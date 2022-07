Los refuerzos del ciclo de Sebastián Battaglia en Boca: uno por uno, el mercado de pases que tuvo el xeneize en el último año

Este martes Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder por penales ante Corinthians en los octavos de final, en la Bombonera. En la conferencia de prensa post partido, Sebastián Battaglia criticó al Consejo de Fútbol comandado por Juan Román Riquelme por la falta de refuerzos, acusando que el club tuvo “poca agresividad” para salir a buscar jugadores en este mercado de pases.

En esta ventana de transferencias, el xeneize dejó ir a cuatro jugadores y envió otros tantos a préstamo, la mayoría integrantes del plantel de reserva. Los que ya no poseen un vínculo contractual con Boca son los siguientes:

Cristian Pavón abandonó la institución tras finalizar su contrato y se convirtió en nuevo jugador de Atlético Mineiro.

Eduardo Salvio, que también se fue en condición de libre, firmó con Pumas de México.

Eduardo Salvio, nuevo refuerzo de Pumas de México luego de que no arreglara seguir en Boca PumasMX - Twitter Oficial de Pumas de México

Eros Mancuso, que había sumado minutos en la última Copa de la Liga Profesional, finalizó su contrato y se convirtió en nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata.

Sin embargo, Boca no cerró la llegada de ningún refuerzo y Battaglia se mostró muy disconforme con la actuación de la institución en este mercado. “He tenido la posibilidad de pedir (jugadores para) lugares que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene. Hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo que se deben resolver. Y no solo eso: se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo”, aseguró luego de la eliminación ante Corinthians.

Desde el arribo del exvolante al banco de suplentes en agosto de 2021, Boca perdió a cinco jugadores que habitualmente sumaban minutos en el equipo y trajo la misma cantidad de refuerzos, cuatro para el plantel profesional y uno para la reserva. Además, se fueron algunos que no eran tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Los jugadores que se desvincularon de Boca desde la llegada de Battaglia

Además de Pavón, Salvio y Mancuso, que abandonaron la institución en los últimos días, el combinado de la Ribera perdió otros jugadores en los últimos meses.

Edwin Cardona : el colombiano fue titular en la mayoría de los partidos que Battaglia dirigió en sus primeros meses en el club. Sin embargo, con el correr de los partidos, fue perdiendo terreno y dejó de tener la continuidad que deseaba, por lo que finalizó su préstamo (su pase pertenecía a Tijuana) y abandonó el club. Hoy juega en Racing, club que adquirió su ficha en enero de este año.

: el colombiano fue titular en la mayoría de los partidos que Battaglia dirigió en sus primeros meses en el club. Sin embargo, con el correr de los partidos, fue perdiendo terreno y dejó de tener la continuidad que deseaba, por lo que finalizó su préstamo (su pase pertenecía a Tijuana) y abandonó el club. Hoy juega en Racing, club que adquirió su ficha en enero de este año. Lisandro López: el defensor que había sido titular durante mucho tiempo, fue vendido a Tijuana en enero de este 2022 por una cifra cercana a los dos millones de dólares.

Lisandro López junto a David Barbona, dos de los cuatro argentinos que tiene el plantel de Tijuana Francisco Vega - Getty Images South America

Por su parte, desde agosto del año pasado, hubo 14 jugadores que integraban el plantel de Boca cuando asumió el entrenador, que finalmente se fueron a préstamo a otros clubes con la intención de sumar minutos: Agustín Lastra (Aldosivi), Nicolás Valentini (Aldosivi), Renzo Giampaoli (Rosenborg de Noruega), Ezequiel Fernández (Tigre), Rodrigo Montes (Central Córdoba), Kevin Duarte (Ferro), Agustín Obando (Tigre), Nazareno Solís (Alvarado), Érik Bodencer (Sacachispas), Tomás Fernández (San Martín de San Juan), Gabriel Vega (Godoy Cruz), Vicente Taborda (Platense), Gonzalo Maroni (San Lorenzo) y Alexander Fernández (Peyia FC de Chipre).

Refuerzos de Boca en el último año

Nicolás Figal: Llegó en enero de este año proveniente de Inter de Miami por 2.360.000 de dólares. Desde entonces disputó 14 partidos, la mitad de ellos como titular, con un promedio de 6,73 según SofaScore. Recientemente sufrió una distensión del ligamento interno de la rodilla derecha en la derrota ante Unión por la Liga Profesional.

Óscar Romero: El paraguayo arribó al club en febrero en condición de libre. Tras finalizar su vínculo con San Lorenzo en agosto del 2021, el talentoso jugador de 30 años estaba en búsqueda de un nuevo desafío, que finalmente llegó varios meses después. Lleva jugados 21 partidos, con una calificación promedio de 7,02. Aún no convirtió goles, pero repartió cinco asistencias. Había sido designado para utilizar la camiseta número 10 a partir de los octavos de final de la Libertadores.

Guillermo ‘Pol’ Fernández: El mediocampista de 30 años, que había estado a préstamo en la institución durante todo el 2020, fue comprado por 1.790.000 de dólares a principios de este año. En esta etapa lleva disputados 26 encuentros, con un gol, tres asistencias y una calificación de 7,07.

Darío Benedetto: El delantero regresó al club luego de su paso por Europa, donde jugó para Olympique de Marsella y Elche. El traspaso se hizo por 3.000.000 de euros. Hasta el día de la fecha, jugó 24 partidos entre Copa de la Liga, Liga Profesional y Libertadores. Anotó 12 goles y obtuvo una calificación de 7.17. En el partido frente a Corinthians falló dos penales: uno en los 90′ y otro en la serie de definición.

Leandro Brey: El joven arquero de 19 años llegó a La Boca para sumarse al plantel de reserva, luego de su gran paso por Los Andes. Debutó de urgencia en primera en el primer partido ante Always Ready por el Grupo E de la actual edición de Libertadores, debido a que Agustín Rossi no pudo salir a jugar el complemento por una lesión.