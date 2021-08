River - Aldosivi, por el Torneo 2021: horario, TV y formaciones del partido por la octava fecha

River juega este miércoles en el Monumental ante Aldosivi, de Mar del Plata, que pasa por el mejor momento del ciclo de Fernando Gago, con la intención de volver a la victoria y acomodarse en los primeros puestos del torneo 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. El partido que cierra la octava fecha se juega desde las 21 con Fernando Rapallini como árbitro y transmisión por TNT Sports.

El equipo de Marcelo Gallardo, con bajas importantes, intentará volver a la victoria luego del empate (1-1) ante Gimnasia y Esgrima, y acercarse a los primeros puestos de un torneo que todavía parece no tener un dominador. El uruguayo Nicolás De La Cruz y el colombiano Jorge Carrascal se sumaron a la lista de lesionados que ya integraban los defensores Fabrizio Angileri, Jonatan Maidana y Javier Pinola.

Marcelo Gallardo mueve el equipo, entre lesionados y la necesidad de hacer cambios tácticos Bruna Prado - Pool AP

Gallardo tiene que rearmar el equipo y enfocarse rápidamente en el torneo local, uno de los títulos que todavía tiene pendiente el exitoso ciclo del “Muñeco”, más la necesidad de terminar en los primeros puestos para conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Aldosivi afrontará este encuentro en el mejor momento del ciclo de Gago como entrenador, ya que suma 13 puntos y cuatro partidos sin perder, con tres triunfos y un empate. Desde que asumió en febrero, el equipo del ex volante de Boca no había podido hilvanar una racha similar: con cuatro triunfos en siete fechas, ya superó los tres que había conseguido en 13 encuentros de la pasada Copa de la Liga. Gago encontró a los mejores intérpretes para su idea y por cuarto partido consecutivo tiene la posibilidad de repetir a los once iniciales.

Fernando Gago, conductor de un Aldosivi que es protagonista ALFIERI MAURO

Las llegadas del arquero José Devecchi, el experimentado zaguero Fabricio Coloccini, el mediocampista Francisco Cerro, que mañana no podrá estar presente por lesión, y el goleador Martín Cauteruccio (lleva cuatro tantos convertidos) reforzaron la base de un equipo que había cerrado el último torneo con cinco derrotas en seis partidos. Y más: si vence por primera vez en el Monumental, Aldosivi terminará la octava jornada compartiendo el primer puesto con Lanús (se podrían sumar también Estudiantes y Talleres), algo también inédito para el auriverde.

Cauteruccio, el artillero de Aldosivi Twitter @clubaldosivi

La contracara es River, ya que el empate ante el “Lobo” no dejó conforme a Gallardo y se presume que realizará algunas variantes. Un cambio será obligado porque De La Cruz arrastra una fatiga muscular , y su posible reemplazante, el colombiano Jorge Carrascal, también quedó descartado por una dolencia similar, en el recto de la pierna izquierda. Ante el Tiburón, Gallardo se inclinaría por José Paradela y el regreso de Julián Álvarez.

En la ofensiva también se especula con el ingreso de Federico Girotti por Braian Romero, quien llamativamente fue reemplazado a media hora del final en La Plata, con el partido igualado. En primera, River nunca perdió ante Aldosivi, que solo pudo rescatar un empate (1-1) en 2015 en Núñez.

Enzo Pérez, vital en el mediocampo del Millonario Archivo

Las posibles formaciones:

River Plate: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez, José Paradela, Bruno Zuculini y Julián Álvarez; Matías Suárez y Braian Romero o Federico Girotti. DT: Marcelo Gallardo.

Aldosivi: José Devecchi; Emanuel Iñiguez, Fabricio Coloccini, Emiliano Insúa y Emanuel Insúa; Federico Gino, Gastón Gil Romero y Gastón Lodico; Malcom Braida, Martín Cauteruccio y Federico Andrada. DT: Fernando Gago.

Hora: 21.

Estadio: River Plate

Árbitro: Fernando Rapallini

TV: TNT Sports.

LA NACION