Lanus vs. Flamengo, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Recopa Sudamericana
El campeón de la Copa Sudamericana y el campeón de la Copa Libertadores juegan el duelo de ida en el estadio Néstor Díaz Pérez
Anulado el gol de Lanús
Rodrigo Castillo aprovechaba para empujar la pelota luego de un tiro libre peinado por su compañero, pero estaba en posición adelantada.
La primera de Lanús
Remate de afuera de Agustín Medina que termina en las manos de Agustín Rossi, en dos tiempos. Aviso el granate.
Los brasileños muestran su idea
Por la naturaleza de sus jugadores, Flamengo comienza el partido adueñándose de la pelota, mientras Lanús espera, pero sin tirarse atrás por ahora.
Comenzó el partido
Movió Lanús como local. Se juega la final de ida de la Recopa Sudamericana entre los campeones.
Equipos en cancha
Ambos equipos salieron a la cancha para escuchar los himnos y disputar el partido de ida. Fuegos artificiales copan el estadio de Lanús.
Lanús recupera piezas clave para la final
Marcelino Moreno, que dejó atrás una pequeña molestia física, y Rodrigo Castillo, tras una recuperación exprés, vuelven a integrar la convocatoria. Para Pellegrino resultan determinantes y el entrenador los necesita en plenitud para el primer duelo de la serie.
Flamengo sin delantero fijo
Pedro en el banco y Gonzalo Plata aún cumple la suspensión por la expulsión ante Racing el año pasado. Sin un centrodelantero definido, el entrenador elige a Jorge Carrascal, a quien ya utilizó en esa función en otros partidos, con la intención de sumar dinámica en los últimos metros.
Formaciones confirmadas
El equipo de Mauricio Pellegrino va con el equipo titular habitual, que tiene la vuelta de Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo volviendo a la convocatoria luego de guardarlo el último encuentro.
El 11 de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz (c), José Canale y Sasha Marcich; Agustín Medina y Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.
#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/eBqqnn4CG1— Club Lanús (@clublanus) February 19, 2026
El equipo de Filipe Luís saldrá con un equipo titular con muchas figuras de renombre, entre los que resalta el nuevo fichaje Lucas Paquetá, que ya jugó cinco partidos con la camiseta del Mengão.
El 11 de Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortíz, Léo Pereira y Alex Sandro; Erick Pulgar y Lucas Paquetá; Everton, Giorgian de Arrascaeta (c) y Luiz Araújo; Jorge Carrascal.
NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO!— Flamengo (@Flamengo) February 19, 2026
Confira a #escalação do MENGÃO para enfrentar o Lanús, pela Recopa! #FLAxLAN pic.twitter.com/H8KPiYl6Jy
¿Cómo llegan los equipos?
Lanús arriba a este encuentro como vigente campeón de la Copa Sudamericana, luego de dejar dudas en el inicio del Torneo Apertura, con dos victorias, dos empates y una última derrota, poco menos de una semana atrás. Por el otro lado, Flamengo, el campeón de la Libertadores, luego de un mercado movido con incorporaciones de renombre como Lucas Paquetá, llega de romper una racha negativa con un empate y tres victorias.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de la ida de la Recopa Sudamericana
Lanús, campeón de Copa Sudamericana 2025, y Flamengo, campeón de la Copa Libertadores del mismo año, se enfrentan en la ida de la final de la Recopa Sudamericana en el estadio Néstor Díaz Pérez. Dirige el venezolano Alexis Herrera. El partido será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, y se podrá seguir el minuto a minuto en LA NACION y Cancha Llena.
