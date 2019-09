Marcelo Gallardo se refirió a los próximos pasos de River Fuente: LA NACION - Crédito: @RiverPlate

Marcelo Gallardo brilló con la camiseta número 10 en la espalda y hoy se destaca en el banco de suplentes como entrenador de River. Pero, aunque su vida siempre estará ligada al mundo del fútbol, también disfruta de otros deportes con la misma intensidad: cada vez que puede, se toma su tiempo para jugar al golf, al tenis o al ping pong, entre otros. Siempre competitivo, se siente representado con las enseñanzas que la selección argentina de básquetbol viene dejando desde hace años y que hoy volvieron a impactar con la gran actuación en el Mundial de China.

"En general, cuando hay un deporte con la camiseta argentina, más una energía que generan los deportistas, los argentinos se ponen detrás porque eso nos representa. Y el básquet ya nos ha dado muchísimas enseñanzas de cómo se pueden dar las cosas trabajando en equipo pese a jugar contra potencias con muchísimas diferencias. El deportista argentino demuestra que se sobrepone a todo, busca la evolución permanente y es competitivo con los primeros niveles mundiales", comentó Gallardo en conferencia de prensa, y luego profundizó su análisis.

"Fue tan bueno el legado que dejaron los que ya no están en el básquet, que esa energía sigue vigente y las camadas que siguen aprovechan eso. También hay una organización y ahí está el éxito de seguir sosteniéndose y no confundirse con el logro conseguido. A mí me pone muy contento porque me representa", agregó el técnico de River acerca de la actuación de la Argentina, que este viernes buscará el pase a la final del Mundial ante Francia.

Por otro lado, luego de un fin de semana sin acción en la Superliga por el parate de la fecha FIFA, el entrenador millonario fue consultado por primera vez sobre el regreso de Diego Maradona al fútbol argentino como técnico de Gimnasia y contó algunos detalles de qué le dirá cuando deban enfrentarse el sábado 28 de septiembre en La Plata por la octava fecha de la Superliga.

"Lo que despierta Maradona es algo increíble, que no deja de sorprender. Es un ícono mundial, ha marcado una era. Todos los que amamos este deporte nos sentimos identificados con lo que él nos ha dado como futbolista. Y se ha visto lo que genera que hoy esté nuevamente en el ruedo en el fútbol argentino. En unas semanas lo volveré a ver y le daré un abrazo y le desearé que esté con salud, que es lo más importante para desarrollar su actividad y que le pueda dar lo mejor a sus jugadores y a la gente de Gimnasia", comentó Gallardo.

El duelo frente al Lobo se dará tan solo cuatro días ante del martes 1° de octubre, fecha en la que se jugará el primer superclásico ante Boca por las semifinales de la Copa Libertadores. Pero el entrenador de River cree que no será tema de conversación con Diego. "Son dos cosas distintas. Sabemos la camiseta que él siente, pero en este caso quedará ajeno, porque está en Gimnasia y se tiene que meter de lleno ahí. Eso más allá de la camiseta que nos tiene enfrentados, me parece que no tiene nada que ver. Una semana después vamos a arrancar con las semifinales de Copa y son dos cosas totalmente diferentes", agregó el Muñeco.

River tendrá cuatro partidos antes del superclásico del 1° de octubre por la ida de las semifinales: el sábado visita a Huracán, el miércoles 18 juega con Godoy Cruz por Copa Argentina, el domingo 22 recibe a Vélez y el sábado 28 visita a Gimnasia

En tanto, también revivió una anécdota de sus inicios como futbolista de la selección argentina que tuvo a Maradona como protagonista. El 30 de junio de 1995, en la inauguración del estadio Centenario de Quilmes, la Argentina que dirigía Daniel Passarella venció 2-0 a Australia y Gallardo fue titular con la camiseta número 10, pero falló un penal y la gente lo reprobó con silbidos. Aquella noche, según contó en el libro "Gallardo Monumental" de Diego Borinsky, rompió en llanto de la impotencia y la tristeza, pero un llamado de Diego le trajo calma.

"Diego tiene esas cosas, siempre está pendiente. Yo estaba jugando en la Selección, se hablaba de que era el posible sucesor de la 10, en una época difícil como la post Maradona. Y yo jugaba como jugaba en el potrero de mi barrio, asumí todo con esa naturalidad. Hasta que erré un penal y sentí que todo se transformaba en algo más pesado, como la reprobación de la gente. Y ahí me llamó por teléfono, para darme ánimo. Me dijo le diera para delante que tenía mucha confianza en mí. No tenía por qué hacerlo y lo hizo", recordó Gallardo.

Otros conceptos del técnico de River

El regreso de los 10 jugadores que fueron convocados a sus selecciones. "Los seleccionados volvieron bien, más allá del cansancio del viaje y que algunos jugaron más minutos. Están bien, necesitan un poco de descanso. De acuerdo a eso, definiremos el plantel que va a concentrar para jugar el sábado un partido difícil. Los que no viajaron se quedaron trabajando acá y estamos en condiciones de poder hacer un buen partido para recuperar los puntos que creemos que perdimos en el último partido jugado de local".

¿Quiénes estarán el sábado ante Huracán? "Tengo a todos los jugadores disponibles, menos a Ferreira que sufrió un esguince de rodilla, más Ponzio y Quintero. Veré cómo se recuperan los que vinieron de la selección, pero tengo dos días más y voy a concentrar a la gran mayoría. Y si tuviera que hacer descansar a uno, por el largo viaje a Japón y Jordania, es Robert Rojas, que fue el que más sufrió. Es el que más me preocupa por su corta recuperación. De los demás, en 48 horas vamos a tener una mejor visión"

"Tengo a todos los jugadores disponibles, menos a Ferreira que sufrió un esguince de rodilla, más Ponzio y Quintero. Veré cómo se recuperan los que vinieron de la selección, pero tengo dos días más y voy a concentrar a la gran mayoría. Y si tuviera que hacer descansar a uno, por el largo viaje a Japón y Jordania, es Robert Rojas, que fue el que más sufrió. Es el que más me preocupa por su corta recuperación. De los demás, en 48 horas vamos a tener una mejor visión" Las actuaciones de Martínez Quarta, Montiel y Palacios con la selección. "Los vi muy bien y me pone muy contento por el nivel que mostraron. Son tres jóvenes que vienen trabajando muy bien y que tengan la posibilidad de vestir la camiseta de la selección con una naturalidad increíble, soltura y solvencia, me pone muy contento. Se han ganado el lugar con trabajo y dedicación. Es merecido".

Las recuperaciones de Ponzio y Quintero. "Ponzio viene un poquito más retrasado porque siente una molestia, pero viene evolucionando y no se va a apurar. Quintero está cada vez mejor, estaba jugando un partido de fútbol tenis con él y lo vi muy bien. Perdimos todos los partidos, pero nos acercamos a lo que pretendemos: que se sienta con confianza, soltura y seguro. Pero no vamos a poner plazos para que no se cargue con una situación que genere contradicciones o angustia"

La banca al técnico Scaloni. "Está bueno que a la selección se le dé el proyecto que corresponde y que haya una línea, sin urgencia de resultados, para que el entrenador pueda evaluar opciones con un recambio que se está haciendo y está bien. Después, va a ser el tiempo y el trabajo que se tenga, para que esté consolidado y tener una base para empezar a competir"