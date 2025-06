El plan de Marcelo Gallardo para el duelo con Inter, la reorganización del equipo y la “bronca” por el empate con Monterrey

Se acerca un momento de definición para River en el Mundial de Clubes. El empate sin goles con Monterrey dejó diferentes sensaciones en el conjunto de Núñez. Es que la clasificación a los octavos de final de la competencia no está asegurada para el equipo argentino y para la última cita del Grupo E, cuando se vea de frente con Inter, de Italia, Marcelo Gallardo deberá reconfigurar la mitad de la cancha porque no contará con Enzo Pérez, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.

Si bien no pareció tener una participación determinante en el partido, Enzo Pérez apuntó contra el desempeño del árbitro esloveno, Slavko Vincic: “Nos sacaron tarjetas muy rápido a Kevin (Castaño) y a mí. Ahora veremos cómo se rearma todo, los jugadores que decida Marcelo (Gallardo) para jugar ante Inter seguro harán un gran partido“.

La postura del entrenador del equipo millonario no se concentró en la tarea del árbitro del encuentro y tras el partido en Los Ángeles, Gallardo fue muy cauteloso a la hora de hablar acerca de cómo piensa rearmar su medio campo para la última fecha de la etapa de grupo: “Es una competencia corta, en la que las amarillas cuentan y que nos dejan afuera a varios jugadores. Tenemos que rearmarnos. Yo veo el vaso medio lleno, si ves la tabla de posiciones a Inter le costó ganar. Jugaremos el próximo partido con muchísima cabeza también”.

Es más, Gallardo, fiel a su estilo, en este momento de incertidumbre y de bajas importantes, aparte de los suspendidos, tampoco estará Sebastián Driussi por lesión, bajó un mensaje optimista: “Tenemos bajas, es verdad. Las amarillas nos dejan afuera a varios jugadores. Pero yo veo el vaso medio lleno. Si ves la tabla de posiciones, a Inter le costó ganar. Y nosotros impusimos condiciones en el segundo partido y ganamos el primero. Seamos optimistas. Jugaremos el próximo con mucha cabeza“.

En esa sintonía de mantener la calma, Gallardo evitó adelantar detalles de cómo podría reemplazar las ausencias en la mitad de la cancha, incluso, cuando cuando fue consultado por la chance de que Matías Kranevitter esté desde el arranque, el DT salió con una respuesta en la que no ofreció demasiados detalles de su planificación: “Todos los futbolistas son claves de los que están en la lista. Tienen que estar preparados, no sólo él".

El árbitro esloveno Slavko Vincic le muestra a tarjeta roja a Kevin Castaño (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) STU FORSTER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Gallardo se mostró algo molesto por el empate con Monterrey, ya que en su evaluación River hizo más méritos como para haber ganado el partido. Incluso, dijo que es bueno que sus jugadores tengan el mismo sentimiento: "Es bueno estar con bronca, porque si no te pasa nada... Me parece perfecto que los jugadores lo hayan expresado. Pero sí estoy con bronca por no haber ganado. Tengo que pensar en el próximo con tranquilidad“.

El técnico millonario además se expresó acerca de un tema que se instaló en este Mundial de Clubes, en el que algunos consideran que los equipo sudamericanos le dan una dimensión diferente a esta competencia respecto de los conjuntos europeos: “Es una competencia mundial. Ningún equipo viene de paseo, ni de Europa, ni de Sudamérica ni de ningún otro continente. Nosotros nos emocionamos de una manera diferente. Después, todo lo demás, cada continente lo toma como quiere. Nosotros lo vivimos de esta manera".

Y en ese contexto, Gallardo también se refirió a la paridad que se vio en esta competencia, cuando muchos especialistas consideraban que los equipos que se desempeñan en el Viejo Continente estaban muy por encima de los demás participantes del Mundial de Clubes: “En el fútbol es normal. Hay equipos que pueden comprar jugadores, pero hasta ahora no se ha visto esa supremacía y bienvenido sea. El fútbol se emparejó. Hoy el Inter estuvo a pocos minutos de no poder ganarle al equipo japonés, que nosotros le ganamos con holgura“.