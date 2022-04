River - Atlético Tucumán: horario, TV y formaciones del partido de la Copa de la Liga

El campeón, River, que llega de caer con un equipo alternativo ante Talleres de Córdoba, irá este domingo por los tres puntos ante Atlético Tucumán con todo su potencial para no comprometer su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional (LPF). El partido, por la 12ma. fecha de la Zona A, se jugará en el Estadio Monumental desde las 19, con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por TNT Sports.

Frente al exigente calendario local e internacional, el DT Marcelo Gallardo dispuso una amplia rotación en el partido con Talleres, que pese a atravesar un mal presente deportivo, lo sorprendió con su victoria 1-0 en el estadio Mario Alberto Kempes. El propio Gallardo asumió después que nada salió como lo habían planificado: “Preparamos el partido con una gran cantidad de cambios y no se dio un buen resultado para nosotros. Fue difícil y no nos salió lo que queríamos. Cuando no te salen las cosas hay que reconocerlo y seguir para adelante”.

Valoyes festeja, Paulo Díaz sufre: Talleres venció a River el miércoles Fotobaires

River, con 22 unidades, está segundo en en la Zona A, por encima de Newell’s Old Boys de Rosario (tercero) con el mismo puntaje y menor saldo de goles, Argentinos Juniors (20, cuarto) y Sarmiento de Junín (20, quinto). El grupo lo lidera Racing (27), único invicto de la competencia, que este domingo será local de Newell’s en el turno previo al partido en el Monumental.

Es una osadía señalar que la clasificación de River peligra, pero si es justo señalar que como mínimo se le complicó al preservar a todo el equipo ante Talleres pensando en el desgaste que provoca jugar simultáneamente la Copa Libertadores. Pero River cuenta con un guiño del fixture porque justo deberá enfrentarse en su estadio con el equipo de peor rendimiento en la Copa LPF, un Atlético que suma apenas 6 unidades sobre 33, con un 18 por ciento de efectividad. Gallardo esta vez jugará con su máximo potencial ante el Atlético Tucumán dirigido por Lucas Pusineri, mientras se prepara para jugar el miércoles próximo en Santiago ante Colo Colo de Chile, por el Grupo F, un partido que, de ganar, encaminará su pase a la ronda final de la Copa.

Atlético Tucumán es uno de los peores equipos del torneo Télam

Atlético Tucumán quedó muy lejos de aquel equipo que llegó a jugar la Libertadores no hace mucho: en 2020 eliminado en tercera fase por Independiente Medellín de Colombia. Hoy Atlético suma siete fechas sin ganar (sólo se impuso sobre Patronato de Paraná 1 a 0) con dos empates y cinco reveses. De visitante totaliza 13 encuentros sin triunfos con tres igualdades y 10 derrotas, todos números que ratifican que River deberá lograr tres puntos fundamentales para llegar a los cuartos de final.

En el historial de Primera División jugaron ocho veces y el “Decano” nunca pudo vencer ya que cuatro triunfos fueron de River y empataron igual cantidad de veces. Una de esas igualdades le costó muy cara al “Millonario” y fue en Tucumán, el 1 a 1 de la última fecha de la Superliga 2019/20 que le posibilitó a Boca consagrarse campeón. En el Monumental jugaron en tres ocasiones, con un saldo de dos victorias locales y un empate 2-2 en el último antecedente por la Superliga 2017/18.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Andrés Herrea, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Milton Casco; Enzo Pérez; Santiago Simón, Enzo Fernández y Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Nicolás Campisi; Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Ramiro Ruiz Rodriguez; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri.