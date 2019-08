Agustín Rossi tuvo un gran partido contra River; la hinchada millonaria sólo se acordó de su pasado con Boca Fuente: FotoBAIRES

Juan Patricio Balbi Vignolo 5 de agosto de 2019

"Olé, olé, olé, olé. Rossi, Rossi ". Con la ironía a flor de piel, los hinchas de River ovacionaron a Agustín Rossi en varios tramos de la tarde en el Monumental, recordándole de manera burlona el éxito en la última Copa Libertadores ante Boca. "Tomala vos, dámela a mí, el que no salta, murió en Madrid", replicaron las tribunas, a menos de un mes del superclásico y con la expectativa de un posible cruce en las semifinales de la actual Libertadores. Sin un solo gesto ni reacción, el arquero de Lanús se lució para que la goleada 3-0 no fuese aún mayor.

Rossi fue el único punto rescatable de un apático Lanús, que fue aplastado y apenas se sostuvo por la actuación del exBoca: le tapó un mano a mano a Carrascal, le atajó sentado un penal a De la Cruz -picó la pelota-, a puro reflejos le ahogó el gol a Borré, voló de forma espectacular para desviar un zurdazo de Nacho Fernández y, antes del 3-0, tuvo otra sensacional aparición para desactivar un cabezazo de Suárez.

Gallardo defendió al exarquero de Boca ante el ataque de los hinchas de River 00:28

Video

La visita a Núñez era el reencuentro con los hinchas de River tras un 2018 en el que tuvo un papel protagónico en los superclásicos de la Supercopa Argentina (0-2), en el duelo de la Superliga (0-2) y en la primera final de la Copa Libertadores (2-2). Un par de semanas atrás, Rossi marcó diferencias en el trato que la prensa tuvo con él y Franco Armani, casi siempre elogiado: "Tuve buenos partidos en Boca, pero valoraban más al que hacía los goles. En cambio, River ganaba 4-0, Armani atajaba una sola pelota y se hablaba de su atajada".

Las mejores atajadas de Rossi en el partido entre River y Lanús 00:15

Video

Su presencia hizo pasar desapercibido a José Sand, delantero que tiene una conflictiva relación con los hinchas de River. El arquero, de 23 años, demostró templanza y carácter y no se desenfocó en un clima difícil y hostil; en el campo se vio todo lo contrario: Rossi saludó a todos los jugadores rivales -Armani fue el único que no lo saludo, quizás molesto por las declaraciones- y hasta Marcelo Gallardo le hizo gestos a la tribuna para que no lo atacaran más. "No me gustó. Prefería que festejen por la labor del equipo y no que ironicen. Cuando era reiterado, traté de que no pasara más. Yo entiendo a la gente y un poquito está bien, pero eso no me gustó", reconoció Gallardo.

Los jugadores de River saludaron a Agustín Rossi tras el partido 00:25

Video

Más allá de la derrota, Lanús puede ser un espacio para que Rossi se revalorice después de un improductivo paso por Antofagasta, de Chile. Allí llegó en febrero y solo jugó cinco encuentros: tras una serie de desencuentros con el cuerpo técnico y algunos compañeros, el club irrumpió el préstamo.

Sin lugar en Boca, tiene contrato hasta 2022, tenía acordada la incorporación a Banfield, pero recaló de forma inesperada en Lanús, a préstamo, por un año, sin cargo y con una opción de compra de 10 millones de dólares. Conserva la ilusión de volver a ser aquel prometedor arquero por el que los xeneizes apostaron a comienzos de 2017. Ayer, en el Monumental, dio el primer paso.