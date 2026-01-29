River apuesta por la sociedad Juanfer Quintero y Tomás Galván, jerarquía del pasado y talento para el futuro

En un año repleto de obligaciones, River ya superó la primera: empezar con el pie derecho el Torneo Apertura y cortar la histórica mala racha de cuatro derrotas al hilo en el Monumental. Después de 151 días, el público millonario festejó en su casa en una noche que vinculó los destellos del pasado con las respuestas del presente. Porque la figura excluyente fue Juan Fernando Quintero, el emblemático número 10 que hoy porta la cinta de capitán y se erige como faro del equipo. Pero ahora parece tener un socio inesperado: Tomás Galván, un volante interior que aporta soluciones necesarias y urgentes. La jerarquía de los 33 años y la frescura de los 25, una combinación interesante para este incipiente nuevo River de Marcelo Gallardo.

El caso de Galván rompe con el paradigma de los últimos años entre los dos ciclos del Muñeco: es el primer jugador que debuta, sale cedido a préstamo a dos o más equipos y retorna al club para tener una oportunidad. Defensa y Justicia (32 partidos, dos goles y una asistencia en 2022), Colón (30 partidos y siete goles en 2023), Tigre (37 partidos, dos goles y cuatro asistencias en 2024) y Vélez (27 partidos, cuatro goles y una asistencia en 2025) fueron los cuatro clubes en los que el mediocampista ganó experiencia y terreno en primera, al punto tal que sumó 125 apariciones y unos 7.280 minutos (58’ promedio por juego) entre los cuatro años que no estuvo en Núñez, donde solo había jugado ocho juegos en 2021.

Un movimiento en ataque de Tomás Galván ante Gimnasia: un volante con buena técnica y llegada Martín Cossarini - LA NACION

Su último año en Vélez fue positivo, asentándose con Guillermo Barros Schelotto en el equipo y con participación en Copa Libertadores incluida, al punto tal que en Liniers buscaron comprarlo. ¿Por qué no se dio? El 15/12 se venció la opción de compra de 1,8 millones de dólares por su pase, regresó a River, empezó la pretemporada y tanto Marcelo Gallardo como Mariano Barnao le comunicaron que iba a quedar en evaluación. En ese lapso, el Fortín intentó negociar su ficha, pero el presidente Fabián Berlanga no tuvo posibilidades: “Tuvimos acercamientos con River, pero no encontré la predisposición del jugador y su representante. Dilataron el tema, no contestaron y desistimos”.

Galván mostró una respuesta muy positiva en los entrenamientos en Ezeiza desde el 20/12 y fue citado a formar parte de la preparación entre San Martín de Los Andes y Punta del Este durante las tres primeras semanas de enero. Sumó minutos en los amistosos con Millonarios y Peñarol con ingresos que le aportaron rebeldía y desequilibrio al mediocampo siendo interior sin una posición fija y se consolidó en el plantel. Tan es así que hasta terminó como titular ante Barracas y Vélez en las primeras fechas del Apertura, relegando a Kevin Castaño al banco de los suplentes y volviendo a jugar en el Monumental tras más de cuatro años: su última vez había sido el 25/11/2021 en un 4-0 a Racing para ser campeón de Liga.

Torneo Apertura 2026: River Plate vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata Martín Cossarini - LA NACION

“Recibí un llamado de Gallardo y Barnao contándome que podía ir a la pretemporada y mostrarme. Creo que la aproveché y me fue muy bien. Es una nueva oportunidad para mí, estoy muy contento por volver al Monumental y por la victoria. La última que había jugado acá era con las tribunas con menos gente y ver esta cancha llena, repleta de gente, es muy hermoso”, dijo Galván, quien además se expresó sobre su relación futbolística con Quintero. “Es lo que nos pide Marcelo, que nos juntemos, que rompamos líneas en los volantes de ellos. Sabemos la calidad de jugador que es y también me tengo que adaptar a él“.

Ya con 25 años, su reaparición le permitió tener una nueva conexión simple, directa y precisa con Quintero, el zurdo que lleva las riendas del equipo. Galván busca el espacio constantemente para dar opción de pase o arrastrar marca. Toca y pasa, se complementa sin llevarse los flashes del juego. Eso lo hace Juanfer, con un rol mucho más protagónico, llevando la cinta de capitán, manejando la pelota parada y con una notoria evolución física. Eso lo coronó frente a Gimnasia con su segundo doblete con la camiseta de River: el anterior había sido en octubre de 2018 ante Sarmiento de Resistencia por Copa Argentina.

Lo mejor de River ante Gimnasia

“Tácticamente estamos muy bien, estamos llegando al gol. Yo siempre trato de hacer las cosas bien, más allá de la cinta de capitán, que es un orgullo. El último semestre arrastré muchas lesiones, muchas dolencias, no estaba al 100% y el equipo me necesitaba. Nos metimos de lleno con la pretemporada y eso es combustible para lo que viene”, comentó Quintero, y opinó sobre Galván: “Es un gran jugador, es bueno que se sienta bien, que se sienta comodo y ojalá que sigan los buenos resultados. Van dos partidos, cada vez nos sentimos mejor, pero hoy no fue mi mejor partido, cero. Hice dos goles, me tocó a mí, pero tengo mucha mejora por delante. Es natural que me mueva, las líneas están muy cerca, me toca abrir el juego. A mí me gusta tener la pelota, entonces me tiro atrás, porque Marcelo me da libertad. Lo más importante es que encontramos espacios”.

En un año que para River también representa una marcada renovación de liderazgo, el colombiano dio un paso adelante en el vestuario y a sus 33 años se volvió uno de los grandes referentes, junto con Franco Armani y Germán Pezzella entre los experimentados, y dándole otro protagonismo a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, los chicos de la casa que han crecido. “Fue muy difícil la frustración del último año, también por los compañeros que se fueron. Pero las personas que están en la renovación, los que toman las decisiones, están haciendo las cosas bien, a conciencia, y las cosas que vimos en estos partidos son positivas. Gallardo siempre está bien, es la cabeza, es el líder y si él está bien, todos estamos muy bien”.

Dos partidos, dos victorias y la reconciliación con el Monumental. “Hubo linda energía, la gente acompañó como siempre y esperemos poder seguir en esa senda para consolidar todavía más la estructura del equipo”, dijo el Muñeco. Esa línea futbolística encuentra en Quintero a su faro y en Galván a su acompañante insospechado. Ahora el objetivo es sostenerse cuando el calendario comience a subir la exigencia.