Lanus vs. Flamengo, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Recopa Sudamericana

El equipo de Mauricio Pellegrino va con el equipo titular habitual, que tiene la vuelta de Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo volviendo a la convocatoria luego de guardarlo el último encuentro.

El 11 de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz (c), José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/eBqqnn4CG1 — Club Lanús (@clublanus) February 19, 2026