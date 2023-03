Ricardo Gareca volvió a Vélez: Qué le pidió a Lucas Pratto, la cábala que se viene y la comparación con el equipo de Carlos Bianchi

escuchar

Ricardo Gareca volvió a Vélez después de 10 años. El entrenador ya había dirigido al plantel en los primeros entrenamientos, pero faltaba la presentación oficial, la que realizaron este jueves con el presidente Sergio Rapisarda y el manager Christian Bassedas: “Gracias por darme la oportunidad de estar en Vélez. A uno le trae recuerdos de todo tipo… Para mí es un honor que Vélez se haya fijado en mí. Les agradezco por confiar nuevamente en mí”, fueron sus primeras palabras al mismo tiempo que agradeció los pasacalles que le pusieron cerca de su casa.

El entrenador, que debutará en su segundo ciclo este lunes, en Liniers, ante Platense, por la 7° fecha de la Liga Profesional, agregó: “Siento una alegría inmensa. La Villa Olímpica está hermosa como siempre y estar al frente del equipo es algo único. Estamos muy contentos, inmensamente feliz con mi familia. Si hay una característica de Vélez como club es hacer sentir bien a la gente independientemente de cómo le vaya a uno. Para mí es una alegría. Para los hinchas sólo tengo palabras de agradecimiento por los mensajes, no sólo por cómo me trataron en mi etapa como DT sino también como jugador. Ojalá que podamos estar a la altura de lo que fue y es Vélez como club, como institución”.

Todavía debe terminar de definir su cuerpo técnico: ¿Pueden estar Patricio Camps y el Turu Flores? “Todavía está abierto. Vélez me da la posibilidad de traer gente y le agradezco. Tengo la posibilidad de contar con el Turu Flores, a Patricio lo conozco, pero lo estamos analizando. No es algo ya concreto y definido. Quizás se puede agregar alguno más”.

¡Qué placer verte otra vez!... 🐯💙🙌🏻 pic.twitter.com/M6JVv74b0t — Vélez Sarsfield (@Velez) March 8, 2023

Lo curioso (o no tanto para quienes lo conocen) es que, como no le gusta el color verde, mandó a pintar los postes que estaban en la Villa Olímpica cerca de las canchas de azul. Para aquellos que les gustan las cábalas... Creer o... reventar.

¿Buscaba trabajar en el día a día? ¿Prefería un club a una selección por el contacto para trabajar con los jugadores?: “La chance de Ecuador se dilató demasiado, las conversaciones, había un gran interés pero llegó un punto en el que pasó lo que pasó y que de pronto no se resolvía. Desde que se comunicaron conmigo y hasta el primer contacto con Vélez pasaron casi 50 días. Entonces, en esas circunstancias, y me llamó Christian (Bassedas). Cuando hay una amistad y que Vélez me da de nuevo la posibilidad… Tantos años afuera. La liga argentina es hermosa, de haberla vivido y desde el extranjero, la repercusión que tiene. Volver a estar en mi país, si existía la posibilidad de quedarme en la Argentina sabía que iba a ser complicado volver a irme afuera”.

En su anterior etapa, Gareca se vestía con ropa deportiva y una campera particular, mientras que en Perú iba más elegante, con saco y corbata: “Me siento cómodo con el equipo deportivo que tiene Vélez, con la campera… No lo he pensado cómo voy a salir existe que salga con la campera; no con esa, sino la actual…”, dijo dejando en claro la ¿cábala? que marcó su anterior proceso.

Otras frases de Gareca:

“El plantel que tiene Vélez me gustó. Lo veíamos. Vélez siempre estuvo en partido y eso me gustó. Después voy a analizar algunas cosas que no voy a profundizar, pero me gustó la calidad de los jugadores, siempre lo vi competitivo incluso cuando no se le dio algún resultado. Vamos a tratar de ir mejorando y empezar a posicionarnos mejor. Viene un partido clave el lunes (vs. Platense), vamos a tratar de empezar bien”.

Ricardo Gareca, muy contento con volver a Vélez: en su anterior etapa ganó cuatro títulos Prensa Vélez

“Recuerdo mucho la decisión de Bassedas. En su primera decisión, la valoro mucho porque yo no venía bien. Lo valoro siempre a él y a Vélez. Se dilató lo de Ecuador, apareció Vélez y no era una obligación decirle que sí a Vélez, lo hago por convencimiento. Pero me acuerdo que Vélez apostó en mí en un momento difícil de mi carrera y también le dije que sí ahora porque estoy convencido”.

