Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2026: así está el grupo de Boca en la previa de la fecha 6

Boca se jugará la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en la última fecha, programada para disputarse la próxima semana. En el Grupo D, el xeneize peleará por uno de los dos boletos a la próxima ronda junto a Universidad Católica y Cruzeiro, ya que Barcelona quedó eliminado. Entre los tres clubes en cuestión, dos seguirán en la Libertadores y uno, el que quede tercero, pasará al playoff de la Copa Sudamericana. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

El xeneize depende de sí mismo para meterse en la segunda ronda del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, pero eso sólo se dará si consigue una victoria en la fecha 6. Tras la fecha 5 que concluyó este jueves, los chilenos quedaron primeros en la tabla de posiciones, con 10 unidades; los brasileños segundos con ocho, los argentinos terceros con siete y los ecuatorianos últimos con tres.

Si Boca empata con Universidad Católica y Barcelona le gana a Cruzeiro, el combinado de la Ribera quedará con ocho unidades al igual que la Bestia Negra de Belo Horizonte y lo superará en diferencia de gol (+2 contra +1), pero quedará eliminado... ¿Por qué? Esto se debe al nuevo criterio de desempate que impuso la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para esta temporada: el Olímpico. El mismo ya fue utilizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el Mundial de Clubes 2025 y anunciado para la Copa del Mundo de selecciones de este año.

Si Boca queda con la misma cantidad de puntos que Cruzeiro, quedará eliminado aunque tenga mejor diferencia de gol Gustavo Garello - AP

¿De qué se trata? Ahora, el primer parámetro para desempatar es el enfrentamiento directo entre los equipos igualados en puntos. Y en ese aspecto, en el mano a mano con Cruzeiro, Boca sale perdiendo porque cayó por 1 a 0 en Brasil y empató 1 a 1 en la Argentina. Por ese mismo motivo, si los argentinos le ganan a los chilenos y los brasileños no derrotan a los ecuatorianos, el equipo dirigido por Claudio Ubeda avanzará a octavos como líder de la zona D, ya que le ganó 2 a 1 a la Franja en Chile.

Así se juega la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

Boca vs. Universidad Católica - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera.

- Jueves 28 de mayo a las 21.30 en la Bombonera. Cruzeiro vs. Barcelona - Jueves 28 de mayo a las 21.30 en el estadio Mineirão.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Boca se juega todo en la última fecha contra Universidad Católica; si no gana, quedará eliminado Esteban Felix - AP

¿Qué necesita Boca para pasar a octavos de final?