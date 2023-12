escuchar

Es un hecho que Claudio Echeverri tendrá su futuro en Manchester City. El juvenil de 17 años, que explotó todo su talento en el Mundial de su categoría en Indonesia, fue captado de inmediato por los Citizens, en un traspaso que mueve los cimientos del mundo River.

Fabrizio Romano, el periodista especializado en traspasos, informó este domingo que “los documentos del pase se están intercambiando entre el City y River para sellar el acuerdo. El jugador nacido en 2006 permanecerá en River hasta diciembre de 2024. Luego viajará a Europa, con un contrato por seis temporadas.

“No voy a renovar, me voy a quedar seis meses o un año y veremos qué pasa”, había expresado hace unos días el Diablito Echeverri en medio del festejo del Trofeo de Campeones en Santiago del Estero, una situación que generó un profundo sacudón en River. Mientras se celebraba el segundo título del 2023 y el público se emocionaba con las sentidas despedidas de Enzo Pérez, Jonatan Maidana y Nicolás De La Cruz, la joya de las inferiores lanzó una daga al corazón del hincha que hace seis años lo espera.

El Diablito Echeverri, en la final por el Trofeo de Campeones ante Rosario Central Prensa River

Se prevé que la venta de Echeverri a Manchester City alcanzará, entre sumas fijas y variables, alrededor de 25 millones de dólares, la cifra de su cláusula de rescisión, de los cuales un millón de la moneda norteamericana quedará en las arcas del club Deportivo Luján, de Resistencia, del que surgió el joven talento. La entidad chqueña conservaba un 15 por ciento de una futura venta, pero con ese tope de dinero.

Por un lado, Martín Demichelis cuenta con la tranquilidad de saber que el jugador estará disponible desde el inicio de la pretemporada del 5 de enero en Ezeiza antes del viaje a los Estados Unidos. Más allá de saber que sólo contará con él durante un año, el técnico planea darle un rol más protagónico en 2024, luego de tener tres grandes semanas de entrenamiento tras su evolución, maduración y explosión en el Mundial Sub 17 que lo marginó entre octubre y noviembre del plantel de primera. Pero, a la vez, el CT ahora deberá trabajar mental y emocionalmente para que el año del jugador, al estar vendido, no sea un peso más a la pesada mochila que ya carga desde 2017 cuando sus primeros videos en inferiores se hicieron virales a través de las redes sociales.

El Trofeo de Campeones en primer plano; detrás, Claudio Echeverri luce la medalla

A lo largo de este año, Echeverri acumuló 156 minutos en primera repartidos en seis juegos y consiguió un récord particular en su primer y único encuentro como titular en el Trofeo de Campeones: de acuerdo al sitio Numeral River, se volvió el jugador profesional más joven en jugar y ganar una final en el Millonario con 17 años y 354 días, superando a Adolfo Pedernera, quien en 1936 jugó la Copa de Oro frente a San Lorenzo con 18 años y 35 días y fue autor de uno de los goles en el 4-2. Ahora tendrá al menos sus últimos 12 meses para consolidarse como titular con el foco puesto en la próxima Copa Libertadores.

Por otro lado, para la CD se trató de una negociación en la que no tuvo mucho margen de acción. Desde que el Diablito subió a primera en mayo tras el Sudamericano Sub 17 se intentó llegar a un acuerdo para renovar el primer contrato profesional que el mediocampista ofensivo había firmado en enero de 2023, justo al cumplir los 17 años, hasta diciembre de 2024. Pero más allá de las charlas que se mantuvieron con su agente Enzo Montepaone, siempre hubo una traba central: el aumento de la cláusula de rescisión que pretendía River. A día de hoy, esa cifra es de 25 millones de euros (sube a 30 cuando quedan 10 días hábiles para el cierre del mercado).

Así, los dirigentes no pudieron llegar a un nuevo acuerdo y no quisieron interferir en el desarrollo del futbolista previo al Mundial Sub 17, por lo que se postergó la firma para el presente mes. ¿Qué ocurrió? Echeverri se lució con cinco goles y dos asistencias en Indonesia, ganó la Bota de Bronce y los grandes clubes europeos aceleraron por él. Tras la aparición de Barcelona, surgió el interés concreto de Manchester City y tanto el jugador como su familia y su agente entendieron que la mejor decisión era no renovar su vínculo actual con River, pero sin irse con el pase en su poder.

La venta del Diablito, en el top de la historia de River

Enzo Fernández (52M euros en 2022 entre su pase a Benfica y luego Chelsea)

Javier Saviola (36M de euros a Barcelona en 2001)

Claudio Echeverri (25M euros a Manchester City - a confirmar)

Lucas Alario (24M euros a Bayer Leverkusen en 2017)

Julián Álvarez (23M euros a Manchester City en 2022)

Lucas Beltrán (22M euros a Fiorentina en 2023)

Pablo Aimar (21,5M euros a Valencia en 2001)

Sebastián Driussi (20M euros a Zenit en 2017)

Marcelo Salas (17,5M euros a Lazio en 1998)

Erik Lamela (17M euros a Roma en 2010)