“Pasaron diez años. Al club lo veo hermoso, las instalaciones, todo, un club de avanzada en todo lo que tenga que ver con infraestructura, inferiores, cada vez más lindo, la gente acompaña más, entonces lo que pretendemos por sobre todas las cosas de actitud, en esta etapa que muestren lo que han mostrado y vamos a ir plasmando una idea futbolística de volver a retomar una senda de triunfos de poder ganar y que el equipo pueda recuperar confianza. El equipo está en condiciones de reencontrarse y de ser competitivo”.

“¿Dejé la vara alta? En Vélez siempre hay que ganar, la vara es alta siempre, es un grande, es una institución ganadora. Entonces hay que ganar, nos tenemos que enfocar en mejorar partido tras partido. La exigencia va a ser máxima pero acepto el desafío. Lo que le pido al a la gente, más allá del cariño, es que lo pasado es pasado. Que me juzguen por la actualidad. No me interesa nada quedarme con el pasado. Estoy seguro de que eso no modifica nada. En el fútbol si no ganás, se complica”.

“La liga argentina de las más competitivas del mundo. Acá no se sabe quién puede ganar, en otros países se sabe quién pelea el descenso, quién gana antes de jugarse un partido. No puedo tener la soberbia de decir que es la más competitiva, pero sí la más difícil del mundo”.

Sobre Pratto y Gianetti

“Lo encontré bien a Gianetti con una evolución muy grande. En la etapa de Heinze creció muchísimo. Estábamos pendiente de Vélez por Abram, a quien citábamos en Perú, y veía mucho a Vélez. Gianetti empezó a tener un rendimiento muy importante, hoy es una realidad que todo el mundo conoce, un jugador de categoría, cosa que me alegra mucho. Y de Pratto es importante que se sitúe… Hablé con él. Yo quiero ver al Pratto de los 34 años. Él tiene que saber eso, yo no quiero al de 24 porque ya no vuelve más, y avanzamos en el tiempo. El tendrá que darle a Vélez todo lo que pueda darle a esta edad. La jerarquía nunca se pierde, y encima es inteligente. Si él está en la inteligencia y presente, el hincha lo va a entender y va a ser de mucha utilidad, es un jugador para tener muy en cuenta, que agarre la confianza pero dependerá de él”.

Lucas Pratto, en un partido de Vélez vs. Lanús en 2022 Fotobaires

“Estoy más nervioso que en la época qué me tocó asumir, se lo decía a Christian. Porque uno no quiere defraudar. Quiero estar muy enfocado y si me preguntan cómo me agarra … trabajando más que en otra época y se siente más responsabilidad. Me agarra en un momento de madurez y me siento bárbaro, pero asumo la responsabilidad y me entusiasma el desafío”.

“Me gusta mucho lo que pasó en la década del 90, con Bianchi al frente por que históricamente Vélez siempre tuvo grandes jugadores y siempre tuvo un estilo de juego que le gusta a la gente, pero en esa época aparte de jugar bien le agregó una actitud muy importante que se necesita para jugar bien y ganar. El ganar era importante. Pero no se gana de cualquier manera, un partido lo podés ganar de suerte, tiene que haber una idea un rumbo una dirección, qué hacemos dentro del campo de juego. En la época nuestra siguiente se vio algo parecido, los jugadores dejaban todo. Me gustaría en esa senda”.

En el final, Bassedas dio su punto de vista sobre qué significa para él la vuelta de Gareca: “El Flaco es una marca de protagonismo, de actitud, y yo sinceramente me siento pleno. No ha sido fácil porque en mi rol gestionar en la adversidad, no es sencillo. Tuvimos que reaccionar inmediatamente, desesperadamente después de perder con Boca le pedí que espere al llamado de Ecuador. Gareca está sabio, está fuerte, lúcido, siguió lo que le dictaba el corazón pero fríamente analizó a los jugadores y qué podía sacar de ellos… Es volver a la esperanza a la ilusión del hincha, ver que pueda armar un equipo que nos identifique. A nosotros Carlos Bianchi nos hizo ser un equipo de actitud y ganador. El Flaco también tiene una marca parecida, tengo ilusión y agradecimiento porque sé de lo valiente que es y los desafíos que asume, es carisma, don de entrenador”.

Ricardo Gareca, capítulo II. La ilusión en marcha.

