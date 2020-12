Los jugadores de Nacional de Montevideo le protestan al árbitro Andrés Rojas por el penal que cobró a favor de River por un supuesto empujón de Agustín Oliveros a Matías Suárez. Fuente: AFP

River y Nacional abrieron su llave de cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio de Independiente con un racimo de jugadas controvertidas. A los 39 minutos del primer tiempo, el árbitro colombiano Andrés Rojas no dudó y cobró penal por un supuesto empujón de Agustín Oliveros, de Nacional, sobre Matías Suárez, de River. El futbolista uruguayo le reclamó en forma airada al juez: "¡No moví ni las manos!", le dijo un par de veces. Compañeros suyos se sumaron al reclamo: "No podés cobrar ese penal, andá a revisarla". El árbitro se defendió: "Va en carrera y lo empuja". Y no se dirigió al monitor del VAR. Sobre el final del partido, la tecnología volvió a intervenir para certificar qué había ocurrido con el segundo gol de River, anotado por Bruno Zuculini.

Mientras los futbolistas de Nacional le pedían al juez principal que revisara la jugada en los monitores a pie de campo, los asistentes de VAR analizaban el contacto entre Oliveros y Suárez. No le sugirieron revisión alguna a Rojas, por lo que la decisión se mantuvo. "Andá a mirarlo", le reclamó el argentino Gonzalo Bergessio, capitán del equipo charrúa. "No podés cobrar ese penal, si apenas lo toca", agregó el futbolista surgido en Platense.

El penal cobrado a Suárez

"Dale, Gonzalo. ¡Dale!", le recriminó el árbitro a Bergessio mientras le ordenaba a Sergio Rochet, arquero uruguayo, que fuera a ocupar su lugar en el arco. "No...dale, no. ¡Revisalo!", insistió Bergessio. "Andrés, no fue penal", volvieron a reclamar los futbolistas uruguayos. El árbitro les respondió de forma paternalista: "Toooodo lo chequean, tranquilo". Oliveros seguía en la suya: "¡No moví las manos!".

Los asistentes tecnológicos no aconsejaron cambiar la determinación tomada por el árbitro en cancha, señal de que no había un error "obvio y claro" en la sanción del penal. Pese a los reclamos de los futbolistas uruguayos por el aparente fallo del árbitro, Rafael Santos Borré tomó carrera y pateó, casi en forma displicente...Pero Rochet adivinó su intención y contuvo el remate.

La débil ejecución de Borré

El penal errado por Borré sumó uno más para la estadística. Hasta ese momento fueron 66 pateados, 46 convertidos y 20 errados en la era Gallardo. El disparo atajado del colombiano certificó la racha histórica más negativa: 7 errados sobre 8 pateados. El último gol había sido anotado por Juan Fernando Quintero contra Defensa y Justicia, en febrero pasado. En 2020, River erró 5 de 7.

La otra jugada polémica en la que debió intervenir el VAR fue sobre el final de ese primer tiempo. Matías Suárez recibió en tres cuartos de cancha y con mucho espacio libre para avanzar. Enfiló hacia el medio del área y remató al primer palo, fuerte e inatajable para Rochet. El delantero festejó y se persignó luego de anotar. Pero, como suele suceder en los goles que tienen algún elemento cuestionable, hubo que esperar para conocer la decisión definitiva. Rojas, el árbitro, no reanudó desde la mitad de la cancha. Esperó algo más de un minuto hasta que recibió la orden de sus asistentes tecnológicos: había un offside milimétrico de Suárez, que partió adelantado. En esta jugada, bien tecnológica, el VAR acertó.

El gol anulado a Suárez

A los 20 minutos del segundo tiempo, el asistente tecnológico volvió a intervenir en una jugada decisiva. Matías Laborda dejó su mano izquierda demasiado abierta y, luego de analizar su decisión en el monitor, Rojas dio el penal. Nacional protestó mucho menos que en el primer tiempo. Gonzalo Montiel, esta vez sí, lo cambió por gol.

El penal convertido por Montiel

Era el goleador inesperado: como River arrastra una larga racha de fallas en los penales a favor, fue el defensor el que se animó a tomar la pelota y ejecutarlo. Lo hizo con clase, cruzado. Y River se puso 1-0 adelante. Fue el el segundo gol de Montiel en su carrera: el anterior se lo había anotado a Lanús una noche fatídica, cuando River pedió 4-2 ante Lanús en las semifinales de la Libertadores 2017 y quedó eliminado.

El partido se moría y Nacional se había quedado sin Renzo Orihuela, lesionado. Matías Suárez tiró un centro y Bruno Zuculini apareció entre los dos zagueros centrales del equipo uruguayo. Convirtió de cabeza y Rojas, el árbitro, volvió a esperar antes de dar continuidad al juego. Los asistentes de VAR trazaron la línea del fuera de juego y se tomaron su tiempo antes de definir una jugada milimétrica. Al final, el colombiano Nicolás Gallo, asistente de VAR, le dio luz verde a la conquista de Zuculini. Y River ganó 2-0. Con polémica.

