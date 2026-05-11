El fuerte cruce entre Juanfer Quintero y Marcos Acuña por una reclamo al árbitro

Más allá de la clasificación dramática de River en el Monumental, en el clásico con San Lorenzo, se vivió una situación muy particular cuando el partido terminó en su tiempo regular y los equipos debían prepararse para jugar el suplementario. Hasta ahí estaban 1 a 1. Fue allí cuando Juanfer Quintero se acercó a hablarle al árbitro, Sebastián Zunino, y recibió un reproche de Marcos Acuña lo que provocó un un fuerte intercambio entre ambos jugadores del conjunto millonario.

Con la tensión lógica de un partido que hasta el último segundo parecía que dejaba a River afuera de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, el árbitro adicionó 5 minutos. Aunque una parte del tiempo extra, prácticamente, no se jugó, ya que un jugador de San Lorenzo quedó tendido en el césped y el juez no sumó ni un segundo más de juego.

El cruce entre Juanfer y Acuña

Quintero, que ingresó en el segundo tiempo y recibió la cinta de capitán, se acercó a conversar con Zunino por esa situación y le pidió explicaciones por no adicionar más tiempo. Mientras tanto, Acuña quería que Juanfer le proteste justamente por el tiempo agregado, y el enganche colombiano se molestó con su compañero por ese reclamo. “¿Qué quieres que le diga?”. Estoy hablando con él. “¿Qué quieres que le diga?”, respondió Juanfer a los gritos. El propio Zunino, sorprendido por la situación, se lo tomó con humor y tuvo que calmar al capitán del conjunto millonario, tanto que se alcanzó a escuchar en el video que se viralizó que el juez el dijo: “Tranquilo, tranquilo”.

Esta escena llamó mucho la atención. Según explicaron en la transmisión oficial, Acuña le estaba exigiendo al colombiano que le protestara al juez principal -quien no pudo evitar reírse por la situación- y Quintero, que ya estaba hablando por el mismo motivo, con las revoluciones a mil por el partido, reaccionó frente al pedido de su defensor de River.

Marcos Acuña tuvo un fuerte cruce con Juanfer Quintero. Gonzalo Colini - La Nación

Los responsables del empate millonario

Juan Fernando Quintero ingresó en el segundo tiempo para intentar cambiarle la cara a River, que caía 1-0 frente a San Lorenzo. El colombiano lo hizo gracias a una asistencia de elite para que Marcos Acuña ponga el 1-1 por los octavos de final del Torneo Apertura 2026.

El defensor del conjunto de Núñez tomó la pelota afuera del área por el sector izquierdo, encaró hacia adentro y buscó al colombiano, que le devolvió una pared de manera magistral por encima de la defensa. Acuña, que había entendido la intención de Juanfer con una corrida fantástica, se lanzó para tomarla de volea y sacar un remate al segundo palo que fue imposible para el arquero del Ciclón.