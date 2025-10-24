Ricardo Zielinski estalló contra Yael Falcón Pérez y la AFA: “¡El penal es una vergüenza!”

Ricardo Zielinksi se hartó. El entrenador de Belgrano de Córdoba fustigó a Yael Falcón Pérez, árbitro del partido entre su equipo y Argentinos Juniors, por la semifinal de la Copa Argentina. Luego de caer por 2-1 en el Gigante de Arroyito, el DT del Pirata dio la conferencia de prensa visiblemente enojado: “¿Hasta cuándo nos van a cagar?“, se preguntó.

La jugada que motivó su ira fue el penal que el árbitro dio en el segundo tiempo, y que dio pie al 2-1 para el Bicho: Tomás Molina convirtió desde los doce pasos. Falcón Pérez juzgó que Gerónimo Heredia había sujetado a Alan Lescano, capitán del Bicho, justo delante de sus narices. En los partidos de Copa Argentina no hay VAR, por lo que la jugada no pudo ser siquiera revisada, por más que la cancha de Rosario Central tuviera listo el monitor y la conectividad con el predio de Ezeiza para el trabajo de los asistentes tecnológicos.

EL PENAL DE HEREDIA A LESCANO



El mediocampista, que había ingresado a los 72', sujetó al 10 de Argentinos. El futbolista del Bicho cayó y el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima. Posteriormente, Molina cambió la pena máxima por gol y estableció el 2-1 del Bicho ante… pic.twitter.com/OrzzwVCV4Q — TyC Sports (@TyCSports) October 24, 2025

“Nuestro segundo tiempo no ha sido bueno, igual quiero hablar de algunas cosas que ya te joden un poco. Primero te jode que cada vez que venimos a Rosario le pegan a la gente, primero te jode eso”, comenzó el Ruso. Y continuó: “Segundo el árbitro, y yo no soy de hablar de los árbitro. Si ustedes ven el penal, el que agarra es el jugador de Argentinos Juniors”, recordó.

Zielinski recalcó: “Eso no significa que juguemos bien, pero no puede cobrar todas las chiquitas, amonestarnos a todos los jugadores. Hoy vinimos y nos perjudicó un montón. Termínenla de perjudicar, porque laburamos todos, necesitamos el laburo y a mí me parece que hay árbitros que se hacen bien los tontos y quedan bien con determinada gente”, criticó. Sin nombrarlo, se refería a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

"¿PERO CUANTAS VECES NOS VAN A CAG...?"



💣 El Ruso Zielinski EXPLOTÓ en conferencia de prensa contra el arbitraje, luego de la derrota ante Argentinos por las semis de la #CopaArgentina



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/oXTK6C8Kzl — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2025

El máximo dirigente del fútbol argentino tiene una aceitada relación con el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, al que nombró secretario general de la AFA y acaba de promover a la comisión de asesoría comercial y de marketing de la FIFA. En abril de este año, el estadio Diego Armando Maradona, de La Paternal, mostró varias banderas de agradecimiento a la “gestión Tapia”. “Campeones del Mundo. Gracias Chiqui”, rezaba un telón. “Gracias Chiqui por los campeonatos”, se leía en otra. “Bicampeón de América. Gracias Chiqui”, mostraba la tercera.

“Independientemente de que hoy jugamos mal el segundo tiempo y nos empataron bien, el penal es una vergüenza. ¿Cuántas veces nos van a cagar? Yo trato de no hablar de los árbitros, yo no hablo de los árbitros hace diez años porque si no hablo cuando me benefician tampoco voy a hablar cuando me perjudican. Ahora, llega un momento en que te hinchas los kinotos. ¿Van a hacer algo o va a seguir esto así?“,se preguntó el DT del Pirata cordobés.

Cristián Malaspina (presidente de Argentinos Juniors) y Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA

Y sentenció: “Ya a esta altura de mi vida qué miedo voy a tener... Esto en algún momento [lo] tendrán que evaluar, hacemos un esfuerzo bárbaro para estar acá. Lo mínimo que queremos es un tipo que medianamente se comprometa para que el juego sea parejo. No un tipo que te maneje el partido, porque todo lo manejó, todo”, criticó Zielinski sin dejar de lado su enojo.

Thiago Cardozo, arquero del equipo cordobés, se sumó a las críticas hacia Falcón Pérez: “Es una realidad. El penal que cobra es una cosa de locos. Me animo a decir que si hay VAR ni siquiera se va a revisar ni se cobra. Es algo que nos viene pasando hace varias fechas. Me encantaría saber por qué, pero no lo sé. Había un montón de cosas en juego y una ilusión muy grande”.

🇦🇷🏆 Las banderas que colgaron los hinchas de Argentinos Juniors en agradecimiento al Chiqui Tapia por los campeonatos obtenidos con la Selección Argentina en la previa al duelo ante Defensa y Justicia. pic.twitter.com/qSAbLfO96r — TyC Sports (@TyCSports) April 6, 2025

Sobre la jugada de Heredia con Lescano, el arquero uruguayo relató: “El árbitro nos dijo que fue penal, que lo agarraba. Pero, la verdad, si cobró ese penal, tiene que cobrar un millón de penales. Es la realidad. Pero nos viene pasando todo este campeonato. Es una locura. El partido estaba empatado hasta que cobra ese penal que... la verdad es que no es. ¡No es por ningún lado!“.

Las últimas polémicas de Falcón Pérez

No es la primera vez que Yael Falcón Pérez queda en el ojo de la tormenta por decisiones polémicas. En mayo pasado, y por los cuartos de final del torneo Apertura, el árbitro le dio un penal inexistente a River en el estadio Monumental. Fue sobre el final del encuentro, que el Calamar ganaba. River lo igualó y, en los disparos desde los doce pasos, los de Vicente López consiguieron su clasificación a las semifinales. Luego se quedarían con el título.

En el partido de River contra el Calamar, Falcón Pérez había adicionado tres minutos y luego agregó otros tres. En ese tiempo juzgó infracción de Oscar Salomón a Miguel Borja luego de un lateral que era para Platense y lo dio para el Millonario a instancias de su asistente. Su actuación fue motivo de una enorme cadena de memes, y la propia Dirección Arbitral entendió que el árbitro se había equivocado. Juan Pablo Cozzani, exarquero del Calamar y hoy en Arabia Saudita, contó que Falcón Pérez le pidió disculpas tras su error durante el partido.

Todos los jugadores de Platense protestan un lateral previo a favor del Calamar



Viví el Torneo Apertura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/UVvFDh8L4Z — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 21, 2025

Más acá en el tiempo, River se sintió perjudicado por el árbitro en la derrota 2-1 con Rosario Central, ya en el torneo Clausura. Desde el equipo millonario se quejaron por los cuatro minutos agregados al final -debieron ser más-, por la primera amarilla a Juan Carlos Portillo (luego expulsado) -debió amonestar también a Ángel Di María- y no tomó medidas disciplinarias contra Franco Ibarra por una durísima entrada contra Marcos Acuña.

La tarea de Falcón Pérez motivó la crítica ácida de Marcelo Gallardo, DT de River, en la conferencia de prensa posterior al encuentro: “Prefiero ser cauto, sobre todo me parece que hay que adaptarse. No queda otra que adaptarse al sistema, nos pasa a todos, muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así”.