie le imponga nada.

Si la gente que hoy maneja Boca acepta eso, no faltará mucho para que todo se selle con una firma. Está claro que el Tigre priorizará el desafío profesional por sobre el rédito económico que puede darle cobrar en pesos en la Argentina inestable de este tiempo.

Gareca pasea a Almendra, su perro Collie de 7 años, quien también se muda a Buenos Aires

También será un signo de evolución dirigencial del Consejo de Fútbol y de Riquelme, que hace horas despidió a Sebastián Battaglia por el solo hecho de que no les cayó bien una crítica relacionada con la falta de refuerzos.

Según medios peruanos, la salida de Perú es para siempre. El medio Trome.pe detalla que junto con Gareca viajarán demasiadas valijas como para pensar en una estadía breve. La palabra “mudanza” es algo que incorporaron en los últimos días en el edificio Miraflores, donde el DT vivió en Perú. Al frente de todos los detalles está Gladys Hartitengui, esposa del exdelantero desde hace casi 40 años. Con un dato más: según pudo averiguar LA NACIÓN, el entrenador está construyéndose una casa en el barrio de Nordelta.

Junto al Tigre y su señora, también viajará esta tarde rumbo a la Argentina el perro Collie, de 7 años, a quien los Gareca consideran un familiar más. Su nombre… Almendra.