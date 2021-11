River - Patronato: horario, TV y formaciones del partido del Torneo 2021

River Plate, que totaliza 14 partidos invicto y llevaba siete triunfos consecutivos hasta que empató la semana pasada en La Plata con Estudiantes, recibe este domingo a Patronato por la fecha 20 de la Liga Profesional, con la misión de estirar su ventaja en la punta y acercarse más a un título que se presume inexorable. El encuentro se juega desde las 20.15 en el estadio Monumental, en el barrio porteño de Núñez, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la televisación de TNT Sports.

El partido presenta una particularidad en su escueto historial, ya que Patronato supera a River luego de haberse enfrentado cinco veces, con tres triunfos contra dos, habiendo ganado en Núñez por 3-1 en la Superliga 2018/2019. River, pese a que en la fecha pasada sufrió para rescatar un empate ante el “Pincha”, se encamina a paso seguro hacia el título de campeón, que de lograrlo será la primera Liga de Marcelo Gallardo a nivel local, en un ciclo plagado de trofeos internacionales.

No obstante, Gallardo a nivel local consiguió tres veces la Copa Argentina y en dos ocasiones la Supercopa Argentina, aunque no pudo coronarse en la Liga. Restan 18 puntos en juego y River aventaja por siete a Talleres de Córdoba, al que ya venció como visitante, y por nueve a Boca, al que superó en Nuñez en el Superclásico, de allí que tendría que concretarse una hecatombe deportiva como para que el “Millonario” no sume su 37mo. título en el profesionalismo.

A 7 unidades de Talleres y con seis partidos por jugar, River tiene una oportunidad inmejorable para salir campeón del torneo doméstico por primera vez en el ciclo de Marcelo Gallardo como DT Luciano Bisbal

Un River con menos estrellas que los anteriores campeones, sin tanto brillo pero apelando a muchos jugadores nacidos en el club que se transformaron en destacadas piezas de un equipo que se quitó rápidamente de la cabeza la decepción que no avanzar en la Libertadores tras ser eliminado por Atlético Mineiro. Felipe Peña (20 años), Santiago Simón (19), Benjamín Rollheiser (21), Julián Álvarez (21), Federico Girotti (22) son algunos de los jóvenes que apuntalados por Gallardo han colaborado y mucho para que River goce de este presente, en donde supera a la mayoría de los rivales guiado por Marcelo Gallardo, quien debe definir su continúa en el club.

Entre esos valore surge la gran figura de Álvarez, ya citado por Lionel Scaloni para el seleccionado mayor, que es el goleador del equipo con 11 tantos, sobresaliendo por su condiciones de delantero explosivo y con buena técnica, que hizo olvidar por un buen rato la ausencia del lesionado Matías Suárez. No obstante, este sólido River brilla porque los valores de experiencia son los que sirven para marcarle a las nuevas figuras, ya que los Franco Armani, Milton Casco y Enzo Pérez marcan el ejemplo y al igual que algunos que elementos de gran experiencia y que hoy no son titulares como Jonatan Maidana y Leonardo Ponzio.

Mañana todo apunta a un River vencedor ante un adversario que es un equipo de los más flojos del certamen y volver al triunfo luego del empate en la Plata que cortó una racha de ocho triunfos seguidos.

Patronato, dirigido por Iván Delfino, venció en su pasada presentación a Colón luego de 12 cotejos sin triunfos (seis empates y seis derrotas) que lo estaba complicando y mucho en cuanto al promedio para la próxima temporada. La formación entrerriana ya sufre observando la tabla de promedios para la próxima temporada con el regreso de los descensos, porque apenas supera a Aldosivi de Mar del Plata con 0,982 contra 0,964.

Las probables formaciones

River Plate : Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernandez y Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

: Franco Armani; Robert Rojas, Felipe Peña, Héctor Martínez y Milton Casco; Santiago Simón, Enzo Pérez, Enzo Fernandez y Agustín Palavecino; Benjamín Rollheiser y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo. Patronato : Matías Ibáñez; Martín Garay, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Héctor Canteros y Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino.

: Matías Ibáñez; Martín Garay, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Héctor Canteros y Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino. Cancha : River

: River Árbitro : Mauro Vigliano

: Mauro Vigliano Horario : 20.15

: 20.15 Televisa: TNT Sports

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2022

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2022. Colón ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2021 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 38 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2022 irán otros seis equipos: uno es Banfield (ganador de la Zona Complementación de Copa de la Liga Profesional) y los otros cinco saldrán de esa misma tabla general. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.