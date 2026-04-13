River le ganó a Racing por el torneo Apertura y ya piensa en el clásico frente a Boca

River le ganó a Racing un clásico en el que la diferencia estuvo en la toma de decisiones en situaciones determinantes. El Millonario, que se impuso 2-0 a la Academia gracias a las definiciones de Facundo Colidio y Sebastián Driussi, hilvanó su quinto triunfo seguido en el Apertura, se mantiene segundo en la zona B y llega en alza al superclásico del próximo domingo, ante Boca, en el Monumental. La Academia, en cambio, tuvo su segundo traspié en fila en el torneo, quedó afuera de la zona de clasificación, pagó carísimos sus errores y terminó con 10, por una infantil expulsión de Marcos Rojo.

A los 4 minutos del primer tiempo, Aníbal Moreno quiso rebotar la pelota, Adrián Martínez interceptó y dejó mano a mano a Santiago Solari, que solo ante Santiago Beltrán definió al cuerpo del arquero, cuyo rápido achique también limitó la mala definición del delantero albiceleste. Racing, con mayor presencia para recuperar cada pelota dividida, se había impuesto durante la media hora inicial del partido pero no logró plasmarlo en el marcador.

A los 33, con el equipo de Gustavo Costas volcado en campo rival, River buscó a Facundo Colidio con un envío largo. Marcos Rojo, que en su pasado en Boca había sufrido dos expulsiones en partidos contra el conjunto de Núñez, fue a barrer para intentar cortar y disipar el riesgo, pero falló en el cálculo y Colidio se fue cara a cara con Cambeses: con cara interna, tocó por encima del hombro derecho del arquero y abrió el marcador.

Lo mejor de Racing vs. River

La certeza que tuvo Colidio, al sacar provecho del fallo de Rojo, y la impericia de Solari, en aquel mano a mano con Beltrán, en parte explicaba hasta ese momento cómo River se ponía en ventaja aún sin merecerlo. El equipo de Eduardo Coudet, ovacionado por el público de Racing antes del encuentro (fue el técnico del equipo campeón de 2019), no había tenido hasta el 1-0 el control de la pelota ni del territorio. Sin embargo, a partir de esa ventaja, comenzaría a encontrar la desesperación y los errores (agravados) de la Academia.

En los últimos minutos de la primera parte, tanto Driussi como Colidio tuvieron sendas ocasiones clarísimas para ampliar la diferencia, pero un roce en Agustín García Basso y una definición por encima del travesaño, respectivamente, separaron al Millonario de una mayor ventaja. Racing, que acusó el golpe de la conquista rival, finalizó los primeros 45 minutos aturdido y enojado con el árbitro Sebastián Zunino.

Facundo Colidio, autor del primer gol de River, y Marcos Rojos, de Racing, en una lucha cuerpo a cuerpo por la pelota Manuel Cortina

Con el partido igualado, tras un tiro de esquina desde la derecha, un remate de Marcos Rojo dio en la mano de Fausto Vera. Como la pelota se desvió antes de dar en la extremidad del ex Argentinos, tanto Zunino como Ariel Penel (encargado del VAR) no consideraron que la acción fuese penal para la Academia, que en varias pelotas divididas reclamó que la vehemencia de los futbolistas de River se sancionara.

Maravilla Martínez, que volvía a jugar en el Cilindro después de haber picado y fallado el penal en la derrota con Independiente, luchaba con los centrales pero no tenía situaciones concretas. Tobías Ramírez, que hizo su debut en la zaga del Millonario (Lautaro Rivero se había “limpiado” de tarjetas para jugar ante Boca), tuvo errores con la pelota, fue amonestado tempranamente y por ende fue reemplazado para el segundo tiempo, en el que Germán Pezzella acompañó a Lucas Martínez Quarta.

Santiago Beltrán, como en aquel mano a mano ante Solari, respondió correctamente cada vez que fue exigido. El arquero que llegó a la titularidad por la lesión de Franco Armani se afirma en cada partido y le aporta tranquilidad a la última línea, que también contó con Gonzalo Montiel en el lateral derecho tras la lesión muscular sufrida ante Estudiantes de Río Cuarto. Con la valla invicta en Avellaneda, el Millonario ya acumula 405 minutos sin recibir goles en el plano doméstico.

En la segunda etapa, el partido tuvo menor intensidad y River –por momentos– hizo circular más la pelota, mientras Racing se mimetizaba con la impaciencia que se percibía también en las tribunas. Los pases fallidos del mediocampo hacia atrás le regalaban al equipo de Coudet posibilidades, aunque la ventaja exigua dejaba latente las posibilidades para el local. Costas había mandado a la cancha a Gastón Martirena, Matías Zaracho y el juvenil Gonzalo Sosa.

El pibe fue de lo más interesante en la Academia, ya que con sus gambetas aportó a revitalizar al equipo en ataque. Maravilla Martínez, tras un envío largo de Cambeses, tuvo una chance clara: aguantó la marca de Pezzella, quedó frente a Beltrán y tocó por arriba, pero la pelota quedó en el techo del arco. Con la Academia en ataque, Marcos Rojo volvería a ser su propio verdugo: dio un golpe, el VAR lo advirtió y Zunino lo expulsó.

Marcos Rojos se va expulsado y reprochado por la gente de Racing, que perdió la paciencia con el zaguero Manuel Cortina

Por la irresponsabilidad del zaguero, Racing quedó con 10 y más expuesto. River, que estaba agazapado, liquidaría el clásico tras un error de García Basso, quien tiró la pelota hacia el centro, donde Driussi enganchó ante la marca de Sosa y tocó con calidad por debajo de Cambeses para el 2-0 final. El Millonario, desde los resultados y la efectividad, sonríe con Coudet y espera por su partido más deseado: Boca.