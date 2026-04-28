Programación de la última fecha del Torneo Apertura 2026: días y horarios confirmados

La Liga Profesional (LPF) anunció este martes el cronograma de la novena fecha del Torneo Apertura 2026, que es la última del fixture porque en su momento se suspendió a raíz del paro del fútbol argentino y con la que se definirán el resto de los clasificados y los cruces de octavos de final. Todos los detalles se pueden seguir en canchallena.com.

Los 15 encuentros se distribuyeron para llevarse a cabo entre este sábado 2 de mayo y el martes 4. Teniendo en cuenta que hay clubes que pujan por avanzar a los playoffs, hay encuentros en simultáneo correspondiente a ambos grupos. Sin embargo, otros equipos como Barracas Central, Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba se presentarán en días y horarios diferentes a pesar de que sus resultados son importantes para las tablas de posiciones.

Cronograma de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, la última de la primera etapa

Sábado 2 de mayo

14: Barracas Central vs. Banfield (Zona B) (TNT Sports).

14.30: Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium).

16.15: Central Córdoba vs. Boca (Zona A) (TNT Sports).

18.45: San Lorenzo vs. Independiente (Zona A) (TNT Sports).

18.45: Unión vs. Talleres (Zona A) (ESPN Premium).

21.15: Platense vs. Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium).

Domingo 3 de mayo

13.30: Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B) (TNT Sports).

16: Rosario Central vs. Tigre (Zona B) (TNT Sports).

16: Racing vs. Huracán (Zona B) (ESPN Premium).

16: Gimnasia vs. Argentinos Juniors (Zona B) (ESPN Premium).

16: Belgrano vs. Sarmiento (Zona B) (TNT Sports).

18.30: River vs. Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium).

Lunes 4 de mayo

17: Gimnasia de Mendoza vs. Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium).

19.15: Vélez vs. Newell’s (Zona A) (TNT Sports).

21.30: Estudiantes de Río Cuarto vs. Instituto (interzonal) (ESPN Premium).

Después de la fecha 16, 11 clubes tienen su lugar asegurado en octavos de final: Estudiantes de La Plata, Boca Juniors, Vélez, Talleres de Córdoba y Lanús por el Grupo A más Independiente Rivadavia de Mendoza, River Plate y Argentinos Juniors, Rosario Central, Belgrano de Córdoba y Gimnasia de La Plata por el B.

En la zona A quedan tres lugares en octavos para cinco clubes. Los que, en la previa de esta jornada se están llevando los boletos son San Lorenzo (22), Independiente (21) y Unión de Santa Fe (20). Defensa y Justicia (19) e Instituto de Córdoba (18) pujarán en la última jornada por quedar entre los ocho mejores. Ya están eliminados Platense, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, Newell’s y Deportivo Riestra.

En el Grupo B cinco elencos pujarán por meterse en los playoffs en la última fecha. Y lo están logrando Huracán (21) y Barracas Central (21). Por debajo, y con chances de llegar a los cruces de eliminación directa, están Racing (20), Tigre y Sarmiento de Junín (19). Ya están eliminados Banfield, Atlético Tucumán, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto.

Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se entrará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Así están los octavos de final del Torneo Apertura 2026, previo a la última fecha

(1A) Estudiantes de La Plata vs. Barracas Central (8B).

vs. Barracas Central (8B). (4B) Rosario Central vs. Lanús (5A).

vs. (5A). (2B) River Plate vs. Independiente (7A).

vs. Independiente (7A). (3A) Vélez vs. Gimnasia de La Plata (6B).

vs. (6B). (1B) Independiente Rivadavia vs. Unión (8A).

vs. Unión (8A). (4A) Talleres vs. Belgrano (5B).

vs. (5B). (2A) Boca Juniors vs. Huracán (7B).

vs. Huracán (7B). (3B) Argentinos Juniors vs. San Lorenzo (6A).

*Los cruces son provisorios. En negrita, los equipos ya clasificados y sus posiciones temporales en la previa a la última fecha.