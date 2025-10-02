Riquelme elogió a Paredes y a Cavani, pero mantuvo el silencio sobre la situación de Russo

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, volvió a hablar en la noche del jueves después de varias semanas, denunció que los dirigentes anteriores “usaron al club para hacer política”, pero no hizo ninguna referencia al estado de salud del entrenador Miguel Ángel Russo.

La única referencia que Riquelme hizo hacia Russo fue cuando habló de la actuación de Boca hace un par de meses y expresó: “El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo, han competido contra Benfica y Bayern, tuvieron dos partidos muy buenos. Se los veía con mucha ilusión. El DT -Russo- tuvo mucho que ver. Es un genio, maneja las cosas de manera extraordinaria”. No hizo tampoco ninguna referencia al trabajo que están realizando los asistentes de Russo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, en ausencia del conductor principal.

Riquelme dio una entrevista al canal oficial del club, en un set montado sobre el césped de la Bombonera. Allí destacó que se iniciaron obras para arreglar la puerta del estadio en Brandsen 805, que había sido dejada “abandonada” por la comisión directiva precedente, aunque no hizo ninguna alusión a la ampliación de la cancha: “Son obligaciones que tenemos. La puerta de tu casa la arreglás. Hubo gente que estuvo 30 años en el club y la puerta principal estaba abandonada, la estamos arreglando nosotros. Es lo que haría cualquiera, tener la puerta de tu casa en condiciones. Esta es nuestra casa. Digan lo que quieran, nosotros no vamos a parar. Estuvieron 25 años en el club y no hicieron nada, lo usaron para hacer política”.

El ídolo de Boca destacó que la intención es “ganar y dar pelea” en el Torneo Clausura 2025, igualó la importancia del fútbol masculino con otras actividades de la institución como el básquetbol, el vóleibol, puso el foco en las obras que está llevando el club, y destacó el superávit de 35.000 millones de pesos que presentó la dirigencia en el último balance.

En otro orden, y respecto de las elecciones de hace dos años, Riquelme dijo que “la Justicia confirmó que hubo falsificaciones de firmas”, y agregó que en los próximos días se hará una asamblea en la que se analizará si la persona acusada “merece seguir siendo socia del club, con todo el daño que le ha hecho”.

Además, Riquelme mostró su satisfacción con los jugadores Leandro Paredes y Edinson Cavani. Sobre el volante campeón del mundo señaló: “Es el sueño de todos los bosteros. Volvió a su casa, está disfrutando cada día. La verdad es que se acomodó muy rápido al grupo, ayuda muchísimo. Si los chicos son inteligentes van a crecer mucho al lado de él. También le dio una forma de jugar al equipo que a mí me hace disfrutar mucho, su llegada terminó de reforzar todo. Tienen mucha ilusión de que llegue el partido del domingo (contra Newell’s) y darle una alegría a los hinchas”.

Respecto del delantero uruguayo, que sufrió varias ausencias por lesiones, comentó: "Cavani es Cavani. Es un jugador muy importante, que siempre vamos a tener la suerte de decir que jugó con la camiseta de Boca y se lo ve muy contento cada día. Él tiene la ilusión de volver pronto. Con Banfield hizo un partido impresionante, contra Central y Aldosivi jugó muy bien. Andaba con unas molestias, veremos si el domingo está convocado o no, tiene muchas ganas“. Vale destacar que Cavani quedó al margen de los últimos dos partidos por una distensión en psoas derecho.

Riquelme volvió a señalar cuando llegó al club, se lo entregaron “con muchos problemas”, insistió en que el club está “cada vez mejor económicamente”. “Está claro que queremos salir campeones y ser los mejores”, reconoció quien dirige al club de la Ribera, afirmando también que van a “seguir intentando”.

En este contexto, afirmó: “Hace mucho que no disfrutaba de 60 o 65 minutos como los que se jugaron contra Central Córdoba. Después dos pelotas paradas, nos empatan (2-2), es fútbol. En el primer tiempo la gente aplaudió mucho, que hace mucho que no lo hacía, porque el equipo jugó muy bien. Ahora tengo mucha ilusión de que llegue el domingo contra Newell’s y ver si podemos repetir eso, sin duda que de esa manera vamos a disfrutar”.

Por último, Román aseguró que están “ilusionados” con la Copa Libertadores femenina, que comenzará en la próxima semana, además de otras actividades como el básquet, vóley y fútbol sala, sobre quienes dejó en claro que “defienden la camiseta y queremos que estén bien, sin que les falte nada”.