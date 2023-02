River - Arsenal, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Liga Profesional

escuchar

ST ‘7. Más toques de atención

River no entra en partido. Arsenal se junta y juega en campo rival. Solari es amonestado por un foul. El conjunto del “Moncho” llega con un tiro libre y un ataque con tres toques que Londoño define desviado.

ST ‘5. Se mantiene el panorama

El comienzo de la segunda etapa no arroja novedades en las propuestas de ambos. River no tiene mucha elaboración, salta de defensa a ataque rápidamente, pero no obstruye la salida rival. Arsenal se posiciona sin muchas dificultades en la cercanía del área rival.

PT ‘46. Final del primer tiempo

Se acabó la primera etapa. River fue superior, justificó la ventaja, pero su funcionamiento todavía no está del todo engrasado. Generalmente no presiona tras la pérdida de la pelota y queda descompensado en el retroceso. Arsenal, con poco, le llegó en un par de oportunidades. Claro que el volumen ofensivo del equipo de Demichelis fue mayor, no le costó alcanzar el área de Arsenal. Marcó con Paradela y pudo haber ampliado con un par de ocasiones más.

PT ‘43. Solari se pierde el 2-0

Otra vez el venezolano Rondón se tira atrás y aprovecha el pique al vacío de Solari, que aguanta a un marcador y cruza una definición que se va desviada. River estuvo muy cerca del 2-0.

PT ‘41. Beltrán, incisivo

Rondón aclara una jugada en el balcón del área, con una apertura hacia la derecha, donde está Beltrán, que recorta ante Sporle y saca un remate que se va apenas desviado.

PT ‘33. Casi gol en contra de Enzo Díaz

River no recupera rápido la pelota, permite que Arsenal le llegue hasta el área. En un avance visitante muy bien armado de derecha a izquierda, Sporle llegó al fondo con un centro cruzado que Enzo Díaz, en su desesperado cierre, casi transforma en gol en contra. La pelota sale junto a un poste, al córner.

PT ‘26. Nacho Fernández, de cabeza

El cabezazo no está entre los principales recursos ofensivos de Nacho Fernández, un zurdo exquisito. Pero con buen timing conecta un córner desde la derecha con un cabezazo que sale por encima del travesaño.

El venezolano Rondón controla la pelota ante Sporle Mauro Alfieri

PT ‘25. Beltrán, picante

Delantero solidario y de constante despliegue, Lucas Beltrán arma una jugada sobre el vértice izquierdo del área grande. Tira una pared con Solari y despacha un derechazo que el arquero Medina saca al córner.

PT ‘18. Se descuida River, preocupa Arsenal

Más allá de estar en ventaja, River tiene algunos desajustes, algo que ya padeció el miércoles contra Arsenal. Guzmán encuentra espacios a la espalda de Enzo Pérez para rematar de media distancia y exigir una atajada al córner de Armani.

PT ‘14. Otra vez prueba Paradela

Ubicado sobre la derecha, para poder enganchar y quedar bien perfilado para sacar el zurdazo, Paradela intenta de media distancia: el remate sale desviado.

Enzo Pérez lo abraza fuerte a Paradela, en un festejo que también reúne a Nacho Fernández y González Pirez Mauro Alfieri

PT ‘8. ¡¡¡Gool de River!!!

No tarda mucho River en establecer diferencias sobre Arsenal. Tras una salida desde atrás con Enzo Díaz, Nacho Fernández asiste el pique al espacio de Beltrán, que cruza el centro rasante; no llega Rondón a conectar, pero por el segundo palo entra libre Paradela, que controla y define. Paradela es uno de los futbolistas a los que Demichelis le dio más confianza y continuidad, con la idea de que tuviera más protagonismo que con Gallardo. No marcaba desde el 26 de junio, en un 2-1 a Lanús.

PT ‘5. Llega Arsenal

El equipo de Sarandí genera un córner. Lo juega corto y manda el centro que conecta de cabeza Pombo; Armani controla pelota en el centro del arco.

