Donde había césped, hay tierra y escombros. Donde estaban los arcos, hay grúas y máquinas excavadoras. Donde se sentaban el cuerpo técnico y los jugadores, hay camiones y personal de la construcción trabajando. La transformación del campo de juego del estadio Monumental impacta y asombra. Desde hace más de 20 días, River inició una modificación total de su terreno para instalar un sistema híbrido de última generación y un mecanismo de aireación de canchas de élite que lo posicionarán a la altura de los mejores del mundo.

Este miércoles, LA NACION pudo recorrer las reformas que se están haciendo en el Monumental en profundidad y participó de una charla con los vicepresidentes Jorge Brito y Stefano Di Carlo, y Mariano Taratuty, titular del Departamento de Planeamiento y encargado de la obra, en la que se presentaron los detalles de la reforma. Mientras tanto, el equipo de Marcelo Gallardo será local en el estadio de Independiente durante la Copa Libertadores.

Se trata de una renovación que le permitirá al Monumental tener instalado un césped híbrido de última generación con calefacción y enfriamiento, una nueva modalidad de drenaje y un sistema de aireación al nivel de los mejores estadios del mundo, tal como ocurre en Barcelona, Real Madrid y Manchester United. El sistema de césped natural reforzado con tecnología de inyección de fibra (será un 5% artificial de un centímetro en superficie) permitirá más horas de uso que una cancha tradicional.

"Es una obra histórica e inédita para el fútbol sudamericano que requiere una importante inversión económica y, por sobre todas las cosas, se necesita tiempo, por eso muchos clubes no lo pueden hacer frente a la competencia. Nosotros, aunque el contexto general no es el mejor, optamos por hacerla en este momento para no perjudicar a los hinchas, que no van a poder asistir a los estadios por varios meses. Era ahora o nunca", dijo el vicepresidente Brito.

La idea fue inspirada en seis de los 12 estadios que se prepararon para el Mundial de Rusia 2018 y tendrá un costo total de 177 millones de pesos. Según pudo saber LA NACION, en River estiman que la obra podría estar lista para mediados de febrero de 2021 y aseguran que, al ganarle más de un metro de profundidad al campo, en el futuro ayudará a avanzar con las remodelaciones generales en el estadio para acercar las tribunas, con la posibilidad de sumar 12 mil nuevos lugares a un Monumental que hoy está habilitado para 70.074 espectadores.

"La obra es exclusiva del campo de juego, pero deja la posibilidad de poder las tribunas en un futuro. Ahora se instalará un campo de arena con un césped híbrido y en el medio tendrá un sistema de calefacción y enfriamiento, además del nuevo sistema de drenado y aireación, ya que hace décadas habían dejado de funcionar las viejas instalaciones que se hicieron para el Mundial 78", comentó Taratuty. "Desde lo futbolístico, esto permitirá cortar el césped lo más fino posible, para generar que la pelota corra más rápido, algo que el técnico Gallardo siempre prioriza. Es un sistema de tecnología que se usa en las canchas más modernas del mundo y hará que tenga tenga mayor tracción como los campos europeos".

Por otro lado, la histórica pista de atletismo ya fue eliminada y se construirá un nuevo túnel único, por el que ingresarán en el campo de juego ambos equipos. Además, tras llegar a un acuerdo con la tecnológica multinacional china Huawei, se comenzó con el proceso de instalación de conexión WiFi para el 100 por ciento de los espectadores en el Monumental.

Los detalles técnicos de la obra

Para esta obra, se realizaron los estudios geométricos y geotécnicos correspondientes y se comenzó hace 20 días, a punto tal que ya se alcanzó el nivel máximo de excavación de 1,50 metros, que con el césped listo se elevará aproximadamente a 1,25 metros. Así, se reemplazará en su totalidad el único sistema de drenaje que se había instalado para el Mundial 1978. Aquella vieja capa de arcilla de 10 centímetros fue creciendo hasta compactarse sin posibilidad de drenar correctamente y haciendo subir al campo de juego más de un metro de su nivel inicial.

"Los viejos caños y la capa de arcilla que se instalaron en 1977 dejaron de funcionar hace décadas. Hoy la cancha solo drenaba por el abovedado de los costados hacia las alcantarillas de la pista y hasta la fosa, ya no había drenaje hacia el fondo. Se venían haciendo parches, pero la parte baja del estadio era obsoleta", aseguró Mariano Taratuty.

El Monumental removerá alrededor de 30 mil metros cúbicos de tierra, tendrá un sistema de drenaje independiente de napas con bomba forzada para evitar la inundación en días de fuertes lluvias, se le agregará arena y una capa drenante de tosca, y se consolidará el césped híbrido. Además, contará con tecnología para sembrar la misma semilla durante todo el año, sin deterioros estacionales que obliguen a hacer cambios de césped en verano e invierno, una situación que era recurrente y que generaba dificultades.

El nuevo césped tendrá una tecnología de aireado que ayudará al desarrollo de las raíces y conducirá al crecimiento de un pasto con más salud, fortaleza y calidad, requiriendo así menos costos de mantenimiento. También se manejará proactivamente el contenido de humedad en la superficie y se podrán remover excesos de agua en segundos, lo que reducirá el riesgo de daño ante malas condiciones climáticas. Y aumentará la ventilación de la zona de raíces, brindando niveles esenciales para crecimiento saludable y mitigando potenciales problemas.

