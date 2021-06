River: lo que busca Marcelo Gallardo de Enzo Fernández, el primer refuerzo que pretende sumar

River está de vacaciones. El plantel y el cuerpo técnico volverán a encontrarse recién el miércoles 16 para comenzar la pretemporada de cara al segundo semestre del 2021. Pero, aunque el mercado de pases todavía está tibio e incipiente, la dirigencia trabaja para cumplir un deseo del entrenador Marcelo Gallardo: recuperar al juvenil Enzo Fernández antes de tiempo. Sin negociaciones formales en curso para posibles ventas o incorporaciones, poder anticipar seis meses el regreso del volante desde Defensa y Justicia es la prioridad máxima en Núñez. Y el jugador espera con ansias para pegar la vuelta.

Tras destacarse en la Reserva y jugar un único partido con nueve minutos en primera el 4 de marzo de 2020 en la caída 3-0 con Liga de Quito en la Copa Libertadores, en agosto pasado se acordó el préstamo de Fernández al Halcón hasta el 31 de diciembre de 2021, sin cargo y sin opción de compra. Además, tampoco se fijó una cláusula de repesca formal, situación que hoy genera un conflicto: River negocia con Defensa y Justicia para acordar una salida, pero en Florencio Varela buscan retenerlo hasta el final de su cesión y las charlas continúan para llegar a un acuerdo.

“Estoy tranquilo, pero un poco ansioso para saber qué va a pasar. Sé que se están resolviendo las cosas. Mi representante se está encargando del tema. No tengo salida a mitad de año en el contrato, pero los clubes están negociando”, explicó el futbolista en ESPN F12 y confirmó que el manager Enzo Francescoli le confirmó que formará parte de la pretemporada en Orlando, Estados Unidos. “Yo tengo el sueño y el deseo de jugar en River, quiero eso. Estoy esperando para saber qué va a pasar. No hablé con Gallardo, pero Francescoli me dijo que iba a estar en la lista de la pretemporada”, comentó.

Por su parte, Diego Lemme, Secretario de Fútbol Profesional y Juvenil del Halcón, hace unos días le puso un freno a la situación en diálogo con el programa Defensa Debate: “Defensa ha hecho una gran sociedad con River, donde los dos hemos salido beneficiados. Hemos tenido muchos gestos para con River y hoy creo que Defensa necesita de ese gesto para que las cosas sigan bien. Enzo va a terminar el año en Defensa y después va a volver a River como corresponde”, expresó.

Enzo Fernández se lleva la pelota ante Pepo de la Vega; fue en la final que Defensa y Justicia le ganó a Lanús por la Copa Sudamericana 2020

Según pudo saber LA NACION, Gallardo quedó muy conforme con el rendimiento de Fernández en Defensa y Justicia, notó una marcada evolución en su juego y el DT pidió por su regreso para tenerlo de cara a la pretemporada que se realizará en Orlando, Estados Unidos. Al no tener un sustento contractual para destrabar, pero sí un acuerdo verbal, River tendrá que encontrar la manera de disuadir al club al que hoy pertenece el juvenil, con el que también comparte el pase (50% y 50%) de David Martínez, quien está a préstamo en Núñez hasta diciembre de 2021 y promete protagonizar otra novela a fin de año. Así, en la actualidad existe la posibilidad de negociar otro juvenil cedido (Lucas Beltrán y Benjamín Rollheiser, alternativas) u ofrecer una compensación económica.

La buena relación entre ambos clubes -desde 2016 que hay cesiones constantes de futbolistas- podría ayudar a destrabar la situación en los próximos días para cumplir el deseo del Muñeco y del mediocampista, que se llama Enzo por Francescoli, es fanático del club, llegó en infantiles en 2005 y se lució a lo grande en su paso por Defensa y Justicia. Allí, jugó 33 partidos (27 de titular), marcó un gol, aportó dos asistencias y sumó 2.460 minutos, además de ser campeón y pieza clave de la Copa Sudamericana 2020 y la Recopa Sudamericana 2021.

Voz de mando: Enzo Fernández, en Defensa y Justicia y frente a un partido vs. Arsenal, por la Copa de la Liga Prensa Defensa y Justicia

“Cuando Gallardo me comunicó la posibilidad de salir a préstamo me lo tomé bien, con tranquilidad. Sabía que me podía venir bien para ganar continuidad y experiencia. Y encima ganamos dos títulos en Defensa. Me adapté bien, me trataron de diez y crecí mucho”, comentó Fernández, quien puede jugar como volante central o interno y se destaca por su técnica, marca, pase y visión de juego. Características ideales para potenciar el mediocampo millonario.

Tras las partidas irremplazables de Exequiel Palacios e Ignacio Fernández, Gallardo sigue buscando variantes. Y River espera con los brazos abiertos a un joven de la casa que desea volver para tener su chance. Los caminos parecen indicar que su destino está en Núñez, pero todo está por resolverse.