PT ‘2. Casco, auxilio para Enzo Pérez

Como ocurrió frente a Tigre, cuando River tiene la pelota, Milton Casco se suma a la línea de volantes, donde arma un doble pivote con Enzo Pérez. A los pocos segundos de comenzado el partido ya estaba repartiendo pases en el círculo central. Queda una línea de tres zagueros, con Rojas, González Pirez y Enzo Díaz.

19:10. El capitán Enzo llegó a los 200 partidos

River le entregó una camiseta enmarcada a Enzo Pérez por haber llegado a los 200 encuentros en club de Núñez. Uno de ellos, como arquero por la Copa Libertadores, por las numerosas ausencias, afectadas de Covid. De las tribunas bajó la ovación: “¡Olé, olé, olé, Enzo, Enzo...!”

Enzo Perez Mauro Alfieri

18:55. Sabatini, hincha reconocida

Desde chica, su ídolo fue Norberto Alonso. Gabriela Sabatini, que dio sus primeros pasos tenísticos en River, siempre se reconoció como hincha. Este domingo visitó el remodelado Monumental, donde el vicepresidente Matías Patanian le entregó una camiseta y saludó a los hinchas desde adentro de la cancha.

Gabriela Sabatini en la cancha de River Daniel Jayo - Getty Images South America

18:45. De la Cruz, un regreso esperado

Un jugador importante en el ciclo de Marcelo Gallardo fue Nicolás de la Cruz, a quien Martín Demichelis hasta hoy no pudo incluir en ningún encuentro porque se estuvo recuperando de una artroscopia en la rodilla derecha. El uruguayo ocupará este atardecer un lugar en el banco de los suplentes. Su último partido fue el 16 de octubre, cuando disputó 44 minutos frente a Rosario Central. Otro regreso es el del zaguero Paulo Díaz, operado de los meniscos derechos. Estará entre los relevos, luego de haber jugado los últimos minutos el 23 de octubre, en el 2-1 a Racing por la última fecha de la Liga Profesional que obtuvo Boca.

18:40. River, con cuatro cambios

Tras el triunfo 3-2 sobre Banfield que le valió la clasificación a la final del Trofeo de Campeones, River tendrá cuatro cambios en la formación. Leandro González Pirez reemplaza a Maidana, de flojo rendimiento contra el Taladro. En la línea media salen Santiago Simón, autor de dos goles el último miércoles, y Esequiel Barco; ingresan José Paradela y Pablo Solari. En el ataque, por Miguel Borja, que había sido reemplazado con un molestia muscular, entra Lucas Beltrán

Franco Armani; Robert Rojas, Leandro González Pirez, Enzo Díaz y Milton Casco; Enzo Pérez; Pablo Solari, Nacho Fernández y José Paradela; Lucas Beltrán y Salomón Rondón.

📋 Así forma el Millonario esta tarde frente a Arsenal 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/nYq4LjdBOd — River Plate (@RiverPlate) February 26, 2023

18:37. Arsenal, confirmado

Arsenal aun no ganó en la Liga Profesional. Sumó un empate y sufrió tres derrotas. Ocupa el último lugar en la tabla de los Promedios. En la formación de hoy estarán dos jugadores de River cedidos a préstamo: el volante Felipe Peña Biafore y el delantero colombiano Flabián Londoño.

El equipo: Alejandro Medina; Néstor Breitenbruch, Ignacio Gariglio, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Braian Rivero, Felipe Peña Biafore y Juan Manuel Cuesta Baena; Lautaro Guzmán, Santiago Paiva y Flabián Londoño.

¡Todo confirmado! 💪



Estos son los XI elegidos por el Moncho Ruíz para enfrentar a @RiverPlate



¡Vamos, Arse! 🇨🇩❤️ pic.twitter.com/gKPRiHPn8t — Arsenal Fútbol Club (@ArsenalOficial) February 26, 2023

18:35. Bienvenidos al minuto a minuto de River-Arsenal

Los invitamos al seguimiento en directo del partido entre River y Arsenal, en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga Profesional. El cotejo es televisado por TNT Sports. Estaremos reflejando las incidencias del juego, con datos e informaciones complementarias, más los videos y fotos más destacados.