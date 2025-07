River le respondió a Diego Milito por la transferencia de Maximiliano Salas: “Quizás él sea nuevo en esto”

River le contestó a Racing por el caso Maximiliano Salas. El encargado de hablar en nombre de la institución millonaria fue Stéfano Di Carlo, secretario general del club y candidato a presidente por el oficialismo: “La principal frustración de Racing debería ser el no haber podido renovarle a Salas, no que River haya ejecutado la cláusula”, dijo el directivo en el canal de streaming Love/St. Y se refirió a Diego Milito, presidente de la Academia, sin nombrarlo: “Quizás él sea nuevo en esto”.

Di Carlo agregó: “Nunca le dijimos [a Racing] que no íbamos a ejecutar [la cláusula de rescisión]. Lo que siempre le marcamos [fue] que íbamos a hacer todo lo posible para llegar a un entendimiento. Milito se negó a hablar. Agotadas esas posibilidades, quedan los contratos, los papeles. Nunca podés negarle al otro a sentarte a negociar”.

Maximiliano Salas, con la camiseta de Racing; jugará en River Fotobaires

El directivo de River continuó: “Si vos creés que es inteligente el autoritarismo, cuando estás hablando con un club que tiene una economía cuatro veces más grande que la tuya, después las consecuencias ocurren”, señaló, en relación a la chance de River de sumar al jugador por un importe equivalente al de la cláusula de rescisión (8 millones de euros), pero usando la llamada “cláusula simplificada de finalización de contrato”, aprobada la semana pasada por el comité ejecutivo de la AFA.

Di Carlo contó la génesis de la negociación: “Me llamaron mucho la atención las declaraciones de Milito. El proceso fue muy largo. No fue la conclusión lo que Milito cuenta (...). Están lejos de la realidad muchas cosas que dijo”. Y narró cómo se dieron los pasos: “El proceso empezó como empiezan todos estos procesos. Primero hay un contacto con el jugador como ocurre siempre y todos lo saben y todos lo comparten. Incluso el entrenador de Racing hizo una referencia parecida. Tiene que ver con una cuestión que no es solo conocer cómo funcionan las cosas, y que es entender la voluntad de la persona. También tiene que ver con un aspecto humano. Las posibilidades son infinitas”, aseguró.

🗣️ Stefano Di Carlo, secretario de River: “Me sorprendieron las declaraciones de Milito. Están lejos de la realidad. Esto empezó con un contacto con el jugador, como ocurre siempre. Para saber la voluntad de la persona. Sin eso, no se puede hacer una gestión. Y con eso River hizo… pic.twitter.com/G82uK0WGa7 — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) July 3, 2025

Y continuó: “A partir de eso, que es el famoso llamado que ahora se desconoce (y creo que también la omitieron en toda la narrativa de Racing), River hizo una oferta formal. Después hubo, sí, como dice el presidente de Racing, un contacto con nuestro presidente, con Jorge Brito, otro conmigo, Ambas charlas, superficiales, casi de pasillo, al pasar, en la que nos preguntó por la cuestión posible de la ejecución de la cláusula”, recordó Di Carlo.

El secretario general de River fue tajante y aseguró: “Nunca le dijimos [a Racing] que no íbamos a ejecutar la cláusula. Siempre les dijimos que íbamos a hacer todo lo posible por llegar a un entendimiento con ellos. Después de ese sondeo para entender la voluntad, de la primera oferta formal, de esas conversaciones en las que sugerimos que haríamos todo lo posible para que no se desencadenara así, llegó la instancia en la que le pedimos formalmente tener una conversación con nosotros, tanto con Brito como conmigo, y ahí es donde el presidente de Racing se negó a conversar con nosotros”.

Di Carlo siguió con su relato: “Agotada la posibilidad del diálogo. Agotada la instancia en la que vos podés hablar y entenderte con el otro… entonces, bueno, quedan los contratos, quedan las formalidades, quedan los papeles. Quizás… no sé, sea nuevo en esto y la situación lo incomodó, lo enojó, lo frustró“, postuló Di Carlo. Y añadió: ”Creo que nunca podés negarle al otro la posibilidad de sentarte, conversar, hablar… Desde el momento en que vos hacés eso con una autoridad, sin haber previsto las contingencias que eso tiene, que por ejemplo es que te ejecuten la cláusula. Siempre, primero, por educación y respeto hay que atender, escuchar al otro, conversar, tratar de armonizar y poner siempre por delante a los intereses del club que uno administra. En este caso, River, en el caso de ellos, Racing. Después, por un tema de practicidad y lógica. El desencadenante de todo esto fue la cuestión de la ejecución de la cláusula, como se sabe, pero no es una cosa que es imprevista, sin aviso y sin ningún camino recorrido antes. Eso hay que contarlo también, para que la historia sea completa".

El secretario general de River, en su charla con el periodista Hernán Castillo, reafirmó la postura de su club en el caso Salas: “Nosotros siempre dijimos que queríamos evitar una situación así. Nunca la descartamos completamente. Siempre dijimos que la queríamos evitar y que para eso había que sentarse a conversar. Y que el diálogo era el camino para buscar una manera que conformara a todos. Nunca logramos ese puente, esa interacción. Una cuestión que realmente nunca nos ha pasado. Básicamente, obturar cualquier posibilidad de diálogo. Bueno, no hay diálogo, están los papeles. Si vos creés que es inteligente el autoritarismo (por la manera de no querer conversar), cuando estás hablando con otro club que tiene una economía cuatro veces más grande que la tuya, después las consecuencias ocurren. Y cuando ocurre la ejecución de la cláusula no te tenés que enojar con River, te tenés que enojar con vos mismo, con ese contrato que vos tenés y que no supiste mejorar. Y que hace que a vos te conforme ese monto, que por eso lo pusiste en un contrato cuando lo firmaste”.

La comparación con la venta de Franco Mastantuono

Ante la consulta, Di Carlo respondió sobre los paralelismos entre la compra de Salas y la venta de Franco Masantuono: “Lo de Mastantuono, nosotros dijimos: ‘No lo queremos vender’. No lo vendimos, Vinieron y ejecutaron la cláusula. ¿Qué vas a hacer? Te podés enojar, lo que vos quieras. Pero no podés exteriorizar ni cuestionar. Es como si Brito cuestionara la forma o los estilos de Florentino Pérez cuando hicimos la transferencia más importante de la historia de Argentina y no sé si de América. No es que sea un éxito desde el punto de vista de lo que queríamos para nuestro proyecto de fútbol. No lo quisimos vender, bueno… Ocurrió esto. Lo que no podés es cuestionar el contrato que vos mismo firmaste cuando estableciste una cláusula en un valor determinado. Sí podés estar triste o angustiado porque pusiste un valor que no considerás suficiente, que es otra cuestión que no es lo que nos pasó a nosotros en términos del volumen o el tamaño de esa cláusula“.