River. La historia de Marcelo Herrera: de la grave lesión que le provocó Romero a ser titular en la Libertadores (en un puesto clave para el Muñeco)

El 18 de septiembre de 2020 fue un antes y un después en la historia futbolera de Marcelo Herrera, un lateral por el sector derecho con proyección en San Lorenzo. “Durante la práctica, Andrés Herrera sufrió una fractura infrasindesmal del peroné izquierdo. Se le realizó bota corta de yeso y será controlado para definir si es quirúrgico o no”, especificó el informe médico de San Lorenzo, que también estimó en unos tres meses de rehabilitación. El defensor de 21 años cayó luego de una durísima infracción de Ángel Romero.

En un entrenamiento en espacios reducidos propuesto por el entrenador Mariano Soso, el extremo guaraní cruzó a Herrera de un modo excesivamente violento. Conocido como el Yacaré, nacido en Corrientes, promovido por Claudio Biaggio, la durísima lesión fue el principio del final de la historia de Ángel y Oscar Romero en San Lorenzo.

Captura del video de la patada de Ángel Romero a Herrera en San Lorenzo Captura de Video

Desde el Romero Team, Angel emitió un descargo que se difundió en las redes sociales. “Lamento mucho lo sucedido en el entrenamiento. En ningún momento tuve la intención de lastimar a mi compañero. Te hago llegar mis más sinceras disculpas por este medio. Desde mi llegada al club te convertiste en un gran compañero y amigo. En toda mi carrera es la primera vez que me toca vivir una situación tan difícil con un colega, a quien siempre respeté y tengo un gran aprecio. Mucha fuerza Andrés y quedó a tu disposición para todo lo que necesites”.

Volvió Marcelo Andrés Herrera, tiempo después. Se convirtió en una pieza indispensable en San Lorenzo, hasta que el 3 de febrero de 2022 se sumó a River, como el séptimo refuerzo, a cambio de 2,5 millones de dólares netos por el 70% del pase. “Queridos Cuervos, hoy me toca despedirme pero siempre va a ser un hasta luego. Gracias por el apoyo incondicional durante estos siete años. Viví momentos hermosos en el club, que me los llevo para siempre. Gracias San Lorenzo por formarme como jugador y como persona. Siempre que me puse la Azulgrana la defendí con el alma y la llevé con orgullo. Gracias a los compañeros y amigos con los que compartí y aprendí durante todo este tiempo. Y gracias al staff del club por el cariño en el día a día. Los voy a extrañar a todos! Gracias Ciclón”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales.

En acción, en el partido ante Patronato Marcelo Endelli - Getty Images South America

Mercado, Montiel, Casco...

La salida de Herrera de San Lorenzo fue un impacto mayúsculo: ahora, Pedro Troglio, el entrenador, se inclina por Jalil Elías, un volante, en esa posición. Al mismo tiempo, Alex Vigo, el lateral que resultó una revelación en Colón, abandonó el Monumental: se marchó a Independiente a préstamo por un año, con una opción de compra de 2,5 millones de dólares por el 50 por ciento del pase. Vigo no tuvo la fiereza necesaria para seguir con la banda roja, más allá de alguna polémica. Ese puesto es fundamental para el Muñeco: por ese sector, pasaron Gabriel Mercado y Gonzalo Montiel, que dejaron una huella imprescindible en la historia reciente millonaria, más allá de que fueron parte de los principales títulos internacionales.

Cuando lo necesita, Gallardo dispone de Milton Casco, útil en ambas plataformas. Y cada día más querido por el público, que lo ovacionó durante su ingreso por Elías Gómez, en el frenético 4-2 de River sobre Argentinos, este domingo, por la Copa de la Liga Profesional. En ese encuentro, Herrera marcó el cuarto: una de las tantas arremetidas, con facilidad para la valentía y la audacia. Al mismo tiempo, una advertencia: le cuesta el retroceso y la rigurosidad en la marca.

La contención de Marcelo Gallardo hacia Robert Rojas, en la dolorosa noche de Lima Martin Mejia - AP

El dueño del puesto, en realidad, era Robert Rojas, que sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha durante el triunfo sobre Alianza Lima, de Perú por 1 a 0, el miércoles pasado, por el grupo F de la Copa Libertadores. Luego de ser operado, el paraguayo -un zaguero reconvertido en lateral, al igual que Montiel, por la muñeca de Gallardo-, sufrió un espasmo coronario.

De pronto, Herrera se convirtió en la referencia de la derecha de la defensa (y del ataque, por sus características). “Con respecto de buscar un reemplazante de Robert Rojas, primero no es fácil hacerlo, y segundo, porque trajimos a Marcelo Herrera como alternativa para el lateral derecho, es que no estamos considerando traer a alguien”, advirtió el DT.

El grito de Herrera es el segundo, en solo cuatro partidos oficiales. El otro fue el 9 de marzo, en el 5-0 sobre Laferrere, en Salta, por la Copa Argentina. El fútbol -como la vida-, da vueltas inesperadas. De hecho, River quería contratar a Fabricio Bustos, el 4 de Independiente por el que insistió durante varias semanas, una de las novelas del mercado de verano. Al final, Bustos partió a Inter, de Porto Alegre.

El gol de Herrera a Argentinos

Era feliz Herrera en San Lorenzo: en Boedo se convirtió en profesional y resultaba una de las figuras, un puesto fijo. El llamado millonario transformó todo: cuando se cerró el mercado de pases, pasó de vereda. Atrás dejó jugadas memorables y aquella lesión maldita. En el Monumental iba a ser una alternativa, de Rojas, de Casco, hasta de Vigo, que estaba por alejarse. Este miércoles, a las 21, el conjunto de Núñez se cita con Fortaleza, en la aventura de volver a conquistar América. Atrás, a la derecha, apuesta por un yacaré, útil y peligroso, dos meses después de su primera práctica.

“Me pide que ataque, que sea punzante de tres cuartos en adelante. Y que no me olvide que soy lateral, que primero hay que marcar y después tengo que pasar al ataque. Desde que llegué, me voy adaptando al juego que él me pide y voy mejorando día a día. Se me presenta esta oportunidad y creo que me encuentra preparado. Vengo trabajando desde el día que llegué para que me toque esta oportunidad. Le deseo a Rojas una pronta recuperación”, es el mensaje de Herrera, que se refiere al Muñeco y que le dedica su grito a toda una provincia.

“Este gol es para Corrientes”. Un 4 de copa. De Copa Libertadores.